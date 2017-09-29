Говорят, новым секретарем Генсовета ЕР назначат губернатора Псковской области Турчака. Если это действительно произойдёт, то властям надо будет своё решение как-то мотивировать. Само по себе оно энтузиазма, мягко выражаясь, не вызовет. Нужно объяснение, за какие заслуги и достижения Турчаку доверили такую почетную миссию.

Чем известен нынешний псковский губернатор? В первую очередь, скандалом с избиением журналиста Кашина. И не стоит здесь говорить о том, что суд, мол, не установил его вины. Пятно на репутации, в любом случае, есть и никаких чудесных добродетелей г-н Турчак - даже если он не давал команды избить Кашина - в этой истории не продемонстрировал.

Второе обстоятельство, благодаря которому Турчака знают в элитах, это его отец. Тот дружит с Путиным бог знает сколько лет.

Это достаточные основания для такого карьерного рывка?

Конечно, можно было бы предположить, что Турчак добился каких-то выдающихся достижений на ниве управления вверенной ему областью. Я посмотрел псковский статистический сборник за 2010 - 2015 годы. За это время процент населения с доходами ниже прожиточного минимума вырос с 15,6 процентов до 19,5. Реальная среднемесячная начисленная зарплата, если считать ее с учетом индекса потребительских цен, стабильно снижается в области с 2012 года. В 2015 году, например, по отношению к предыдущему году она составила 88 процентов. Проще говоря, население стабильно нищает. Экономика тоже падает. Индекс ВРП в процентах к предыдущему году рос в 2010-м и 2011-с, затем темпы роста стали снижаться, а начиная с 2014-го ушли в минуса. Нет, я понимаю, что экономические проблемы после Крыма у нас наблюдаются по всей стране - санкции и все такое. Но я повторю свой вопрос: за какие заслуги?

Вопрос можно переформулировать: какой сигнал пошлёт этим назначением Кремль? А вот такой: не важно, каковы твои личные успехи и достижения в том деле, которым ты занимался. Не важно, что твоя репутация запятнана скандалами. Важно, что у тебя отец дружит с Путиным...

Это назначение станет символом того, что власть превратилась в замкнутую касту. Что это аристократия, где по наследству передаются не только поместья, но и титулы. Демонстрируя свою открытость, Кремль может запустить хоть десять конкурсов а-ля «Лидеры России», патетично заявляя, что, мол, все дороги для талантливой молодёжи у нас открыты. Одним назначением Турчака он перечеркнет все это. Потому что верят делам, а не словам.

Впрочем, возможно, есть какие-то аргументы, которых я не знаю. Буду рад их услышать.

UPD Поскольку я политолог, а не публицист , добавлю ещё одну мысль - менее пафосную. Конечно, я понимаю природу этого назначения. Она носит исключительно аппаратный характер. Кто-то ищет себе союзника, имеющего доступ к ушам президента. С точки зрения решения своих тактических задач этот человек прав. С точки зрения стратегии он делает подкоп под систему. Делегитимизирует ее.

Системы рушатся, когда логика действий политических игроков перестаёт диктоваться политическими соображениями. Когда логика становится аппаратной.