история про стартап с барсуком и веселящим газом Когда я сел в такси, водитель уже разговаривал по телефону. Не отрываясь от трубки, он вопросительно кивнул на навигатор, я так же кивком подтвердил адрес, и мы выехали со двора. В дороге он продолжал громко обсуждать с собеседником какие-то подозрительные мутки, и все время повторял слово «барсук». Сначала я думал, что это чья-то кличка: «Когда Барсук приедет...», «надо забрать Барсука...» «ну эта тема с Барсуком…» Но потом началось совсем подозрительное: «Менты будут в курсе про барсука», «Да нет, барсуку не будет холодно», «Надо узнать точно, что ест барсук». Когда он закончил разговор, я не удержался и спросил, что за барсук-то. — Ну настоящий барсук. Животное такое.

— А что с ним?

— С барсуком все хорошо, дай бог каждому. А вот с другом у меня беда. Он и раньше бухал, а теперь совсем алкоголиком стал. Денег нет, на работу не берут, вот мы думали, как ему помочь. И решили — дадим ему барсука, пусть стоит с ним в центре и фотографируется с туристами. Одно фото 200 рублей, друг 20% получает. Вполне себе деньги. Может и подбухивать прямо там, на улице, барсуку все равно.

— Погоди, а где вы барсука нашли???

— Да у меня у одного знакомого живет, ручной совсем. Ну мы и подумали – чего барсуку дома сидеть, пусть где-нибудь в центре сидит, фотографируется.

— Но вас же менты прогонят.

— А с ментами все схвачено уже! Есть человек специальный, он крышу обеспечивает. Платишь пять тысяч рублей в день – и менты барсука на улице в упор не видят. Надо же, в России даже у барсука есть КРЫША, подумал я, не особо удивившись. Но потом до меня дошло кое-что другое. — Так, стоп. ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?? Если 200 рублей фото, то вам надо в день 25 клиентов только чтобы крышу оплатить, — начал на ходу подсчитывать корреспондент делового издания. – А еще барсука кормить надо. И заработать что-то на бухло товарищу-алкоголику. Где вы возьмете клиентов? Летом ещё может быть, но сейчас осень, холодает, народу мало на улицах.

— Ну да, да, мы это все обсуждали уже, — вздохнул таксист. — Барсук реально много ест, кстати. Но у нас есть одна идея – чтобы они с барсуком продавали веселящий газ.

— ЧТО ПРОДАВАЛИ??

— Газ. Не знаешь, что ли? Стоит баллон, надувает шарики, все как обычно. Только там газ специальный. Покупаешь шарик, развязываешь, вдыхаешь — и тебя вырубает ненадолго, как будто покурил. На хи-хи пробивает.

— Это законно вообще?

— Ну, не запрещено. Короче, мы подсчитали. Баллон газа стоит 7 тысяч, его надолго хватает. Ну, шарики ещё тысячу. Если один шарик продавать по 500 рублей, да плюс еще фото с барсуком предлагать, то можно за день отбиться. И дальше только в плюс. Все, вот твой адрес, приехали. Хорошего дня. Теперь я весь день завороженно представляю, как в центре столицы сидят алкоголик с барсуком и вместе продают туристам воздушные шарики с веселящим газом. (Кстати, если подпишетесь на мой модный телеграм-канал, то больше ни одного барсука или коростеля не пропустите https://t.me/Crexcrexcrex )