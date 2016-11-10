Специально арендованный для победной речи Хиллари Клинтон стеклянный зал в Нью-Йорке. Фото Евгения Фельдмана для «Спектра»

К часу дня, 8 ноября, у конгресс-центра на берегу Манхэттена начинает выстраиваться очередь. К двум она растягивается на пару кварталов.

Эти люди пришли на победный митинг Хиллари Клинтон. Тут, сидя на асфальте, едят пиццу, улыбаются воздушным шарикам, ждут своего часа в заготовленных раскладных стульях.

За следующие 12 часов эти люди намерены добиться своей цели — попасть внутрь зала, где выстроена сцена для Хиллари Клинтон, а не оставаться у уличного помоста, на котором будут в начале вечера толкать пафосные речи сенаторы...