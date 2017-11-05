"Праздник в Лужниках" 5.11 12:09 408 Александр Плющев Как-то в этот раз много уделяется внимания тому, что на сегодняшний "праздник" в Лужниках сгоняют людей. То ли потому что Путин вроде бы собирается совершить кандидатский каминг-аут, то ли как-то это уж совсем открыто стало. Другое дело, что большинству людей, которых типа сгоняют, все равно, а многим даже нравится. С одной стороны, да - заставляют куда-то переться в собственный выходной, а с другой - за них приняли решение о том, как этот выходной провести (и, по меркам многих, не так уж плохо провести - под живой концерт завсегдатаев Новогодних Огоньков нахаляву, не говоря уж о солнцеликом), организовали, и возможно, дали какую-то компенсацию, скажем, отгул. Сами бы эти люди, конечно, на такой концерт не пошли, но раз такие условия - зачем спорить? К тому же такие люди уважают силу и принуждение. К Навальному без принуждения люди на митинги ходят? Ну и какая он власть после этого? Власть - это в их понимании сила. Особенно, если эта сила подавляет их самих. Так что не особо то сочувствуйте согнанным в очередной раз несчастным бюджетникам. Им правда нравится.

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