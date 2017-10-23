|Это поколение нас сдует, как пыль
|23.10 19:08
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|Севка. 7 лет. Иногда читает по слогам.
Подходит сейчас ко мне с телефоном в руках: "Папа, помоги. У меня VPN на филиппинский сервер нестабильно работает..."
WTF?!
- Севушка? Что нестабильно?!
- VPN на Филиппины...
Я уже напрягся. Но еще с некоторой усмешкой беру телефон ребенка...
В верхнем трее значек защищенного соединения.
Смотрю приложения.
Подняты OperaVPN и VersusVPN с пробросом на Филиппины. OpеraVPN настроен и запущен...
Подбираю челюсть.
Начинаю интересоваться, что, откуда и почему.
Далее обретаю глаза по 7 копеек.
Итак...
Делай раз.
Ребенок увидел на Ютубе стрим с игры Версус. Захотел поиграть.
Нашел игру. Вполне официально, на ГуглПлей. Но игра не запустилась.
Делай два.
Ребенок лезет на Ютуб с вопросом, как запустить Версус.
Делай три.
На Ютубе говорят, что игра есть под Андроид и iOS. Ребенок лезет дальше и находит, как определить операционную систему телефона.
Делай четыре.
Севка довольно быстро выясняет, что у него Андроид.
Лезет снова на Ютуб с запросом, как запустить Версус под Андроид.
Из ролика узнает, что при запуске с российских IP-адресов могут возникнуть проблемы.
Делай пять.
Ребенок ищет ролик, в котором расскаывается, что такое IP-адрес. Из ролика он узнает, что IP-адрес можно спрятать за прокси-сервером, либо как-то воспользоваться VPN...
Делай шесть.
Ребенок лезет на Ютуб, и узнает, что Версус гарантированно работает с филиппинских IP-адресов.
Делай семь.
Не видя разницы между VPN и прокси (ну все же первые эксперименты), ребенок ищет на Гугле информацию о том, как поднять VPN. Находит описание OperaVPN и VersusVPN. Скачивает оба.
Делай восемь.
Ну а дальше у приложений интерфейс с картиночками. Севка сказал: "Тут уже все просто... Только падает канал часто..."
Канал падал потому, что роутер у нас перегрелся - кто-то на него свитер положить догадался. Ну и роутер Wi-Fi скидывал раз в минуту... Ну а на Филиппинах какой-то сервак в роли прокси для Версуса работает. Севка на него и пробросился...
Ну и я перегрелся.
До сих пор подбираю челюсть с пола...
7 лет ребенку...
В Версус поиграть захотел...
А лет в 10 Пентагон хакнуть захочет, да?
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