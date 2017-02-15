Теперь он кого-то там уволил за неуставные шашни с нашим послом и Крым не хочет отдавать к 8-му марта. И вот уже - русофоб! Да у вас все кроме вас русофобы, вы справочник по психическим болезням хорошо почитайте. развернуть>>