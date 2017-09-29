Новым губернаторам вообще не нужны знания, они не должны искать подходы к людям и говорить с ними на их языке или языке блага и высоких идей. Они – управленческий спецназ, забрасываемый Москвой за линию фронта... Вот он, смысл новой кадровой революции: губернаторов в прямом смысле слова готовят как диверсантов, отправляемых за границу видимого пространства кремлевского или белодомовского двора в пространство административной карты необъятной Родины. Отправляют, зная уже сейчас, что через неделю после заброски придется заподозрить собственных засланцев в двойной игре. Ни Сергей Кириенко, куратор региональной политики, ни его начальник президент Путин не могут предсказать наверняка, как сложится карьера одиннадцати губернаторов осеннего призыва 2017 года.

Костя Гаазе, вероятно, завершает цикл о региональных кадровых переменах, начатый Натальей Зубаревич и продолженный другими коллегами http://carnegie.ru/commentary/73434.

Новыми врио в основном стали молодые технократы, имеющие опыт управления на федеральном уровне и слабо знакомые с регионами, куда их направили... Но жесткая роспись политологов – кто чей человек – вряд ли точна. Во-первых, любые альянсы в России нестабильны и ситуативны. Во-вторых, жизнь заставит любого губернатора учитывать интересы разных крупных компаний, присутствующих в регионе. писала Зубаревич, Наталья Васильевна http://carnegie.ru/commentary/73299

"В портретах Азарова и Никитина нашли сходство – оба с начесом и узких очках, в ход пошли шутки, что в Кремле запустили конвейер по производству чиновников. — развивал тему Андрей Перцев Дальше началось брожение: в отставку должен был отправиться политический ветеран, глава Красноярского края Виктор Толоконский. Об увольнении он объявил публично, но указ об отставке все не появлялся. Назначения пришлось ждать три дня, и оно всех удивило – вместо «молодых технократов» врио стал спикер заксобрания края Александр Усс. Усс, которому 62 года, участвовал еще в губернаторских выборах 1999 года http://carnegie.ru/commentary/73373

А Sergey Markedonov сосредоточился на назначении первого за многие годы русского во главе Дагестана, самого многонационального региона (где русские, кстати, тоже живут). Васильев уже пообещал Дагестану щедрую финансовую поддержку Москвы и кадровую политику, жестко не привязанную к принципу этнического квотирования. Активно обсуждают тему противостояния протеже Кремля и дагестанских кланов, а также возможную перезагрузку всей управленческой системы республики. Между тем если вспомнить, при каких обстоятельствах четыре с лишним года назад Дагестан возглавил Рамазан Абдулатипов, то обнаружится немало общего. http://carnegie.ru/commentary/73340

Хотя по кадровой политике на Кавказе вообще будет еще Konstantin Kazenin