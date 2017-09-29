|О назначении Турчака
|12.10 13:29
|188
|Abbas Gallyamov
|
Говорят, новым секретарем Генсовета ЕР назначат губернатора Псковской области Турчака. Если это действительно произойдёт, то властям надо будет своё решение как-то мотивировать. Само по себе оно энтузиазма, мягко выражаясь, не вызовет. Нужно объяснение, за какие заслуги и достижения Турчаку доверили такую почетную миссию.
Чем известен нынешний псковский губернатор? В первую очередь, скандалом с избиением журналиста Кашина. И не стоит здесь говорить о том, что суд, мол, не установил его вины. Пятно на репутации, в любом случае, есть и никаких чудесных добродетелей г-н Турчак - даже если он не давал команды избить Кашина - в этой истории не продемонстрировал.
Второе обстоятельство, благодаря которому Турчака знают в элитах, это его отец. Тот дружит с Путиным бог знает сколько лет.
Это достаточные основания для такого карьерного рывка?
Конечно, можно было бы предположить, что Турчак добился каких-то выдающихся достижений на ниве управления вверенной ему областью. Я посмотрел псковский статистический сборник за 2010 - 2015 годы. За это время процент населения с доходами ниже прожиточного минимума вырос с 15,6 процентов до 19,5. Реальная среднемесячная начисленная зарплата, если считать ее с учетом индекса потребительских цен, стабильно снижается в области с 2012 года. В 2015 году, например, по отношению к предыдущему году она составила 88 процентов. Проще говоря, население стабильно нищает. Экономика тоже падает. Индекс ВРП в процентах к предыдущему году рос в 2010-м и 2011-с, затем темпы роста стали снижаться, а начиная с 2014-го ушли в минуса. Нет, я понимаю, что экономические проблемы после Крыма у нас наблюдаются по всей стране - санкции и все такое. Но я повторю свой вопрос: за какие заслуги?
Вопрос можно переформулировать: какой сигнал пошлёт этим назначением Кремль? А вот такой: не важно, каковы твои личные успехи и достижения в том деле, которым ты занимался. Не важно, что твоя репутация запятнана скандалами. Важно, что у тебя отец дружит с Путиным...
Это назначение станет символом того, что власть превратилась в замкнутую касту. Что это аристократия, где по наследству передаются не только поместья, но и титулы. Демонстрируя свою открытость, Кремль может запустить хоть десять конкурсов а-ля «Лидеры России», патетично заявляя, что, мол, все дороги для талантливой молодёжи у нас открыты. Одним назначением Турчака он перечеркнет все это. Потому что верят делам, а не словам.
Впрочем, возможно, есть какие-то аргументы, которых я не знаю. Буду рад их услышать.
UPD Поскольку я политолог, а не публицист , добавлю ещё одну мысль - менее пафосную. Конечно, я понимаю природу этого назначения. Она носит исключительно аппаратный характер. Кто-то ищет себе союзника, имеющего доступ к ушам президента. С точки зрения решения своих тактических задач этот человек прав. С точки зрения стратегии он делает подкоп под систему. Делегитимизирует ее.
Системы рушатся, когда логика действий политических игроков перестаёт диктоваться политическими соображениями. Когда логика становится аппаратной.
Говорят, новым секретарем Генсовета ЕР назначат губернатора Псковской области Турчака. Если это действительно произойдёт, то властям надо будет своё решение как-то мотивировать. Само по себе оно энтузиазма, мягко выражаясь, не вызовет. Нужно объяснение, за какие заслуги и достижения Турчаку доверили такую почетную миссию.
Чем известен нынешний псковский губернатор? В первую очередь, скандалом с избиением журналиста Кашина. И не стоит здесь говорить о том, что суд, мол, не установил его вины. Пятно на репутации, в любом случае, есть и никаких чудесных добродетелей г-н Турчак - даже если он не давал команды избить Кашина - в этой истории не продемонстрировал.
Второе обстоятельство, благодаря которому Турчака знают в элитах, это его отец. Тот дружит с Путиным бог знает сколько лет.
Это достаточные основания для такого карьерного рывка?
Конечно, можно было бы предположить, что Турчак добился каких-то выдающихся достижений на ниве управления вверенной ему областью. Я посмотрел псковский статистический сборник за 2010 - 2015 годы. За это время процент населения с доходами ниже прожиточного минимума вырос с 15,6 процентов до 19,5. Реальная среднемесячная начисленная зарплата, если считать ее с учетом индекса потребительских цен, стабильно снижается в области с 2012 года. В 2015 году, например, по отношению к предыдущему году она составила 88 процентов. Проще говоря, население стабильно нищает. Экономика тоже падает. Индекс ВРП в процентах к предыдущему году рос в 2010-м и 2011-с, затем темпы роста стали снижаться, а начиная с 2014-го ушли в минуса. Нет, я понимаю, что экономические проблемы после Крыма у нас наблюдаются по всей стране - санкции и все такое. Но я повторю свой вопрос: за какие заслуги?
Вопрос можно переформулировать: какой сигнал пошлёт этим назначением Кремль? А вот такой: не важно, каковы твои личные успехи и достижения в том деле, которым ты занимался. Не важно, что твоя репутация запятнана скандалами. Важно, что у тебя отец дружит с Путиным...
Это назначение станет символом того, что власть превратилась в замкнутую касту. Что это аристократия, где по наследству передаются не только поместья, но и титулы. Демонстрируя свою открытость, Кремль может запустить хоть десять конкурсов а-ля «Лидеры России», патетично заявляя, что, мол, все дороги для талантливой молодёжи у нас открыты. Одним назначением Турчака он перечеркнет все это. Потому что верят делам, а не словам.
Впрочем, возможно, есть какие-то аргументы, которых я не знаю. Буду рад их услышать.
UPD Поскольку я политолог, а не публицист , добавлю ещё одну мысль - менее пафосную. Конечно, я понимаю природу этого назначения. Она носит исключительно аппаратный характер. Кто-то ищет себе союзника, имеющего доступ к ушам президента. С точки зрения решения своих тактических задач этот человек прав. С точки зрения стратегии он делает подкоп под систему. Делегитимизирует ее.
Системы рушатся, когда логика действий политических игроков перестаёт диктоваться политическими соображениями. Когда логика становится аппаратной.
|Обсудить в блоге автора