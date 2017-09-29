О причинах убийства журналистки и блоггера Дафни Гализии на Мальте 17.10 21:47 205 Ilya Shumanov Сегодня все спрашивают о причинах убийства журналистки и блоггера Дафни Гализии на Мальте. Могу рассказать, что вообще происходило на Мальте в последние два года. Панамский архив содержал имя только одного действующего европейского министра. Им оказался министр энергетики Мальты Конрад Мицци. Также в Панамском архиве был упомянут управделами премьер-министра Мальты Кейт Шембри. Появление действующих чиновников в списках владельцев офшоров спровоцировало массовые уличные проте

# panamapapers сты в Валлетте в апреле прошлого года. По всей видимости мальтийские чиновники открыли офшорные компании, в связи со своей рабочей поездкой в Азербайджан, где без свидетелей (переводчиков, ассистентов, помощников) встречались с представителями кабинета министров Алиева. После чего была заключена межгосударственная сделка, содержание которой до конца не раскрыто. Как потом выяснилось, одним из самых богатых клиентов мальтийского банка Pilatus оказался азербайджанский министр МЧС и дети президента Азербайджана. Для тех, кто бывал на Мальте не надо объяснять, что вся экономика страны строится на туристах и привлечении внешних инвестиций богатых иностранцев. Продажа гражданства Мальты находилась в числе источников теневого дохода мальтийских чиновников. Мальтийский бухгалтер Брайн Тонна получив €166 тыс за продажу трех мальтийских паспортов российским гражданам, немедленно откатив €100 тыс руководителю админстрации премьер-министра Мальты. По всей видимости, получившие мальтийские паспорта русские - это семья Виктора Вашкевича, бывшего топ-менеджера Транснефти АО Связьтранснефть (сам Виктор Иванович Вашкевич, его жена Ирина Борисовна, двое сыновей Ян Вашкевич и Максим Вашкевич). Об этом всем писала замечательная мальтийская журналистка пока ее не убили. Обсудить в блоге автора