Наблюдая картинку, как кандидаты в губернаторы прыгают в воду с семиметровой скалы, в рамках тренинга по подготовке кадрового резерва для администрации президента, мне вспоминается следующее…

Все, кто уже давно занимается бизнесом, прошли через свой этап организации внутренних корпоративных тренингов и тимбилдингов.

Это, когда ты вывозишь куда-нибудь в лес весь топ-менеджмент, вместе со средним по уровню персоналом, и специально нанятые коучи организовывают для вас незамысловатые конкурсы с перетягиванием каната, лазанием по деревьям, гонками на перегонки и прочими активностями, которые как-бы сплачивают коллектив, делают из общей массы сотрудников единую команду!