Самый богатый человек в Центральной и Восточной Европе 4.10 21:05 369 docsandstuff Самый богатый человек в Центральной и Восточной Европе (если не считать Россию) - это Петр Келлнер, чех. С его состоянием в 14,4 млрд евро (на октябрь 2017 года) он серьезно опережает второго по размеру богатства чеха Анджея Бабиша (около 4 млрд долларов), и самых богатых польских предпринимателей (наследники Яна Кульчика, состояние около (3,7 млрд долларов), и богатейшего румынского бизнесмена Йона Цириака (около 1 млрд долларов). Да и в российском списке миллиардеров занимал бы самые высокие позиции (входил бы в десятку - на уровне Фридмана и Потанина).



Примечательно, что свой капитал Келлнер сколотил в основном на приватизации - причем значительную роль в этом сыграла Россия. Он занялся бизнесом еще в конце 1980-х, продавая фотокопиры и принтеры, а в 1991 году основал PPF (изначально название расшифровывалось как "первый приватизационный фонд", но теперь никак не расшифровывается). Поучаствовав в ваучерной приватизации на родине, он уже в 1993 году фонд начал активно работать в России - и понял, как тут делается бизнес.



Он завел знакомства среди чиновников и бизнесменов, главным из которых был Олег Янчик, президент инвесткомпании "Олма" (Олма» была агентом Российского фонда федерального имущества и Фонда имущества Москвы, которые проводили чековые аукционы). Келлнер покупал все - от акций Газпрома до цементных заводов, от швейных фабрик до сельхозпредприятий. В 1998 году, после кризиса, Келлнер избавился от российских активов - но уже при раннем Путине вернулся ("Эльдорадо", например, долгое время принадлежала фонду Келлнера - как и значительная часть "Ингосстраха"). В Чехии он тоже развернулся - с 1995 года расширял свою долю в Чешской страховой компании (крупнейшей в стране), пока не довел ее до 93%.



Чешская пресса пишет о Келлнере как об одном из пяти самых влиятельных людей Чехии, этаких "крестных отцах страны". Примечательно, что почти все они стали такими влиятельными именно после приватизации - Карел Комарек (с помощью отца во время приватизации консолидировал много газовых и нефтяных активов), Марек Доспива (учился в МГИМО, работал в Китае, откуда стал поставлять ткань - сейчас занимается недвижимостью), Патрик Ткач (сооснователь инвестгруппы J&T, основана в 1993 году) и Зденек Бакала (в 1980 году эмигрировал в США, вернулся в 1994 и основал инвестгруппу, был одним из соучредителей Пражской фондовой биржи).



Вообще, богатство многих самых успешных центрально- и восточноевропейских предпринимателей основано на приватизации или на близких связях с государством. Для примера, несколько стран:



Польша - наследники Яна Кульчика, очень особого человека, отец которого также фактически был предпринимателем в советской Польше. Свою первую компанию основал еще в 1981 году. Первым крупным бизнесом Кульчика была поставка 3 тысяч автомобилей для МВД (без торгов) - помог ему Анджей Малиновский, замминистра торговли.



Румыния - Йон Тириац, в прошлом - великий румынский теннисист и менеджер Бориса Беккера (а также - Марата Сафина). После свержения Чаушеску стал организовывать торговлю между Румынией и Германией, так как имел много связей в элитах ФРГ и Румынии, основал первый частный румынский банк - и начал скупать активы.



Болгария - тут совсем печально. Сейчас Василий Божков всего лишь на втором месте по богатству, но долгие годы был на первом. Известен он не только как бывший президент софийского ЦСКА, но и как бандит по прозвищу "Череп". Начинал с рэкета, отмывания денег и торговли антиквариатом, но со временем стал легализовываться.



P.S. Эстония, кстати, на этом фоне сильно отличается - там на первом месте чувак, придумавший бизнес по производству топливных гранул, а на втором и третьем - основатели стартапа для перевода денег TransferWise (основали в 2011 году)

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