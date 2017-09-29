|О ненужности "тимбилдингов"
|12.10 10:12
|241
|Sergey Vasiliev
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Наблюдая картинку, как кандидаты в губернаторы прыгают в воду с семиметровой скалы, в рамках тренинга по подготовке кадрового резерва для администрации президента, мне вспоминается следующее…
Все, кто уже давно занимается бизнесом, прошли через свой этап организации внутренних корпоративных тренингов и тимбилдингов.
Это, когда ты вывозишь куда-нибудь в лес весь топ-менеджмент, вместе со средним по уровню персоналом, и специально нанятые коучи организовывают для вас незамысловатые конкурсы с перетягиванием каната, лазанием по деревьям, гонками на перегонки и прочими активностями, которые как-бы сплачивают коллектив, делают из общей массы сотрудников единую команду!
Я проводил это не раз, со многими компаниями, которые входили в нашу группу и по прошествии многих лет уже могу сделать однозначный вывод - более бесполезного занятия... трудно придумать!
Нет, конечно, иногда удавались вполне запоминающиеся «тимбилдинги».
Скажем в разгар пухлых нулевых мы пару раз снимали чартер и летели отдельным самолетом своей «сплоченной» командой в… Турцию. Где в шикарном пятизвездочном отеле организовывались отдельные ужины на пленере, арендовывалась деревянная яхта для прогулки по скалистым бухтам, с нырянием в воду и прочими морскими забавами.
Но…
Если я сегодня пытаюсь вспомнить, кто же остался у нас от того, «сплоченного» тимбилдингом, коллектива… то по факту вижу, что… единицы.
Кто-то проворовался, кого-то уволили за не надобностью, кого-то сократили ввиду кризиса и сокращения персонала, кто-то ушел сам.
Команда, ее костяк, формируется не надуманными играми и забавами, не корпоративными тренингами и тимбилдингами, а проверяется только в реальных рыночных баталиях и в испытаниях временем.
Наши «тимбилдинги» организовывались не ввиду реальной потребности сплотить коллектив, не ввиду реальной производственной необходимости, а исключительно ввиду… излишка денег и прибылей!
Это – факт, проверенный временем!
И когда я сейчас, пытаясь договориться о встрече с одним из сотрудников Центрального Банка, слышу фразу:
- Наш Зампред собирает московский офис, вместе со всеми территориальными отделениями на выездной тимбилдинг, - я начинаю что-то понимать.
А когда вижу по телевизору картинку, как Администрация Президента проводит выездной «тренинг» по сплачиванию когорты будущих губернаторов, устраивая им прыжки с семиметровой скалы, я уже окончательно понимаю…
У них просто много ЛИШНИХ денег.
P.S.
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