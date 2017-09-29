|Крыша барсука
|14.10 14:55
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|Александр Черных
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история про стартап с барсуком и веселящим газом
Когда я сел в такси, водитель уже разговаривал по телефону. Не отрываясь от трубки, он вопросительно кивнул на навигатор, я так же кивком подтвердил адрес, и мы выехали со двора. В дороге он продолжал громко обсуждать с собеседником какие-то подозрительные мутки, и все время повторял слово «барсук».
Сначала я думал, что это чья-то кличка: «Когда Барсук приедет...», «надо забрать Барсука...» «ну эта тема с Барсуком…» Но потом началось совсем подозрительное: «Менты будут в курсе про барсука», «Да нет, барсуку не будет холодно», «Надо узнать точно, что ест барсук». Когда он закончил разговор, я не удержался и спросил, что за барсук-то.
— Ну настоящий барсук. Животное такое.
Надо же, в России даже у барсука есть КРЫША, подумал я, не особо удивившись. Но потом до меня дошло кое-что другое.
— Так, стоп. ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?? Если 200 рублей фото, то вам надо в день 25 клиентов только чтобы крышу оплатить, — начал на ходу подсчитывать корреспондент делового издания. – А еще барсука кормить надо. И заработать что-то на бухло товарищу-алкоголику. Где вы возьмете клиентов? Летом ещё может быть, но сейчас осень, холодает, народу мало на улицах.
Теперь я весь день завороженно представляю, как в центре столицы сидят алкоголик с барсуком и вместе продают туристам воздушные шарики с веселящим газом.
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