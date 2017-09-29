Россия и Саудовская Аравия — две линии фундаментальных противоречий: нефть и геополитика 8.10 12:57 355 BuninCo По поводу нефти. Это вопрос, где вроде бы сначала смогли договориться, но сейчас эти договоренности находятся под угрозой по естественным причинам. Не все страны ОПЕК дисциплинированно соблюдают согласованные ограничения. То же относится и к странам, не входящим в ОПЕК, но присоединившимся к соглашению (особенно к Казахстану). А раз так, то никто не будет ограничивать себя в ущерб собственным интересам. Как договориться о новом формате, чтобы не обрушить нефть до $30 за баррель – наверное, об этом говорилось.



По поводу геополитики. Россия сейчас в Сирии в очередной раз сближается с турками, что не нравится саудитам, которые поддерживают другие оппозиционные Асаду вооруженные группы, которые после ухода из Алеппо считают протурецких оппозиционеров предателями и ведут против них военные действия в Идлибе. Турки, в свою очередь, сблизились с Ираном и Катаром – с обеими странами отношения у саудитов прочно испорчены. Сейчас король хотел бы, чтобы Россия учитывала бы интересы и Эль-Рияда. С этим связаны и переговоры о покупке С-400 – Саудовская Аравия готова платить за отношения.



А Россия маневрирует между разными игроками, предлагая С-400 и Турции, и Саудовской Аравии. И, судя по всему, не связывая себя прочными и долгосрочными обещаниями. Ситуация в регионе быстро меняется – еще не так давно саудитов и катарцев связывали общие интересы, пока саудиты не помогли свергнуть прокатарского (и протурецкого, кстати) Мурси в Египте. Так что все еще может поменяться и не один раз.



Алексей Макаркин

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