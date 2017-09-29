Нефть больше никогда не будет дорогой 14.10 14:04 126 redzion Писал недавно про выводы франко-египетского политолога Самира Амина, что нефть больше никогда не будет дорогой (и отсюда - вечная война всех против всех на Б. и С.Востоке). Сланцевая нефть в США ознаменовала новую эру в мировой политике.



Россия и ОПЕК (особенно саудиты) последний год тужатся в попытке повысить или удержать цены на нефть, ради этого сокращают добычу. Но США всё это только на руку: нефть выше $45 за баррель - манна небесная для из сланцевиков, наращивающих добычу. finanz.ru пишет:



"По данным американского Минэнерго, с начала года сланцевая добыча в США выросла на 1,5 млн. баррелей в сутки. В сентябре её объём превысил 6 млн. баррелей в день, а доля достигла 63%. В октябре США поставили исторический рекорд по экспорту нефти, войдя в топ-7 её мировых поставщиков. Из 2 млн. баррелей ежедневных поставок почти половина уходит в Азию - традиционный для ОПЕК рынок.

Операционная себестоимость одного сланцевого барреля опустилась ниже 40 долларов, тогда как большинству стран ОПЕК, для которых нефтедоллары главный, а зачастую единственный источник валютных доходов, нужна нефть по 60-70 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет (оценка Fitch). Судя по уровню внешнеполитической активности саудитов, ОПЕК не просто очень обеспокоена, а находится в лёгкой панике: у американских сланцевиков больше 7 тысяч пробуренных, но не задействованных скважин, их запуск - дело нескольких недель. Добыча в США вырастет ещё на 0,5 млн. баррелей в день в следующем году и превысит отметку 10 млн. баррелей, которая до этого покорялась лишь Саудовской Аравии и России, считают в BofA".



Единственный способ победить американскую сланцевую нефть - радикально и года на три минимум снизить цены до $25-30. Но ни одна страна ОПЕК, а также Россия не готова пойти на это, это означает крах их режимов.

В общем, крах Америки откладывается, наоборот, нас ожидает крах "петродержав", для начала - Венесуэла, а потом страны Залива с их высокими затратами на войнушку и социал. (для России тоже станет выбор: либо сверхрасходы на войнушку и ВПК, либо социал. О том, чтобы оплачивать и то, и другое в полной мере - речь уже не идёт. Пока видим по бюджету-2018, что выбрана войнушка, а расходы на социалку режут нещадно. Но так тоже продолжаться долго не может. Видимо, резерв времени - тоже года два-три, после чего придётся резать расходы на войнушку - пример позднего СССР, не решившего эту дилемму, надеюсь, у верхов перед глазами).

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