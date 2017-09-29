Наблюдаю студентов Колумбийского университета, которые отслужили в армии 6.10 18:02 327 nycmarshrutcka Наблюдаю студентов Колумбийского университета, которые отслужили в армии, и это очень интересное наблюдение. Во-первых, в армии они служат подолгу и добровольно, скажем, лет по 7. Во-вторых, после этого у них накапливается солидный счёт, которого хватает, например, чтобы сделать первый взнос по ипотеке на дом и ПОЛНОСТЬЮ оплатить учёбу в Колумбийском университете. А также для ветеранов работает отдельная система медицинской помощи, в которой, в частности, легче и дешевле получать лекарства, чем по страховке.

Общалась пока с тремя ветеранами - всем немного за тридцать, все повоевали в Ираке, учатся в бакалавриате, имеют обширные и продуманные планы на жизнь, параллельно работают, один женат и с двумя детьми. Имеют разнонаправленные интересы за пределами своей профессиональной сферы, много пашут на учёбе (впрочем, здесь все много пашут на учёбе, нет, не так - здесь ВСЕ МНОГО ПАШУТ). Глядя на них, как-то сам естественно начинаешь думать, что отслужить в армии, а затем пойти учиться - это, наверное, правильная мысль. Вот же как славно у людей выходит.

И люди абсолютно добровольно отдают по 7 лет своей жизни, чтобы послужить своей стране, заработать денег - ну и ради интереса. Нравится же мальчикам бегать и стрелять.

Обсудить в блоге автора