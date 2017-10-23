Мы нашли истинный бриллиант 23.10 19:05 193 www.facebook.com

Невероятно! Там ещё есть норвежский камин, в который некий норвежец за кадром время от времени подкидывает дров и вполголоса читает какую-то норвежскую поэзию, поезд Осло-Берген и ещё в таком духе. Рекомендую!





ия по ВЯЗАНИЮ. По условиям "вот вам овца, сделайте из неё свитер". И, натурально, в каком-то амбаре сидят пять норвежских женщин, им приносят живую овцу, при них стригут, они берут эту огромную кучу шерсти, заряжают её в прялки и прядут, а потом из этого вяжут свитер. Мировой рекорд был 8 часов 33 минуты и сколько-то секунд, его пять норвежских женщин не побили, но пришли вторыми и поставили национальный рекорд. Мы на перемотке, конечно, смотрели, но это такой саспенс! То есть на протяжении, например, часа не происходит ничего, кроме мерного постукивания спиц. Периодически происходит ЭКШН: норвежская женщина пропустила петлю! Бритта Анн, что это с тобой сегодня? Ах Магда, я совсем расслабилась! И дальше воркуют. При этом это всё был репортаж в прямом эфире, с нескольких камер, его ведёт корреспондентка заметно моложе участниц конкурса, которая периодически зачитывает твиты зрителей! Торстейн из Бергена хвалит технику Хильге, та скромно улыбается и покрывается лёгким румянцем. И так девять часов подряд, оторваться невозможно, особенно ближе к концу, когда становится понятно, что мировой рекорд уходит американской команде, но Магда убеждает товарок продолжать борьбу за национальное первенство.Невероятно! Там ещё есть норвежский камин, в который некий норвежец за кадром время от времени подкидывает дров и вполголоса читает какую-то норвежскую поэзию, поезд Осло-Берген и ещё в таком духе. Рекомендую! Мы тут как-то забрели в дальние, богом забытые углы Нетфликса, и там обнаружилось истинное сокровище. Так называемое slow TV, когда тебе часов шесть показывают, например, медленно сгорающий камин или поезд, мерно стучащий по рельсам в красивой горной местности. И среди этих залежей мы нашли истинный бриллиант. Почти ДЕВЯТЬ часов непрерывного репортажа с норвежского финала МЕЖДУНАРОДНОГО соревнован Обсудить в блоге автора