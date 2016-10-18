«Ученик» Кирилла Серебренникова — наш единственный фильм 2016-го, представленный в одной из официальных программ последнего Каннского фестиваля, где он получил приз независимой французской прессы. Он завоевал награду за режиссуру на «Кинотавре». Это наш фильм года. И что? Четырнадцать зрителей в субботнем зале, включая нас с супругой, честно отстегнувших 480 рублей за дневной сеанс.

Публика не верит в отечественное кино. Слишком много халтуры и Министерства культуры.

Между тем фильм родился из спектакля «(М)ученик», который и сейчас с успехом идет в возглавляемом Серебренниковым «Гоголь-центре». В основе — адаптированная к российским реалиям пьеса немца Мариуса фон Майенбурга. Спектакль был номинирован на пять «Золотых масок» — наших главных театральных премий. Фильм сделан на частные деньги, без поддержки министерства халтуры, которое, разумеется, не поощряет подобные сюжеты, о чем как-то поведал Forbes сам Серебренников.

Из спектакля в фильм перешли актеры, кроме главного: его роль в фильме досталась более похожему на школьника Петру Скворцову. Особенно замечательны в «Ученике» женщины: Юлия Ауг — мать главного героя, а также одна из лучших театральных актрис страны Светлана Брагарник — директриса школы и, конечно, Виктория Исакова — психолог и преподаватель биологии. Исакова становится ведущей актрисой страны наряду, скажем, с Чулпан Хаматовой. Это интересно.

Но к сути. И я вас удивлю: у меня к фильму большие претензии...