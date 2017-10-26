Даже у самых странных и страшных людей есть влиятельные заступники 26.10 21:43 674 docsandstuff Иногда даже у самых странных и страшных людей есть влиятельные заступники



В 1911 году в берлинском районе Шарлоттенбург родился мальчик по имени Мартин Зандбергер. Отцом мальчика был будущий директор концерна IG Farben - того самого химического концерна, который так активно сотрудничал с нацистами (еще до 1933 года), и печально прославился производством газа Циклон Б, использоавашегося при массовых убийствах в концлагерях.



Мартин получил отличное образование - изучал право университетах Мюнхена, Кёльна, Фрайбурга и Тюбингена. Уже в 1931 году вступил в НСДАП. В 1932—1933 годах Зандбергер был студенческим нацистским активистом и фюрером студенчества в Тюбингене. Университет он окончил как и полагается хорошему студенту - получив диплом с отличием.



После этого партийные связи помогли Мартину сделать отличную карьеру по тогдашним меркам. Он стал инспектором высших школ, представляя Национал-социалистический студенческий союз. Уже в 1936 году он вступил в СС, а затем энергичный национал-социалистический деятель студенчества Густав Адольф Шеель порекомендовал его на работу в СД. Там Зандбергер тоже не захотел отсиживаться в задних рядах и к 1938 году стал штурмбаннфюрером СС (уровень майора Вермахта).



Вскоре после начала войны Гиммлер назначил Зандбергера руководить северо-восточным иммиграционным центром, задачей которого среди прочего была «расовая оценка» немецких репатриантов. После начала войны с Советским Союзом Зандбергер, стал начальником зондеркоманды 1a, и, вместе с другим тюбингенским юристом, доктором Вальтером Шталекером, отправился в Прибалтику. Под командованием Зандбергера было 340 человек из Ваффен-СС, 89 из Гестапо, 35 из СД, 133 из Орпо, 41 из Крипо. 25 июня Айнзатцгруппа А вошла в Каунас с передовыми подразделениями немецкой армии.



Зандбергер стал одним из главным организаторов массовых убийств в Прибалтике. Проявил особое рвение; в годовом отчёте от 1 июля 1942 года он сообщил в Берлин о 941 убитом еврее. К тому же, в декабре 1941 года он стал командиром полиции безопасности и СД в Эстонии, с марта 1941 года - в качестве руководителя реферата I B 3 (составление школьных учебных программ), с января 1944 года — на должности руководителя подразделения VI A (организация информационных служб за границей) в ведомстве VI РСХА.



В 1943 году Зандбергер был направлен в Италию - там он стал шефом Гестапо в Вероне. Там он тоже развернул деятельность - арестовывал евреев на севере Италии и отправлял их в Освенцим. В январе 1944 года Сандбергер стал начальником отдела А в RSHA Amt. VI (Ausland-SD, служба иностранной разведки); подчинялся непосредственно Вальтеру Шелленбергу.



В общем, когда после войны его арестовали англичане, он попытался обменять свои секреты на неприкосновенность. Англичане, видимо, решили, что сделка не очень интересная - и в 1948 году Зандбергер на процессе над айнзатцкоммандами был осужден на смертную казнь, позднее замененную пожизненным заключением.



Но мы ведь помним, что папа у Зандбергера был важным и влиятельным человеком. Он связался с Теодором Хойсом (первым послевоенным президентом ФРГ), с американским послом в Германии Джеймсом Конантом. К делу подключился Уильям Лэнгер, сенатор США от Северной Дакоты. В кампании отметился и министр юстиции Вольфганг Хауссман, епископ Мартин Хауг, заместитель председателя Бундестага Карло Шмид. Общими усилиями они добились того, что Зандбергера отпустили из тюрьмы в 1958 году. Он благополучно дожил до 2010 года и умер в доме престарелых в Штутгарте, в возрасте 98 лет.

Обсудить в блоге автора