Это поколение нас сдует, как пыль 23.10 19:08 256 www.facebook.com Севка. 7 лет. Иногда читает по слогам.

Подходит сейчас ко мне с телефоном в руках: "Папа, помоги. У меня VPN на филиппинский сервер нестабильно работает..."

WTF?!

- Севушка? Что нестабильно?!

- VPN на Филиппины...

Я уже напрягся. Но еще с некоторой усмешкой беру телефон ребенка...

В верхнем трее значек защищенного соединения.

Смотрю приложения.

Подняты OperaVPN и VersusVPN с пробросом на Филиппины. OpеraVPN настроен и запущен...

Подбираю челюсть.

Начинаю интересоваться, что, откуда и почему.

Далее обретаю глаза по 7 копеек.

Итак...

Делай раз.

Ребенок увидел на Ютубе стрим с игры Версус. Захотел поиграть.

Нашел игру. Вполне официально, на ГуглПлей. Но игра не запустилась.

Делай два.

Ребенок лезет на Ютуб с вопросом, как запустить Версус.

Делай три.

На Ютубе говорят, что игра есть под Андроид и iOS. Ребенок лезет дальше и находит, как определить операционную систему телефона.

Делай четыре.

Севка довольно быстро выясняет, что у него Андроид.

Лезет снова на Ютуб с запросом, как запустить Версус под Андроид.

Из ролика узнает, что при запуске с российских IP-адресов могут возникнуть проблемы.

Делай пять.

Ребенок ищет ролик, в котором расскаывается, что такое IP-адрес. Из ролика он узнает, что IP-адрес можно спрятать за прокси-сервером, либо как-то воспользоваться VPN...

Делай шесть.

Ребенок лезет на Ютуб, и узнает, что Версус гарантированно работает с филиппинских IP-адресов.

Делай семь.

Не видя разницы между VPN и прокси (ну все же первые эксперименты), ребенок ищет на Гугле информацию о том, как поднять VPN. Находит описание OperaVPN и VersusVPN. Скачивает оба.

Делай восемь.

Ну а дальше у приложений интерфейс с картиночками. Севка сказал: "Тут уже все просто... Только падает канал часто..."

Канал падал потому, что роутер у нас перегрелся - кто-то на него свитер положить догадался. Ну и роутер Wi-Fi скидывал раз в минуту... Ну а на Филиппинах какой-то сервак в роли прокси для Версуса работает. Севка на него и пробросился...

Ну и я перегрелся.

До сих пор подбираю челюсть с пола...

7 лет ребенку...

В Версус поиграть захотел...

А лет в 10 Пентагон хакнуть захочет, да? Обсудить в блоге автора