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Наблюдаю студентов Колумбийского университета, которые отслужили в армии
Наблюдаю студентов Колумбийского университета, которые отслужили в армии 6.10 18:02 число просмотров 327
nycmarshrutcka
 
Наблюдаю студентов Колумбийского университета, которые отслужили в армии, и это очень интересное наблюдение. Во-первых, в армии они служат подолгу и добровольно, скажем, лет по 7. Во-вторых, после этого у них накапливается солидный счёт, которого хватает, например, чтобы сделать первый взнос по ипотеке на дом и ПОЛНОСТЬЮ оплатить учёбу в Колумбийском университете. А также для ветеранов работает отдельная система медицинской помощи, в которой, в частности, легче и дешевле получать лекарства, чем по страховке.
Общалась пока с тремя ветеранами - всем немного за тридцать, все повоевали в Ираке, учатся в бакалавриате, имеют обширные и продуманные планы на жизнь, параллельно работают, один женат и с двумя детьми. Имеют разнонаправленные интересы за пределами своей профессиональной сферы, много пашут на учёбе (впрочем, здесь все много пашут на учёбе, нет, не так - здесь ВСЕ МНОГО ПАШУТ). Глядя на них, как-то  сам естественно начинаешь думать, что отслужить в армии, а затем пойти учиться - это, наверное, правильная мысль. Вот же как славно у людей выходит.
И люди абсолютно добровольно отдают по 7 лет своей жизни, чтобы послужить своей стране, заработать денег - ну и ради интереса. Нравится же мальчикам бегать и стрелять.
 
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