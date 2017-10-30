Мало что меня задевает так, как гомофобия 30.10 20:42 491 Anastasia Karimova Продолжение моей предыдущей записи. Мало что меня задевает так, как гомофобия. Я даже разбирала эту тему с моей психотерапевткой, мне самой было интересно, почему меня так ранит эта тема, хотя я не могу себя назвать даже бисексуальной. И я вижу тут несколько причин:

- я очень боюсь навязанной "нормативности" и "традиционности". Я сама во многих смыслах ненормативная женщина, и я не уверена, что хочу заводить "традиционную" (что бы это ни значило) семью. Всегда задаюсь вопросом, когда дойдут до меня?

- я не могу привести пример ни одного тоталитарного государства, которое не было бы гомофобным. гомофобия видится мне одним из неизбежных проявлений тоталитаризма, потому что тоталитарные структуры патриархальны по своей сути.

- у меня много друзей-ЛГБТК, я даже состою в whatsapp-чате нашего ЛГБТК клуба во Флетчере. когда в отношении представителей ЛГБТК используют дискриминационную риторику, я воспринимаю это, как нападки на близких мне людей.

- тема сексуальности - важная и дорогая мне тема; сексуальность - широкое понятие, которое выходит далеко за рамки непосредственно половых актов. сексуальность - это отношения с собственным телом, это способ коммуникации с другими людьми, это проявление любви. большинство гомофобов низводит гомосексуальность до "долбёжки в задницу" (при том, что далеко не все геи любят и практикуют анальный секс), и меня это невероятно расстраивает и пугает.

- отдельная тема - объективация бисексуалок и лесбиянок и попытки низвести их опыт до "девочки балуются" и "просто у них мужика нормального не было".

- гомофобия зачастую является следствием отсутствия саморефлексии и образования; вы же знаете все эти исследования про взаимосвязь латентной гомосексуальности и гомофобии?

- меня пугает сведение семьи к репродуктивным функциям - "геи всё равно не могут иметь детей естественным способом, зачем им жениться? они хотят усыновлять детей и растлить их???" многие гетеросексуальные люди женятся в том возрасте, когда у них уже нет возможности "естественным" способом завести детей. кто-то не может зачать ребёнка по состоянию здоровья и в молодом возрасте. некоторые гетеросексуальную люди женятся, изначально не имея желания заводить детей. предлагаете запретить бездетные браки?

- гомофобы часто приравнивают геев к педофилам и зоофилам. опять же, это говорит о недостатке сексуального просвещения, о непонимании фундаментальной разницы между добровольными отношениями двух сознательных взрослых людей и насилием. для меня это creepy, это индикатор нездоровья общества.

- в целом гомофобия - это такой чистый пример противопоставления ненависти/любви. гомосексуальные люди хотят иметь возможность свободно строить жизнь и отношения с любимыми: не стесняться ходить на свидания и держаться за руки, не бояться приглашать любимого человека как "+1" на мероприятия, иметь возможность создать семью, завести общее хозяйство и счёт в банке, состариться вместе, навещать друг друга в больнице, если вдруг что-то случится. а другие люди их за это ненавидят, низводя волшебство близости и любви до одной сексуальной практики, называя извращенцами и так далее.

И мне от этого очень, очень грустно, и я становлюсь не способна вести "конструктивную дискуссию", да и не знаю, как конструктивно дискутировать с людьми, в которых столько много ненависти и невежества. Обсудить в блоге автора