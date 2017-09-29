Мечта интроверта: mobile personal space 4.10 21:58 274 brodetsky Есть категории людей, для которых общение с другими - вербальное и невербальное - большая сложность. В частности, это люди с аутизмом, более общий термин - "people with social anxiety". На недавней конференции по робототехнике IROS 2017 японские ученые предложили интересное технологическое решение этой проблемы.



Это "mobile personal space" - черная кабинка на колесах, в которой можно спрятаться от некомфортного общения. Человек закрывается в кабинке, поговорить с ним можно через камеру и микрофон. Внутри кабинки - экран, на котором анимешный аватар собеседника в реальном времени копирует его мимику. Да, для многих людей даже смотреть в лицо собеседнику - уже дискомфорт.



Кабинка мобильна - чтобы поехать в определенном направлении, человеку внутри достаточно сделать движение в соответствующем направлении. Кабинка передвигается так на колесах, чтобы человек внутри неё всегда был в центре.



Результаты тестирования неоднозначные: когда разговор не складывался, все участники испытывали усиленное чувство ограниченности, грусти и страха общения. Но при этом сидя в кабинке аутисты говорили в два раза больше, чем обычно. Так что возможно, что-то в этой технологии есть.



https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/medical-robots/a-personal-space-robot-to-assist-people-with-social-anxiety



Если оставить за кадром тот факт, что это разработка для людей, у которых реальные медицинские проблемы, то это, конечно, благодатная тема для шуток. Уверен, многие хотели бы себе такую кабинку. Пришел на нудное мероприятие или в офис и сидишь себе в домике, никто тебя не беспокоит. Мечта интроверта!



Кстати, Сноуден давно выступает на разных конференциях с помощью телеробота: https://t.me/brodetsky/422

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