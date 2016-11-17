В неожиданной истории с псковскими школьниками-стрелками самый ожидаемый момент — реакция представителей российского общества, с готовностью подхвативших сенсационный нарратив о «Бонни и Клайде», 15-летних русских деликвентах, терроризирующих семьи и власть. С одной стороны полезли на рефлексах госмизулины, тут же потребовавшие запретить компьютеры, игры и интернет: С другой — высказались либеральные общественники и активисты фейсбука, объяснившие псковскую трагедию вспышкой Русской Окраины, приоткрывшей ледяным ноябрьским днем окошко в ад: Не остались в стороне и некоторые из русских, нашедшие в Денисе Муравьеве и Кате Власовой новых «Святых из метро», псковских партизан, беспощадных борцов с путинским полицейским режимом: За вычетом стилистических разночтений, знаменатель у всех этих мнений один: Русское Зверье вырвалось на свободу. Одни его бросаются давить, вторые — им ужасаться, третьи — его превозносить. Никто не желает увидеть в истории двух несчастных 15-летних детей то, чем она на самом деле является. Историей двух несчастных 15-летних детей. За глупой, напускной бравадой для соцсетей и видеороликом выстрела по пустому полицейскому «бобику» никто не заметил главного: сбежавших из дома подростков — девочку, которую колотит дома отчим-силовик и третирует обезумевшая мать (Катю перед побегом родители избили), и паренька, который ради этой девочки готов на всё. Двое сбежали на дачу к отчиму Кати — «фсбшнику, охотнику, спецназовцу»: «Три дня жили нормально, просто идеально. Жили спокойно вдвоем, никого не трогали». От скуки вскрыли ножом сейф, в нем обнаружили алкоголь, сигареты и оружие. Когда на дачу приехали мать и бабушка Кати и попытались забрать ее домой, Катя взяла в руки нож — мать его вырвала, порезав Кате руки. Денис потребовал оставить их в покое и в какой-то момент выстрелил Катиной матери в бедро из пневматики. «Дениска за меня вступился. Он предупреждал. Что нам еще оставалось?» «А потом полицейские подъехали — и понеслось». Двое подростков включили трансляцию в Перископе, чтобы показать друзьям, в какой замес попали, для бравады стали постреливать из окна по пустой полицейской машине («Менты нас испугались — сбежали») и превратились из двух влюбленных дураков в рехнувшихся тинейджеров, в псковских партизан, в тупую и жестокую «Русскую Окраину». Почти двухчасовой эфир в Перископе, в отличие от растиражированного 14-секундного видео в Инстаграме, запечатлел их такими, какие они есть: по большей части растерянными, неумело курящими сигарету за сигаретой детьми, которые время от времени сыпят уместными для всех случаев жизни цитатами про то, что «русские не сдаются». «Менты могут уехать, родители могут забрать заявление. И забыть все. Оставить нас», — говорят они в какой-то момент. Но менты не уезжают, родители не уезжают. Денис и Катя оказываются в окружении, наедине с ситуацией, которая стала безвыходной — и, как нам объясняют теперь со всех сторон, единственно по их вине. Потому что по чьей же еще? Не винить же безумную мать, которая запрещает дочери встречаться со своим возлюбленным. Не винить же отчима-силовика, который избивает девочку (побои в семье собираются декриминализовать, то есть по закону — не виноват). Не винить же тролля из Перископа с говорящим ником Stalin_moustache, который с невозмутимой беспристрастностью готов давать несовершеннолетним советы, что «каждый решает сам для себя — сдаваться или нет». В РФ мать не может быть виновата. Силовик не может быть виноват. Stalin не может быть виноват. И еще не могут быть виноваты менты, у которых не нашлось ни нормального мегафона, ни нужных слов, чтобы не брать подростков на «слабо» («Стрелять?» — «Попробуй!»), а вразумить их и сказать, что разбитые окна, раскуроченный бобик и даже простреленное полуигрушечной пневматикой бедро — это не пиздец, это не конец света. Что они еще никого не убили и все еще можно исправить. В РФ в своих бедах могут быть виноваты только сами русские дети — назначенные обществом на должность посланцев ада, которому мы все сегодня заглянули в глаза. Загляните и вы. Ниже — основные моменты самой большой, 55-минутной трансляции Перископа, которую вели Катя и Денис (всего трансляций было пять). Двое влюбленных трясутся от холода, шмыгают носами, курят сигарету за сигаретой и решают, как им быть. Действительно: Бонни и Клайд, терроризирующие родителей и власть Демоны Окраин. Положенное России Русское Зверье.