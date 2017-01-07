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Взятка на 10,5 млрд. евро? Путин и Сечин подарили Трампу 19,5% акций «Роснефти»?
Взятка на 10,5 млрд. евро? Путин и Сечин подарили Трампу 19,5% акций «Роснефти»?
blogaillarionov
11.01 19:35 |  число просмотров 1140
Помощник Сечина сообщил, что президент «Роснефти» настолько заинтересован в снятии западных личных и корпоративных санкций, наложенных на компанию, что он предложил помощникам Пейджа/Трампа в обмен брокеридж на 19% (приватизированного) пакета акций в Роснефти
 
Что говорится о кибер-шпионаже в британском расследовании
Что говорится о кибер-шпионаже в британском расследовании
blogИсход
11.01 11:42 |  число просмотров 1138
В России действует программа государственного кибер-шпионажа. Спецоперации делятся на 4 типа по приоритетности: против иностранных правительств, против иностранных корпораций, слежка за российской элитой, атаки против политических оппонентов внутри страны и за рубежом
 
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Новый госсекретарь США
Новый госсекретарь США
16.12 14:34 | число просмотров 937 число постов 5
Новый госсекретарем США стал предприниматель, председатель совета директоров и крупнейшей в США нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон. В 2012 году по указу Путина он был награжден российским Орденом дружбы
 
Президент Трамп
Президент Трамп
23.11 11:43 | число просмотров 1391 число постов 4
Дональд Трамп рассказал о первых шагах на президентском посту. Одним из ключевых пунктов станет либерализация внутреннего рынка углеводородов. По мнению блогеров, это обвалит российскую экономику, завязанную на продажу нефти и газа
 
Трамп победил
Трамп победил
10.11 17:08 | число просмотров 20292 число постов 145
Победивший на президентских выборах Дональд Трамп встретился с действующим главой США Бараком Обамой. Обама заверил, что беседа с Трампом была «великолепной» и «всеобъемлющей».
 
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Первая кибермировая <код для ЖЖ>
Первая кибермировая

Дональд Трамп после встречи с руководством спецслужб признал, что Россия совершила кибератаку против США. Долгое время новый американский президент избегал разговоров на данную тему. Блогеры зависли в непонимании того, что же будет дальше
Создан: 07.01.2017 17:18, обновлен: 11.01.2017 11:54
Просмотров: 2006
Теги:
11 января
Продолжаю переводить доклад. Вот тезисы о сотрудничестве Москвы и штаба Трампассылка на данный пост
https://telegram.me/exodus_mediablogИсход
11.01. 11:52
Что говорится о кибер-шпионаже в сегодняшнем (на самом деле еще летнем) британском расследовании. Чем-то похоже на Фултонскую речь: данные собраны частным британским лицом, но переданы президенту США главами всех разведывательных служб США.
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7 января
Возвращение к «двухполярному миру»?ссылка на данный пост
http://irek-murtazin.livejournal.com/blogirek-murtazin
07.01. 17:50
История с кибератакой армады российских хакеров под командованием главхакера Путина на устои американского общества становится похожей на скверный анекдот.
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возникает ощущение, что Трамп одержал победу в основном с помощью Маргариты Симоньянссылка на данный пост
https://telegram.me/kolezev/blogkolezev
07.01. 17:25
Когда читаешь этот разрекламированный доклад американской разведки, возникает ощущение, что Трамп одержал победу в основном с помощью Маргариты Симоньян. Думаю, в следующем году Russia Today раза в три увеличат финансирование, потому что это признание на высочайшем уровне: инструмент работает, работает эффективно.
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Путин лично приказал атаковать Америкуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aleksandrkushnar/blogАлександр Кушнарь
07.01. 16:29
Ведущие американские и иные зарубежные издания разместили на главных позициях статьи о том, что, согласно докладу Нацразведки США, Путин лично приказал атаковать Америку. На втором месте — шокирующая новость о сошедшем с ума ветеране иракской войны, который расстрелял людей в аэропорту. Россия — враг Соединенных Штатов и всего западного мира: сия простая мысль доносится до умов простых фермеров, домохозяек, фитнес-тренеров, продавщиц, шахтеров, рабочих, балетмейстеров, музыкантов и прочих рядовых граждан евроатлантической цивилизации, далеких от политических разборок. Это уже не просто Владимир Владимирович, который с "высокой долей вероятности" отдал приказ убить своего политического оппонента. Теперь это глава государства, угрожающего буквально каждому простому американцу, немцу, англичанину и французу.
ЦРУ и ФБР "разоблачили" Кремль полностьюссылка на данный пост
http://manzal.livejournal.com/blogmanzal
07.01. 13:59
  Лучшие разведывательные ведомства США в течение долгого времени трудились над докладом, разоблачающих личное вмешательство Путина и каждого российского гражданина в поражение Хиллари на президентских выборах. Однако оказалось, что доклад не только основан на ТВИТТАХ откровенно прокремлевских граждан, но и на публикациях российских СМИ. И, к большому удивлению, основа этого доклада датируется аж 2012 годом.
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Rambler&Co тоже упоминается в совместном докладе ЦРУ, АНБ и ФБРссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marionbucket/www.facebook.com
07.01. 12:16
Тот момент, когда издание Rambler&Co тоже упоминается в совместном докладе ЦРУ, АНБ и ФБР. Simonyan claimed in popular arts magazine Afisha on 3 October: "It is important to have a channel that people get used to, and then, when needed, you show them what you need to show".
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Любопытно, что из этого всего выйдетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
07.01. 10:27
Если Путин и вправду смог повлиять на выборы в США, я возьму все свои слова про рукожопых имбицилов назад и скажу, что таки да - в этот раз им и вправду удалось провернуть спецоперацию, которой не постыдился бы сам Отто Скорцени. А ФСБ - не сборище захвативших власть полубандитских кланов, способных ради квартальных премий сажать только несчастных диссидентов с плакатами, да и то по поддельным обвинениям, но неспособных уже провернуть хоть мало-мальски стоящую диверсию хотя бы в Украине, а - могущественная тайная организация. Правда, после доклада американской разведки о том, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, я эти доклады считаю уже не информационно-аналитическими, а политически-коньюктурными. Тем более со всеми экивоками "не повлиял напрямую", а "могло повлиять из-за пропаганды".
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Год начинается с публикации несекретной части доклада ЦРУссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
07.01. 09:03
Год начинается с публикации несекретной части доклада ЦРУ о русских хакерах. В сухом остатке этого события вот что: Кремль довольно успешно "продал" на внешнем политическом рынке демо-версию своих возможностей в кибервойне. Если в 2017 году не последует ответа нового уровня США на этот хакинг, то, очевидно, что этот доклад разведки войдет в историю как эпизод "уравнивания" военно-политических возможностей России и США. Для стран остального мира это будет означать, что русские - "очень круты": они взломали что-то в США, ЦРУ это признало и никому ничего за это не было.
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На роль Юлиана Семенова пробуется Сергей Минаевссылка на данный пост
https://www.facebook.com/prinzip/blogVasily Gatov
07.01. 04:25
В темных подвалах Управления по связям с общественностью ФСБ, совместно с СВР и ГРУ, началась работа по написанию легендарной эпопеи "17 мгновений осени 2016-го", о том, как глубоко законспирированный агент Трамп (подполковник Максим Максимович Исаев-мл.) решил проблемы России в ходе выборов в Америке. Специалисты Управления пишут воспоминания агентов, которых никогда не существовало, донесения, которых никогда не было, и придумывают мудрые приказы Верховного (равно как и его резолюции и правки на страницах с кодом на Perl - approve ([0,1,0,1]). На роль Юлиана Семенова пробуется Сергей Минаев.
Мне кажется это все какой-то хитроумный планссылка на данный пост
https://www.facebook.com/timur.olevskiyblogTimur Olevskiy
07.01. 04:18
А слушайте, а до какой черты россияне будут убеждать себя и всех, что Россия своими хакерами не решила судьбу выборов в США. Так же в отрицании своих возможностей можно до того договориться, что Россия не импортозаместилась, не оздоровилась и не обогатилась. Мне кажется это все какой-то хитроумный план.
О позорном провале американской разведки с Путинымссылка на данный пост
http://a-nalgin.livejournal.com/bloga-nalgin
07.01. 03:02
 Ох, лучше бы американское разведывательное сообщество не рассекречивало свой широко распиаренный доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Ореол тайны сохранил бы остатки репутации. И не возникло бы чувство, что король - голый.
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История с хакингом очень странной становитсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sonkine/blogVasily Sonkin
07.01. 02:03
Трамп за Путина, ЦРУ против президента, Маккейн против лидера своей партии, демократы против России, Путин за мир, Ковалев за RT

Это одного порядка вещи, и все они СТРАННЫЕ
Вот это ключевое, по-моему, открытие отчетассылка на данный пост
https://www.facebook.com/zaslavskiy/blogIlya Zaslavskiy
07.01. 01:07
 Вот это ключевое, по-моему, открытие отчета. Россия с начала 2014-ого оценивала шансы вмешаться непосредственно в электоральный процесс в США, но не стала. Непонятно, почему так коротко и без деталей!
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доклад выглядит, что уж там, крайне беспомощноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/blogЛеонид Волков
07.01. 00:59
Так, ну я прочитал публичную версию доклада американских спецслужб (ФБР, ЦРУ и АНБ) о вмешательстве Путина в американские выборы. Доклад предваряется подробной преамбулой о том, что методы и инструменты и источники исследований не могут быть раскрыты, и останутся засекреченными, поэтому публичная версия доклада сильно сокращена по сравнению с совсекретной версией, которую показали только Обаме, Трампу и тем людям, которым Обама и Трамп разрешили прочитать — но вот выводы ровно те же самые. То есть доказательств в тексте вы, читатели, не увидите, но выводы там все есть, верьте им.
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может примерно так и выглядит постепенный конец сверхдержавыссылка на данный пост
https://telegram.me/smirnovmz/blogsmirnovmz
07.01. 00:51
Пока то, что я вижу в сообщениях американской разведки выглядит. Ну то есть вы же сами наверное понимаете, как это выглядит конечно. Кремль собирался хештегами отметить победу Клинтон, сообщает американская разведка.
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6 января
"Москва вмешивалась, но на выборы не повлияла"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aleksandrkushnar/blogАлександр Кушнарь
06.01. 23:43
Иезуитское высказывание новоизбранного президента США, являющееся результатом компромисса между Трампом-человеком и Трампом-политиком: "Москва вмешивалась, но на выборы не повлияла". Прокремлевские СМИ вынесут в заголовок иную — выгодную им — часть его высказывания по итогам брифинга с разведкой, но я бы не рекомендовал читать на ночь советские газеты. Как бы то ни было, отныне глава Белого дома будет обязан следовать собственному признанию о том, что Россия совершила акт агрессии против его государства.
Американцы валят на Путина. Глава Пентагона обвиняетссылка на данный пост
http://vg-saveliev.livejournal.com/blogvg-saveliev
06.01. 21:04
Еще один представитель администрации Обамы решил хлопнуть дверью. Глава Пентагона Эштон Картер огласил свой вердикт. Американцы молодцы, во всех провалах внешней политики виноват он, Путин.
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