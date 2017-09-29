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Голосую за национализацию
Голосую за национализацию 13.10 08:56 число просмотров 175
Сергей Белановский
 
Внимание, подсказываю!
Я по своим политическим взглядам не левый, но могу мыслить в их парадигме. Главная идея левых – национализация (малый, а отчасти и средний бизнес они могут оставить частным). Но как это сделать конкретно?
Мне возражали, что национализировать уже нечего, т.к. 70% экономики и так уже государственная. Да, я видел эту цифру неоднократно, но кто ее посчитал и как – не понял. Думаю, что здесь не все просто.
Понятно, что начинать национализацию надо со сверх-крупного бизнеса. Не весь, но значительная его часть – это госкорпорации. А что такое госкорпорация? Фактически это министерство, но обладающее невероятными возможностями по сравнению с обычными министерствами. Возьмем, например, Роснефть. Вроде бы государственная компания. Наверняка входит в те самые 70%. Но, во-первых, она частично приватизирована. А во-вторых, непонятно, почему Сечин имеет такие доходы и возможности, которых не имеет ни один министр, находящийся на государственной службе.
Предлагаю: преобразовать Роснефть, Газпром и другие госкорпорации, а также крупный негосударственный бизнес (например, сельскохозяйственный) в министерства или главки в составе министерств. Будет Министерство нефтяной промышленности, Министерство газовой промышленности, главк растениеводства в составе Минсельхоза. Ритейл объединить в Министерство торговли.
В ходе преобразования российских частных владельцев и совладельцев можно попросту кинуть, а то и посадить, как Ходорковского. Зарубежных – отжать, например, введя специальные налоги для нерезидентов.
А что, не такая уж плохая идея. Может быть, я бы ее даже отчасти поддержал. Ибо где это видано, чтобы какой-то Сечин, будучи в ранге министра нефтяной промышленности, объявлял Европе газовую войну (интересно, что газовую, а не нефтяную, т.е. неподведомственную ему). Предлагал, используя «газовое оружие», поставить Европу на колени. Правда, не объяснил, зачем ее ставить на колени, но все равно дело неслыханное. Представьте, что министр транспорта РФ объявит Европе транспортную войну и сообщит о планах поставить Европу на колени, угрожая транспортным коллапсом. Смешно, правда? А вот у Сечина получилось не очень смешно.
Спросят, а за что крупному сельхозбизнесу такая участь? Отвечаю: а не надо было силовым путем отжимать мелкий фермерский бизнес. Ритейлу не надо было уничтожать малый торговый бизнес руками Собянина и других губернаторов, и не надо продавать всякую дрянь по завышенным ценам. Так что все справедливо.
Голосуйте за национализацию!

***

На этот раз без шуток.

Я думаю, что вменяемый министр-технократ справился бы не хуже главы Роснефти. В советское время министры ТЭК неплохо справлялись. Подобно тому, как на ленском прииске зарплата оказалась завышенной на 30%, доходы Сечина и возможности завышены на порядок, если не больше. Можно сравнить с экс-министром Улюкаевым: имущество и "богатства", которые у него нашли, конечно, велики с точки зрения российского пенсионера, но по большому счету ведь мелочь. Допустим, у министра нефтяной промышленности РФ могли найти больше, все-таки доходная и стратегическая отрасль, но думаю, что и здесь все было бы в каких-то рамках. Могут возразить, что на Западе владельцы крупных нефтяных холдингов имеют доходы, возможно, и побольше Сечина, но это в совсем другой логике. Роснефть для Сечина сочетает в себе преимущества как государственной, так и частной компании, а если возникнут убытки, то они будут национализированы. Поэтому если мыслить категориями существующей системы, замена госкорпорации министерством выглядит вполне логичной. Думаю, что то же касается и Газпрома. С остальными надо разбираться.

***

Многие восприняли слишком всерьез

Многие восприняли запись про национализацию слишком серьезно. Это ведь шутка, и мне казалось, что я дал это ясно понять. Просто левые говорят про национализацию, но не могут даже объяснить, как она должна проходить и в чем заключаться. Шутки ради я решил им подсказать, что теоретически можно сделать. Будет забавно, если они эту схему выдвинут в качестве лозунга.

А вот про Сечина в комментах и отдельным постом в ФБ я написал всерьез. Если мыслить в парадигме существующей системы, то Роснефть и Газпром нужно национализировать, преобразовать в министерства, коими они в действительности и являются. Сечина судить, а Миллера выгнать. С остальными госкопрорациями надо разбираться.

Сечин, будучи главой Роснефти, захватил необъятную власть и доходы. Его нужно отстранить от должности, желательно судить, а саму Роснефть превратить в рядовое министерство, коим оно по факту и является. ЮКОС был частной компанией и, как я понимаю, принял отрасль в упадке, а отдал в процветающем состоянии. Конечно, Ходорковский тоже выпендривался, но с вещами, которые творил Сечин, полагаю, не сравнить. И вообще у Сечина какая-то отвратительная рожа. Один знакомый политтехнолог говорил на полном серьезе, что с такой рожей его на пост президента не изберут.

 
 
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