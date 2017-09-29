в обсуждении губернаторских назначений с Роман Романов родилась идея -

- надо в губернаторстве - как при постриге - новые имена давать. Леонид Челябинский, Феофан Иркутский и т.д. - опять же, при поставлении на губернаторство сразу как обозначение "преемственности" или "нового курса" - мол, принял имя Иринарха в честь Иринарха Самарского - его путем пойдет и проч. -

- тогда, кстати, не обязательно будет и губернаторов менять - а поступать как в древней Японии или Китае -

- " смена девиза", если предыдущий курс не задался -

- мол, прежний Феофан теперь Марк -

- в итоге: цветущая сложность, благолепие и всякое укрепление и развитие традиций