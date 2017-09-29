Апелляция по делу сочинского еретика Виктора Ночёвнова

Допрос дедушки-имама по кощунственным картинкам Иисуса (со штангой, тренажёром, танцами и прочим богохульством). - скажите, вот эти картинки Иисуса оскорбляют чувства верующих мусульман?

- да, все оскорбляют

- а в исламе изображения пророка Исы (Иисуса) вообще допускаются?

- Не допускаются, это оскорбление вообще чувств верующих

- а каких именно верующих?

- Вообще всех верующих?

- Да! любых верующих!

- Чувства верующих христиан-протестантов оскорбляют?

- Да

- Чувства синтоистов и езидов оскорбляют?

- Да

- Чувства верующих пастафариан оскорбляют?

- Конечно!

- Можете назвать какие именно чувства оскорбляют?

- Все! Все чувства верующих!

- Чувство голода оскорбляет?

- Да

- Чувство отвращения? Чувство стыда?

- Да, да

- Чувство надежды? Чувство оптимизма?

- Да

- Чувство комфорта?

- Комфорта?.. Да! Адвокат: Спасибо, у меня нет вопросов. Судья открывает дверь из зала: Оперуполномоченный!

Заходит сочинский Эшник Бугаец: Идёмте!

Сопровождает дедушку-имама к выходу. Занавес