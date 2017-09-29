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Апелляция по делу сочинского еретика Виктора Ночёвнова
Допрос дедушки-имама по кощунственным картинкам Иисуса (со штангой, тренажёром, танцами и прочим богохульством).
- скажите, вот эти картинки Иисуса оскорбляют чувства верующих мусульман?
- да, все оскорбляют
- а в исламе изображения пророка Исы (Иисуса) вообще допускаются?
- Не допускаются, это оскорбление вообще чувств верующих
- а каких именно верующих?
- Вообще всех верующих?
- Да! любых верующих!
- Чувства верующих христиан-протестантов оскорбляют?
- Да
- Чувства синтоистов и езидов оскорбляют?
- Да
- Чувства верующих пастафариан оскорбляют?
- Конечно!
- Можете назвать какие именно чувства оскорбляют?
- Все! Все чувства верующих!
- Чувство голода оскорбляет?
- Да
- Чувство отвращения? Чувство стыда?
- Да, да
- Чувство надежды? Чувство оптимизма?
- Да
- Чувство комфорта?
- Комфорта?.. Да!
Адвокат: Спасибо, у меня нет вопросов.
Судья открывает дверь из зала: Оперуполномоченный!
Заходит сочинский Эшник Бугаец: Идёмте!
Сопровождает дедушку-имама к выходу.
Занавес