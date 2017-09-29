  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Кандидат Собчак
1.10 число просмотров 2787 число записей 18
 
Нелицензированная Европа
1.10 число просмотров 1596 число записей 17
 
Лучше, чем ФСБ
28.09 число просмотров 909 число записей 6
 
АМР-убийца
26.09 число просмотров 1449 число записей 3
 
Падение "Открытия"
23.09 число просмотров 4103 число записей 10
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 3423 число записей 7
 
Горящие за Матильду
3.10 число просмотров 2924 число записей 12
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2784 число записей 9
 
Кандидат Собчак
1.10 число просмотров 2787 число записей 18
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 2029 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Водители-рабы
Водители-рабы 9.10 19:31 число просмотров 269
Петр Шкуматов
 

После аварии автобуса в Коломне мне написали сразу несколько человек, которые рассказали, как устроена работа простого водителя пассажирского автобуса. Это касается не только мособласти, но и пары соседних регионов. Суть абсолютно одна. Рабство. Потогонка. Криминал. После того, как из водителя выжимают все соки, его тупо выкидывают на свалку истории. Вот это всё возит вас на работу и именно туда предполагается запихнуть лишних автомобилистов.

Текста очень много, поэтому я смиксовал его и разбил на несколько глав. Первая глава называется:

КЭШ-ГЕНЕРАТОР

Общественный транспорт рассматривается чиновниками не как транспорт, что станет удивительным для многих пассажиров, а как источник потока чёрного нала. Чиновники работают в системе общественного транспорта не за зарплату! Левых денег там в несколько раз больше. Главное - создать для персонала систему невыносимых и невыполнимых условий, а за наличные деньги давать поблажки, после чего водители сами понесут ручейки чёрного нала.

Причём нет разницы, пассажирский автобус или грузовой камаз, частный или мострансавто, система работает на вытягивание наличного бабла с работяги. Все остальные проблемы вытекают из этой. Как это организовано? Некоторое время назад в организациях, перевозящих пассажиров, не было трудовых договоров, максимум, трудовой договор на год без отпусков, по смыслу близкий к гражданско-правовому об оказании услуг. У тебя копеечная ставка (типа оклада), основной заработок - премии от плана, от времени работы, от хотелок начальства. Ставка у тебя почасовая! Т.е. ты даже чертов оклад можешь не получить, если не выкатаешь часы.

Часы считаются хитрожопо. Оплачивается только время, проведенное на линии, остальные виды работ оплачиваются в разы меньше. Например, 12 ремонтных часов легко могут стоить 100-200 рублей. Все вместе. Отдельно надо упомянуть систему штрафов. Штрафы водитель платит за всё. Например, за отклонение от расписания. А что делать, если пробка стоит? Писать унизительные записки, прося не штрафовать, так как была пробка. Иногда удовлетворяют, иногда нет. Если жалуется пассажир, то крайним в 99% случаев оказывается водитель. Например, дают тебе ушатанный автобус зимой, в нем уже дыры сквозные. И пассажир законно жалуется, что дует. Виноват будет водитель, так как взял такой автобус. А что делать, если других автобусов нет? Можно, конечно, отказаться, но в этом случае ты останешься на окладе, на который можно будет купить пару пакетиков лапши Роллтон, да и то придется занимать.

Чтобы тебе давали возможность работать, нужно платить руководству. Платить наличными. Система построена совершенно по иезуитски - не тебе платят за работу, а ты платишь, чтобы тебе дали возможность работать. Нал платят водители за всё. За хороший выход. За выходной. За дополнительный рабочий день. За неушатанную машину и т.д. В итоге, все равно ты проводишь в гараже в среднем 12-16 часов (в зависимости от предприятия и графика работы), но засчитываются тебе, как рабочие 8-12, не более! И типа ты не устаешь. Но к этому времени ещё нужно добавить время приезда/отъезда на работу, ведь либо ты продолжаешь водить личное авто, либо ты ещё несколько часов тратишь на служебный автобус, ведь транспорт ещё (уже) не ходит. Сколько остаётся на сон? А ещё нужно поесть, умыться...

В результате, как правило, люди вымотаны физически за копейки.

Если работать реально всего 40 часов в неделю, ни о каких 40 тысячах в месяц даже нет и речи. Реальный ценник 1 час работы = 250 рублей в Москве минус НДФЛ. Это совершеннейший максимум! В регионах заработок гораздо меньше. Я официально закрывал по 320 часов, т.е. с учётом непосчитанных, около 360 часов в месяц. Ещё раз 360 часов в месяц за рулём!

Поэтому, когда вы видите, как водитель пассажирского автобуса гонит что есть мочи, поклав на безопасность, помните, что этого человека поставили в такие условия его рабовладельцы, точнее работодатели.

Продолжение следует.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
#ПутинБургерГейт: как российские СМИ выдумали “подарок Путину”
blogАлексей Ковалев    9.10 10:46 |  число просмотров 545
#ПутинБургерГейт: как российские СМИ выдумали “подарок Путину” "Ресторан Lucy’s Cantina Royale стал жертвой фальсификации, связанной с днём рожденья Владимира Путина. Наш ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день рожденья Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям “Путин-бургер”"
 
Хорошие новости в делах об СМС-ках и госизмене
blogIvan Pavlov    8.10 12:51 |  число просмотров 843
Хорошие новости в делах об СМС-ках и госизмене Жили-были в Сочи четыре женщины - Оксана Севастиди, Анник Кесян, Марина Джанджгава и Инга Тутисани. Они не были знакомы между собой, но кое-что общее у них было: у всех семьи переехали в Сочи из-за войны в Абхазии
 
Некоторые политики думают только о тактике, а не о стратегии
blogЮлия Галямина    8.10 12:47 |  число просмотров 556
Некоторые политики думают только о тактике, а не о стратегии Все описание Каца о том, что источником конфликта на выборах была Саша, яйца выеденного не стоит. Просто Саша не хотела вступать в проект Каца, как и большинство реальных лидеров районов
 
Где президент отмечал день рождения
blogНезыгарь    7.10 22:41 |  число просмотров 1168
Где президент отмечал день рождения Места, где Владимир Путин отмечал свой день рождения с 2000 по 2017 года
 
Анатолий Чубайс презентовал UJET
blogAnatoly Chubays    7.10 16:45 |  число просмотров 905
Анатолий Чубайс презентовал UJET Смартджет UJET так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов.
 
все записи
Выбор редактора
День рождения Путина
blogValery Solovei    6.10 19:24 |  число просмотров 1225
День рождения Путина Вот так выглядит типичная программа праздничных мероприятий 7 октября в регионах
 
Суд оштрафовал председателя УИК Зинаиду Застело на 100 тыс. руб.
blogGrigory Melkonyants    6.10 17:55 |  число просмотров 848
Суд оштрафовал председателя УИК Зинаиду Застело на 100 тыс. руб. Поскольку члены избиркома совершали эти действия за закрытыми дверями, их поведение насторожило сотрудника Росгвардии, охранявшего избирательный участок
 
"Убеждения" у ВКонтактика, хых
blogElena A. Panfilova    6.10 17:44 |  число просмотров 788
"Убеждения" у ВКонтактика, хых Остается эта дивная оговорка: объявление "не соответствует взглядам и убеждениям администрации социальной сети". То есть, надо понимать, администрация ВКонтакте ЗА коррупцию?
 
Цитаты дня
" Не понимаю, кого мне жалко больше, Дагестан, или Васильева. "
4.10 |
blog Alexander Kynev
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата
Екатерина Винокурова  2.10 22:42 |  число просмотров 1689
«Пора определяться». Наталье Поклонской предложили подумать о сдаче мандата С депутатом Госдумы Натальей Поклонской проводят беседы в Госдуме и в администрации президента. Ей предлагают определиться: или прекратить кампанию против фильма "Матильда", перешедшую все разумные рамки, или задуматься о выходе из фракции "Единая Россия" и добровольной сдаче мандата депутата
"Задача уничтожить «Эхо Москвы» как самостоятельную станцию не изменилась". Интервью Алексея Венедиктова — Илье Азару
Илья Азар  2.10 22:38 |  число просмотров 1450
"Задача уничтожить «Эхо Москвы» как самостоятельную станцию не изменилась". Интервью Алексея Венедиктова — Илье Азару В 2014 году господин [экс-глава «Газпром-Медиа» Михаил] Лесин и господин [первый замглавы администрации президента РФ Алексей] Громов назначили нам нового генерального директора [Екатерину Павлову], снеся старого. Когда мы Лесина сняли, то через три дня я с ним встретился, и он мне сказал: «Я не сумел тебя сковырнуть политически, мне начальник не дал, но я тебя уничтожу экономически»
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2850
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 4217
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7515
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15214
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5829
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012