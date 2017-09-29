Скончался один из мощнейших старцев современного православия 13.10 16:06 296 redzion Скончался один из мощнейших старцев современного православия - духовник Троице-Сергиевой Лавры Архимандрит Наум (Байбородин). Его ставят в один ряд с духовником патриарха схимандритом Илией (Ноздревым) и скончавшимся в феврале 2017 года архимандритом Кириллом (Павловым), которого называли "всероссийским духовником".



Эта сеть духовников - организованная и встроенная в церковную иерархию часть старчества, народного православия. Называться ими могут только священники, в то время как среди "пещерных" старцев - в основном простые монахи-савонаролы. Но духовник, это, конечно, не должность типа ключника и алтарника, а статус - духовного окормителя, или, говоря светским языком, лидера мнений, отвечающего за состояние умов своих чад.



В советские годы такие статусные старцы выступали склейкой между продавшейся богоборческой власти официозной иерархией церкви и большей частью воцерковленных, настроенных крайне антисоветски. Духовники не участвовали в сомнительном коллаборационизме, за что подвергались гонениям, и всегда были доступны для простых прихожан, являясь для них "истинным духовенством". И, что удобно, в отличие от пещерных старцев, они сохраняли когда формальную, а когда и истинную лояльность церковному (но не государственному) официозу.



Во многом эта система перенеслась и в современность. Из ряс этих духовников уже после развала Советского Союза вышли народные православные движения, от Царства Царя-Искупителя (Николая II) до кружка певицы Жанны Бичевской и радикальных имябожников, добивающихся канонизации Сталина, Распутина и Ивана Грозного. Не случайно именно духовник Кирилла старец Илий освящал памятник царю в Орле в этом году.



Эти старцы, как нервная система церкви, соединяющая прихожан и иерархов, особо остро ощущают хтоническое манихейское мировоззрение простых православных и во многом вынужденны заигрывать с ним. Вот что скончавшийся сегодня архимандрит Наум проповедовал в 2012 году: "В мире действует тёмная сила, которая поклоняется дьяволу, ненавидит Евангелие, Церковь, Православие. Еще в начале прошлого века масоны-сатанисты говорили, когда нас будет 3 млн, все будет в наших руках. А сейчас их уже 5 млн. — 38 тыс. лож. Рокфеллеры, Ротшильды, Комитет-300, Бильдербергский клуб — эти четыре организации управляют всем миром.



Видимо, конец уже близок. Если в России зло будет распространяться, то этим будет приближаться конец Света. Может быть большая война. Библия описывает эти закономерности исторического процесса. Если взять большую веревку, метров 300 — один конец будут тянуть одни, другой другие. Вот если современные саддукеи и фарисеи, блудники, убийцы, воры да развратники перетянут, молитва верующих уже не остановит бедствий."

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