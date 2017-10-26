Южные территории России чудовищно недонаселены 26.10 19:19 781 redzion Из недавней поездки в Сочи вынес ещё одно: эти южные территории России чудовищно недонаселены. Именно в этом тепле и должны жить минимум 2/3 населения России, а не по болотам и в тайге, с зимой по 5-7 месяцев в году. Т.е. в России должен главенствовать канадский и австралийский тип расселения: на экстремальных территориях живут чудаки, аборигены и белые люди вахтовым методом.



Посмотрим статистику.

Краснодарский край – 76 тыс. кв. км, население 5,6 млн.

Ставропольский край – 66 тыс. кв. км, население 2,8 млн.

Ростовская область – 101 тыс. кв. км, население 4,2 млн.

Калмыкия – 74 тыс. кв. км, население 277 тыс.

Астраханская область – 49 тыс. кв. км, население 1 млн. человек.

Итого: площадь 366 тыс. кв. км, население около 14 млн. человек.

Для примера возьмём Испанию. Площадь – 506 тыс. кв. км – 72% от вышеперечисленных регионов России, население 46,5 млн. Несложный подсчёт показывает, что по испанским меркам на этой территории должны жить 34 млн. россиян. «Недонаселённость» этих областей 20 млн. человек.



Но это ещё и низкая плотность. Площадь Германии даже чуть ниже, чем этих 5 регионов России – 357 тыс. кв. км, а живёт там 82 млн. человек. И ничего живут, не в тесноте, не на головах друг у друга. Т.е. комфортно в южной России вполне могли бы жить 80-90 млн. человек.



В авторитарной системе россияне не выбирали, где жить. Куда сослали, депортировали или распределили – там и живи. Болото, тайга, крайний север, железная бочка вместо дома – живи, и не рыпайся. Ну или в деревне сиди, без паспорта и права передвижения по стране. Но постепенно Система либерализуется, уже даже есть право на выбор места жительства. Видимо, в Новой России будет и следующий этап – усиленная программа освоения и заселения южных территорий страны. Первые шаги, видимо, ещё командно-административные – перенос туда офисов крупных фирм, а с ними – и финансовых потоков. Возможно, даже и столицу перенесут из Москвы в Астрахань или Анапу. Всё будет в тренде последних ста лет: Россия скукоживается, не в силах освоить такие пространства.

Обсудить в блоге автора