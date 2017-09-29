Люди нам пишут, что названия профессий в мужском роде нейтральны. "Я не думаю, что врач, юрист или журналист — мужчина".

Это смешно потому же, почему смешна фраза "Я никого не дискриминирую". "Я не сексист".

Вам-то откуда знать, дискриминируете вы кого-то или нет? Вам-то откуда знать, воспринимаете вы "врача" и "журналиста" как мужчину или нет?

Вы что, дохрена охренительный спец по тому, что у вас в голове происходит? Да? У меня для вас плохие новости.

Чтобы выловить неосознанные стереотипы, предубеждения и дискриминирующие действия, учёным приходится выдумывать хитрые дизайны экспериментов.

Например, рассылать одинаковые резюме с разными именами и смотреть, кого чаще зовут на интервью.

Или сажать музыкантов за ширму, чтобы понять, женщины объективно хуже играют или их хуже оценивает жюри из-за сексизма. Получалось, что объективно хуже, пока не догадались попросить женщин снять каблуки — и внезапно вся разница исчезла! Наверное, каблуки играть мешали.

Или разрабатывать тест, в котором сравнивается время реакции, если из списка слов нужно выбирать пару "гомосексуал" и "хороший" или пару "гомосексуал" и "плохой", после чего делается вывод, какая ассоциация у вас сильнее развита (у Implicit Association Test есть недостатки, но не суть; и я описала его ОЧЕНЬ упрощённо и приблизительно).

А вы такие с наскока — хобана! Да уже конечно, я знаю, что не перебиваю женщин чаще, чем мужчин! Да уж конечно, я знаю, что оцениваю коллег только по их профессиональным качествам! И профессии мужского рода для меня звучат нейтрально.

Молодец, возьми с полки Нобелевку.

Короче. Восприятие кого-то с неизвестным заранее полом как скорее мужчины или скорее женщины — не то, о чём вы думаете сознательно. Естественно, у вас не возникает картинка мужчины в голове каждый раз, когда вы слышите "водитель" или "юрист". Поэтому вы считаете, что не воспринимаете их как мужчин по умолчанию.

Но мышление-то состоит не только из того, что вы в нём замечаете. Большая часть процессов в голове в фокус внимания не попадает. О том, что у вас есть _бессознательные_ стереотипы и предубеждения (implicit bias), можно узнать только косвенным путём.

Например, удивление/замешательство. Когда вы чему-то удивляетесь, это признак того, что у вас были некие ожидания. Даже если вы их не формулировали для себя специально.

У Геймана в Neverwhere есть персонаж Охотник (Hunter), и когда оказывается, что это женщина, читатель удивляется. Значит, у читателя было определённое ожидание. Появились ли у него в голове огненные буквы "Это должен быть мужчина", когда он впервые прочитал слово "Hunter"? Нет. Эта деталь мыслительного процесса не подсветилась фонариком сознания.

Удивление — только одна из возможностей выявления ожиданий, удобный инструмент отслеживания стереотипов у себя, но не точный тест. И им ещё надо уметь пользоваться - рационалисты (LessWrong/ CFAR) выделяют как отдельный навык "замечать, что испытываешь замешательство" и специально его прокачивают.

Так что отсутствие удивления не значит, что у вас нет ожиданий (хотя, конечно, уменьшает такую вероятность).

Ещё бессознательные ожидания хорошо иллюстрирует известная загадка.

"Отец и сын попадают в аварию. Отец умирает в больнице. К сыну в реанимацию забегает врач и заявляет: "Это мой сын!". Возможно ли это?"

Слово "врач" у достаточно большого количества людей формирует ожидание, что это человек мужского пола. Есть люди, которым не приходит в голову, что врач — мать пострадавшего, или приходит не сразу.

Если бы никаких таких ожиданий не было, загадка ни для кого не была бы загадкой, её бы просто не существовало.

Или вот ещё забавная (на самом деле печальная) история про то, как косвенно выявляются ожидания. Моя подруга читала русские и английские источники для своей научной статьи. У авторов статей были фамилии, допустим, Смит, Уайт и т.п. В русских источниках они употреблялись в мужском роде. После этого она, углубившись в тему, неожиданно обнаружила, что половина авторов — на самом деле женщины. Просто кто-то, переводя (и вовсе не представляя себе мужчину каждый раз, когда видел слово "Смит" и "Уайт"), дал волю своему бессознательному стереотипу о том, что учёный — мужская профессия.

Так что не надо мне тут про нейтральность слов в мужском роде и то, что вы не сексисты, ок? Все мы сексисты, в таком уж обществе выросли. И на всех влияет язык. Давайте смиримся уже с тем, что мы не контролируем напрямую всё, что происходит в мозге, не совершаем рациональные выборы и не выносим объективных суждений.

И поможем своим неосознанным мыслительным процессам приблизиться к нашим осознанным ценностям — через язык и изображения, через сериалы, книжки и рекламу.

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(P.S. Про "замечать замешательство" — первый пункт "чек-листа рациональных привычек":

"Когда я сталкиваюсь с чем-то странным — чем-то, чего я с учётом своих прочих убеждений не ожидал — я успешно это замечаю, сознательно обращаю на это внимание и думаю: “Я замечаю, что я озадачен” или что-то в этом духе.

Пример: Вы собираетесь в другой город и считаете, у вас билет на рейс в четверг. Во вторник вы получаете письмо от центра бронирования билетов, в котором вам советуют приготовиться к полёту “завтра”. Это кажется вам ошибкой. Задумаетесь ли вы всерьёз над этой аномалией? Пример основан на опыте реального участника встреч LW, который в аналогичном случае не смог заметить своё замешательство и пропустил свой рейс".)