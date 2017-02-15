|Трамп наш Крым
|Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США ожидает от Москвы возврата Крыма и деэскалации конфликта на Донбассе. Вячеслав Володин призвал подождать личных высказываний Дональда Трампа. Тот, проснувшись, написал в твиттере про мягкого Обаму, при котором Россия забрала Крым. Ситуация накаляется и активисты НОДа уже вышли с пикетами против Трампа
|Создан: 15.02.2017 16:12, обновлен: 15.02.2017 17:29
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