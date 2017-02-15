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Президент Трамп
Президент Трамп
27.01 12:41 | число просмотров 2733 число постов 16
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Трамп наш Крым <код для ЖЖ>
Трамп наш Крым
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США ожидает от Москвы возврата Крыма и деэскалации конфликта на Донбассе. Вячеслав Володин призвал подождать личных высказываний Дональда Трампа. Тот, проснувшись, написал в твиттере про мягкого Обаму, при котором Россия забрала Крым. Ситуация накаляется и активисты НОДа уже вышли с пикетами против Трампа
Создан: 15.02.2017 16:12, обновлен: 15.02.2017 17:29
Просмотров: 618
Теги:
15 февраля
Сдержанный, добродушный Кремльссылка на данный пост
http://vg-saveliev.livejournal.com/blogvg-saveliev
15.02. 17:10
 Где язвительные реплики Марии Захаровой? Где лаконичный рык Пескова? Трамп ведь покусился на святое, потребовал вернуть сакральный Крым! http://vg-saveliev.livejournal.com/1547143.html
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Одно жаль: опять будут гадить в подъездахссылка на данный пост
https://www.facebook.com/i.fabrichnikovwww.facebook.com
15.02. 16:09
А Трамп -- это очень хорошо. Диванным ура-патриотам подло насовали за воротник. Бесценное зрелище безмолвствующих. Нет ничего более прекрасного, чем крушение несбыточных надежд. Одно жаль: опять будут гадить в подъездах
Трамп сегодня повторил своё летнее заявление по Крымуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tirg.sergey/blogСергей Григоров
15.02. 16:02
Да, Дональд Трамп сегодня повторил своё летнее заявление по Крыму. То есть российский вопрос Трамп риторически разменивает во внутриполитической полемике. "Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?"
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Трамп удивительно взвешенно и продуманно себя ведетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/minchenko/blogЕвгений Минченко
15.02. 15:55
Трамп удивительно взвешенно и продуманно себя ведет в ситуации, когда ему лепят ярлык "манчжурского кандидата". Чем меньше сейчас будет шума с российской стороны, тем лучше и для Дональда, и для перспектив российско-американских отношений. Снизить градус эмоций - рецепт на все случаи жизни. Данный эпизод - не исключение.
Крым был взят Россией при администрации Обамыссылка на данный пост
https://twitter.com/realDonaldTrump/blogrealDonaldTrump
15.02. 15:42
Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?
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Опять у них Трамп плохойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/trisveta/blogАлексей Синельников
15.02. 10:14
Теперь он кого-то там уволил за неуставные шашни с нашим послом и Крым не хочет отдавать к 8-му марта. И вот уже - русофоб! Да у вас все кроме вас русофобы, вы справочник по психическим болезням хорошо почитайте.
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Стадия «отрицание»ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
15.02. 09:53
Володин отказался считать требование вернуть Крым позицией Трампа.
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Трамп говно, псих, идиот, невежда, жлобссылка на данный пост
https://www.facebook.com/grishynblogSergiy Grishyn
15.02. 00:06
Трамп говно, псих, идиот, невежда, жлоб.
АААААА, Трамп красавец! Вот это он дал! Наш человек.

Люди, вы чокнутые.
14 февраля
"Трамп ожидает от России возврата Крыма"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/konstantin.voneggert/blogKonstantin von Eggert
14.02. 21:02
За что боролись... "Трамп ожидает от России возврата Крыма", сообщает нам DW. Перефразируя Черчилля, "никогда в истории не было так много просрано столь быстро таким бездарным способом".
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