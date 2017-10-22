О нашумевшей истории мужского декрета или знай свои права на собеседовании Дорогие. Пожалуйста, просто запомните

Если вам на собеседовании задают любые вопросы не о работе и вашем опыте, а о личной жизни: родственники, наличие детей, состояние здоровья, наличие квартиры - ЭТО НЕЗАКОННО.

помните, компания нарушает закон.

Примерно так же как вас ударить по лцу или стырить из сумки телефончик.

Вы имеете право:

- не отвечать ни на один вопрос о вашей личной жизни

- сообщить компании про то, что она вышла за рамки закона

- сообщить. что если такие вп опросы будут продолжаться, вы напишете заявление в трудовую инспекцию Я не думаю, что так реагировать надо на любой вопрос (бывают безобидные). но если вы чувствуете, что в вопросе есть возможное ущемление ваших трудовых прав, то реагируйте твердо И да, прочитала мнение Владимир Гуриев (Vladimir Guriev), что это было стрессовое собеседование. Так вот.

Это ,,, прежде всего, нарушение ваших прав.

А потом уже стрессовое собеседование

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Теперь о том, как мы в Антирабстве советуем объяснять такие перерывы: "этот перерыв был связан с семейными обстоятельствами. Я не мог в это время работать полный рабочий день. Не считаю нужным далее комментировать семейные обстоятельства, но все эти два года я не терял, а лишь улучшать свои проф. знания за счет вот такие курсов (перечисление) и удаленных проектов (вот проекты)"

И все. Тема закрыта.

Пожалуйста, учитесь находить работу правильно. Это в наше время сложная и важная работа!