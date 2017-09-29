|Смешна фраза "Я никого не дискриминирую"
|18.10 22:59
|283
|Alisa Kuznetsova
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Люди нам пишут, что названия профессий в мужском роде нейтральны. "Я не думаю, что врач, юрист или журналист — мужчина".
Это смешно потому же, почему смешна фраза "Я никого не дискриминирую". "Я не сексист".
Вам-то откуда знать, дискриминируете вы кого-то или нет? Вам-то откуда знать, воспринимаете вы "врача" и "журналиста" как мужчину или нет?
Вы что, дохрена охренительный спец по тому, что у вас в голове происходит? Да? У меня для вас плохие новости.
Чтобы выловить неосознанные стереотипы, предубеждения и дискриминирующие действия, учёным приходится выдумывать хитрые дизайны экспериментов.
Например, рассылать одинаковые резюме с разными именами и смотреть, кого чаще зовут на интервью.
Или сажать музыкантов за ширму, чтобы понять, женщины объективно хуже играют или их хуже оценивает жюри из-за сексизма. Получалось, что объективно хуже, пока не догадались попросить женщин снять каблуки — и внезапно вся разница исчезла! Наверное, каблуки играть мешали.
Или разрабатывать тест, в котором сравнивается время реакции, если из списка слов нужно выбирать пару "гомосексуал" и "хороший" или пару "гомосексуал" и "плохой", после чего делается вывод, какая ассоциация у вас сильнее развита (у Implicit Association Test есть недостатки, но не суть; и я описала его ОЧЕНЬ упрощённо и приблизительно).
А вы такие с наскока — хобана! Да уже конечно, я знаю, что не перебиваю женщин чаще, чем мужчин! Да уж конечно, я знаю, что оцениваю коллег только по их профессиональным качествам! И профессии мужского рода для меня звучат нейтрально.
Молодец, возьми с полки Нобелевку.
Короче. Восприятие кого-то с неизвестным заранее полом как скорее мужчины или скорее женщины — не то, о чём вы думаете сознательно. Естественно, у вас не возникает картинка мужчины в голове каждый раз, когда вы слышите "водитель" или "юрист". Поэтому вы считаете, что не воспринимаете их как мужчин по умолчанию.
Но мышление-то состоит не только из того, что вы в нём замечаете. Большая часть процессов в голове в фокус внимания не попадает. О том, что у вас есть _бессознательные_ стереотипы и предубеждения (implicit bias), можно узнать только косвенным путём.
Например, удивление/замешательство. Когда вы чему-то удивляетесь, это признак того, что у вас были некие ожидания. Даже если вы их не формулировали для себя специально.
У Геймана в Neverwhere есть персонаж Охотник (Hunter), и когда оказывается, что это женщина, читатель удивляется. Значит, у читателя было определённое ожидание. Появились ли у него в голове огненные буквы "Это должен быть мужчина", когда он впервые прочитал слово "Hunter"? Нет. Эта деталь мыслительного процесса не подсветилась фонариком сознания.
Удивление — только одна из возможностей выявления ожиданий, удобный инструмент отслеживания стереотипов у себя, но не точный тест. И им ещё надо уметь пользоваться - рационалисты (LessWrong/ CFAR) выделяют как отдельный навык "замечать, что испытываешь замешательство" и специально его прокачивают.
Так что отсутствие удивления не значит, что у вас нет ожиданий (хотя, конечно, уменьшает такую вероятность).
Ещё бессознательные ожидания хорошо иллюстрирует известная загадка.
"Отец и сын попадают в аварию. Отец умирает в больнице. К сыну в реанимацию забегает врач и заявляет: "Это мой сын!". Возможно ли это?"
Слово "врач" у достаточно большого количества людей формирует ожидание, что это человек мужского пола. Есть люди, которым не приходит в голову, что врач — мать пострадавшего, или приходит не сразу.
Или вот ещё забавная (на самом деле печальная) история про то, как косвенно выявляются ожидания. Моя подруга читала русские и английские источники для своей научной статьи. У авторов статей были фамилии, допустим, Смит, Уайт и т.п. В русских источниках они употреблялись в мужском роде. После этого она, углубившись в тему, неожиданно обнаружила, что половина авторов — на самом деле женщины. Просто кто-то, переводя (и вовсе не представляя себе мужчину каждый раз, когда видел слово "Смит" и "Уайт"), дал волю своему бессознательному стереотипу о том, что учёный — мужская профессия.
Так что не надо мне тут про нейтральность слов в мужском роде и то, что вы не сексисты, ок? Все мы сексисты, в таком уж обществе выросли. И на всех влияет язык. Давайте смиримся уже с тем, что мы не контролируем напрямую всё, что происходит в мозге, не совершаем рациональные выборы и не выносим объективных суждений.
И поможем своим неосознанным мыслительным процессам приблизиться к нашим осознанным ценностям — через язык и изображения, через сериалы, книжки и рекламу.
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(P.S. Про "замечать замешательство" — первый пункт "чек-листа рациональных привычек":
"Когда я сталкиваюсь с чем-то странным — чем-то, чего я с учётом своих прочих убеждений не ожидал — я успешно это замечаю, сознательно обращаю на это внимание и думаю: “Я замечаю, что я озадачен” или что-то в этом духе.
Пример: Вы собираетесь в другой город и считаете, у вас билет на рейс в четверг. Во вторник вы получаете письмо от центра бронирования билетов, в котором вам советуют приготовиться к полёту “завтра”. Это кажется вам ошибкой. Задумаетесь ли вы всерьёз над этой аномалией? Пример основан на опыте реального участника встреч LW, который в аналогичном случае не смог заметить своё замешательство и пропустил свой рейс".)
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