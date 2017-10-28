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Власть не принесет вам счастья и душевной радости
Власть не принесет вам счастья и душевной радости 28.10 18:01 число просмотров 762
альфред кох
 

Многие считают, будто я рисуюсь, когда говорю, что я совершенно не хочу власти.

Но я прекрасно помню то время, когда она у меня была. И я помню тот дискомфорт и тяжесть, которые я от нее испытывал. Я наверное был плохим чиновником: госслужба тяготила меня и я этого не скрывал.

А за то время, что прошло с тех пор, я еще и совершенно отвык от власти. Более того: я ее боюсь. Я боюсь ее в любых проявлениях. Даже когда власть проявляется как торжество справедливости.

Мне кажется, что в тот самый момент, когда власть начинает бороться за справедливость - справедливость улетучивается.

Наверное я - анархист. Для меня власть - зло. Я верю только в самоорганизацию людей, во власть авторитета и личного примера.

В любом случае, я сочувствую тем людям, кто сегодня стремится к власти или цепляется за нее. Могу сказать им только одно: власть изуродует вас. Вы превратитесь в монстров. Власть не принесет вам счастья и душевной радости.

Сначала вы будете тратить свою жизнь на борьбу за нее. А потом дрожать от страха ее потерять. Вы будете ломать людям судьбы, бессмысленно тратить чужие налоги и называть это управлением страной.

Нынешние наши властители наверняка вначале своего правления видели ситуацию так, что они наворуют денег, а потом как-то тихонько слиняют в тень и будут наслаждаться своим богатством.

А теперь они понимают что никакого "слинять" - не будет. И богатством насладится - не получится. Так - украдкой, в закрытых поселках, под охраной стукачей-телохранителей... Какое уж тут наслаждение, честное слово...

И сидят они как заложники в своих кабинетах, ведут постылую грызню за бессмысленные полномочия по грабежу страны и тихонько превращаются в животных от злобы и страха...

Сколько милых и чистых юношей вошли со мной в эти кабинеты. И сколько теперь толстых, лысых старичков сидит в них. С потухшими и обрюзгшими лицами, на которых, как на протрете Дориана Грея, проявились все человеческие пороки...

Не лучше смотрятся и те из них, кто будучи выкинуты из этого "рая", все продолжают туда лезть хоть тушкой, хоть чучелом, изображая для публики продолжающуюся влиятельность и высокопоставленность и придавая своим сегодняшним синекурам отсутствующий в реальности блеск и могущество...

Куда как лучше выйти в осений сад, обрезать ветки на грушах и яблонях, собрать желтые листья кленов с зеленого газона и продолжить давно начатый проект: мостить булыжником дорожки в парке.

А на выходные уйти в горы, где уже выпал снег, надышаться чистым горным воздухом, а потом съесть жареную утку с картофельным кнедлем и запить это холодным пивом.

А ночью, когда все в доме улеглись, писать вот этот пост. Разве это не достойная альтернатива " спасению России"?
 
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