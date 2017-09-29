После аварии автобуса в Коломне мне написали сразу несколько человек, которые рассказали, как устроена работа простого водителя пассажирского автобуса. Это касается не только мособласти, но и пары соседних регионов. Суть абсолютно одна. Рабство. Потогонка. Криминал. После того, как из водителя выжимают все соки, его тупо выкидывают на свалку истории. Вот это всё возит вас на работу и именно туда предполагается запихнуть лишних автомобилистов.

Текста очень много, поэтому я смиксовал его и разбил на несколько глав. Первая глава называется:

КЭШ-ГЕНЕРАТОР

Общественный транспорт рассматривается чиновниками не как транспорт, что станет удивительным для многих пассажиров, а как источник потока чёрного нала. Чиновники работают в системе общественного транспорта не за зарплату! Левых денег там в несколько раз больше. Главное - создать для персонала систему невыносимых и невыполнимых условий, а за наличные деньги давать поблажки, после чего водители сами понесут ручейки чёрного нала.

Причём нет разницы, пассажирский автобус или грузовой камаз, частный или мострансавто, система работает на вытягивание наличного бабла с работяги. Все остальные проблемы вытекают из этой. Как это организовано? Некоторое время назад в организациях, перевозящих пассажиров, не было трудовых договоров, максимум, трудовой договор на год без отпусков, по смыслу близкий к гражданско-правовому об оказании услуг. У тебя копеечная ставка (типа оклада), основной заработок - премии от плана, от времени работы, от хотелок начальства. Ставка у тебя почасовая! Т.е. ты даже чертов оклад можешь не получить, если не выкатаешь часы.

Часы считаются хитрожопо. Оплачивается только время, проведенное на линии, остальные виды работ оплачиваются в разы меньше. Например, 12 ремонтных часов легко могут стоить 100-200 рублей. Все вместе. Отдельно надо упомянуть систему штрафов. Штрафы водитель платит за всё. Например, за отклонение от расписания. А что делать, если пробка стоит? Писать унизительные записки, прося не штрафовать, так как была пробка. Иногда удовлетворяют, иногда нет. Если жалуется пассажир, то крайним в 99% случаев оказывается водитель. Например, дают тебе ушатанный автобус зимой, в нем уже дыры сквозные. И пассажир законно жалуется, что дует. Виноват будет водитель, так как взял такой автобус. А что делать, если других автобусов нет? Можно, конечно, отказаться, но в этом случае ты останешься на окладе, на который можно будет купить пару пакетиков лапши Роллтон, да и то придется занимать.

Чтобы тебе давали возможность работать, нужно платить руководству. Платить наличными. Система построена совершенно по иезуитски - не тебе платят за работу, а ты платишь, чтобы тебе дали возможность работать. Нал платят водители за всё. За хороший выход. За выходной. За дополнительный рабочий день. За неушатанную машину и т.д. В итоге, все равно ты проводишь в гараже в среднем 12-16 часов (в зависимости от предприятия и графика работы), но засчитываются тебе, как рабочие 8-12, не более! И типа ты не устаешь. Но к этому времени ещё нужно добавить время приезда/отъезда на работу, ведь либо ты продолжаешь водить личное авто, либо ты ещё несколько часов тратишь на служебный автобус, ведь транспорт ещё (уже) не ходит. Сколько остаётся на сон? А ещё нужно поесть, умыться...

В результате, как правило, люди вымотаны физически за копейки.

Если работать реально всего 40 часов в неделю, ни о каких 40 тысячах в месяц даже нет и речи. Реальный ценник 1 час работы = 250 рублей в Москве минус НДФЛ. Это совершеннейший максимум! В регионах заработок гораздо меньше. Я официально закрывал по 320 часов, т.е. с учётом непосчитанных, около 360 часов в месяц. Ещё раз 360 часов в месяц за рулём!

Поэтому, когда вы видите, как водитель пассажирского автобуса гонит что есть мочи, поклав на безопасность, помните, что этого человека поставили в такие условия его рабовладельцы, точнее работодатели.

Продолжение следует.