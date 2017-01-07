Дональд Трамп после встречи с руководством спецслужб признал, что Россия совершила кибератаку против США. Долгое время новый американский президент избегал разговоров на данную тему. Блогеры зависли в непонимании того, что же будет дальше
Что говорится о кибер-шпионаже в сегодняшнем (на самом деле еще летнем) британском расследовании. Чем-то похоже на Фултонскую речь: данные собраны частным британским лицом, но переданы президенту США главами всех разведывательных служб США.
Когда читаешь этот разрекламированный доклад американской разведки, возникает ощущение, что Трамп одержал победу в основном с помощью Маргариты Симоньян. Думаю, в следующем году Russia Today раза в три увеличат финансирование, потому что это признание на высочайшем уровне: инструмент работает, работает эффективно.
Ведущие американские и иные зарубежные издания разместили на главных позициях статьи о том, что, согласно докладу Нацразведки США, Путин лично приказал атаковать Америку. На втором месте — шокирующая новость о сошедшем с ума ветеране иракской войны, который расстрелял людей в аэропорту. Россия — враг Соединенных Штатов и всего западного мира: сия простая мысль доносится до умов простых фермеров, домохозяек, фитнес-тренеров, продавщиц, шахтеров, рабочих, балетмейстеров, музыкантов и прочих рядовых граждан евроатлантической цивилизации, далеких от политических разборок. Это уже не просто Владимир Владимирович, который с "высокой долей вероятности" отдал приказ убить своего политического оппонента. Теперь это глава государства, угрожающего буквально каждому простому американцу, немцу, англичанину и французу.
Лучшие разведывательные ведомства США в течение долгого времени трудились над докладом, разоблачающих личное вмешательство Путина и каждого российского гражданина в поражение Хиллари на президентских выборах. Однако оказалось, что доклад не только основан на ТВИТТАХ откровенно прокремлевских граждан, но и на публикациях российских СМИ. И, к большому удивлению, основа этого доклада датируется аж 2012 годом.
Тот момент, когда издание Rambler&Co тоже упоминается в совместном докладе ЦРУ, АНБ и ФБР.
Simonyan claimed in popular arts magazine Afisha on 3 October: "It is important to have a channel that people get used to, and then, when needed, you show them what you need to show".
Если Путин и вправду смог повлиять на выборы в США, я возьму все свои слова про рукожопых имбицилов назад и скажу, что таки да - в этот раз им и вправду удалось провернуть спецоперацию, которой не постыдился бы сам Отто Скорцени. А ФСБ - не сборище захвативших власть полубандитских кланов, способных ради квартальных премий сажать только несчастных диссидентов с плакатами, да и то по поддельным обвинениям, но неспособных уже провернуть хоть мало-мальски стоящую диверсию хотя бы в Украине, а - могущественная тайная организация. Правда, после доклада американской разведки о том, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, я эти доклады считаю уже не информационно-аналитическими, а политически-коньюктурными. Тем более со всеми экивоками "не повлиял напрямую", а "могло повлиять из-за пропаганды".
Год начинается с публикации несекретной части доклада ЦРУ о русских хакерах. В сухом остатке этого события вот что: Кремль довольно успешно "продал" на внешнем политическом рынке демо-версию своих возможностей в кибервойне. Если в 2017 году не последует ответа нового уровня США на этот хакинг, то, очевидно, что этот доклад разведки войдет в историю как эпизод "уравнивания" военно-политических возможностей России и США. Для стран остального мира это будет означать, что русские - "очень круты": они взломали что-то в США, ЦРУ это признало и никому ничего за это не было.
В темных подвалах Управления по связям с общественностью ФСБ, совместно с СВР и ГРУ, началась работа по написанию легендарной эпопеи "17 мгновений осени 2016-го", о том, как глубоко законспирированный агент Трамп (подполковник Максим Максимович Исаев-мл.) решил проблемы России в ходе выборов в Америке. Специалисты Управления пишут воспоминания агентов, которых никогда не существовало, донесения, которых никогда не было, и придумывают мудрые приказы Верховного (равно как и его резолюции и правки на страницах с кодом на Perl - approve ([0,1,0,1]).
На роль Юлиана Семенова пробуется Сергей Минаев.
А слушайте, а до какой черты россияне будут убеждать себя и всех, что Россия своими хакерами не решила судьбу выборов в США. Так же в отрицании своих возможностей можно до того договориться, что Россия не импортозаместилась, не оздоровилась и не обогатилась. Мне кажется это все какой-то хитроумный план.
Ох, лучше бы американское разведывательное сообщество не рассекречивало свой широко распиаренный доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Ореол тайны сохранил бы остатки репутации. И не возникло бы чувство, что король - голый.
Так, ну я прочитал публичную версию доклада американских спецслужб (ФБР, ЦРУ и АНБ) о вмешательстве Путина в американские выборы.
Доклад предваряется подробной преамбулой о том, что методы и инструменты и источники исследований не могут быть раскрыты, и останутся засекреченными, поэтому публичная версия доклада сильно сокращена по сравнению с совсекретной версией, которую показали только Обаме, Трампу и тем людям, которым Обама и Трамп разрешили прочитать — но вот выводы ровно те же самые. То есть доказательств в тексте вы, читатели, не увидите, но выводы там все есть, верьте им.
Пока то, что я вижу в сообщениях американской разведки выглядит. Ну то есть вы же сами наверное понимаете, как это выглядит конечно. Кремль собирался хештегами отметить победу Клинтон, сообщает американская разведка.
Иезуитское высказывание новоизбранного президента США, являющееся результатом компромисса между Трампом-человеком и Трампом-политиком: "Москва вмешивалась, но на выборы не повлияла". Прокремлевские СМИ вынесут в заголовок иную — выгодную им — часть его высказывания по итогам брифинга с разведкой, но я бы не рекомендовал читать на ночь советские газеты. Как бы то ни было, отныне глава Белого дома будет обязан следовать собственному признанию о том, что Россия совершила акт агрессии против его государства.