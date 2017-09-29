Последним, кажется, узнал про # faceofdepression , многое прочитал по хэштегу и впечатлился. Посттравматика - это не классическая медицинская депрессия, но что-то общее у них есть. Это когда ты на каждый праздник вздрагиваешь от любого глупого салюта и нервно реагируешь на фразу: "За окном град". Когда в самом мирном городе среди улыбающихся людей тебе всюду мерещится трупный запах, а еще он тебе снится. Это штука, которая медленно разрушает, а потом совсем убивает твои отношен ия с близким человеком. Это заставляет тебя начинать ненавидеть даже собственную работу: ты вроде бы давно уже никуда стараешься не ездить лишний раз, но вернуться к обычным "мирным" темам уже не получается. Открываешь ленту новостей, все обсуждают смену какого-то губернатора или чиновника в АП, а ты думаешь: "Ну, камон, неужели вас это правда может волновать? Разве есть в этом хоть тысячная доля тех эмоций?". Ведь в мирной жизни нет ни того нерва, ни того надрыва, ни той человеческой трагедии, которую ты привык наблюдать каждый день. Все вокруг кажется очень серым, пресным и не интересным. А ты даже новый год встречаешь исключительно с военкорами, потому что с кем тут еще общаться.

Одни от этого не отходят никогда и продолжают переезжать с одного конфликта на другой. Другие продолжают жить одной войной и из вечера в вечер обсуждают новости линии разграничения, про которую уже самые преданные читатели не хотят, к сожалению, читать.

Мы много обсуждали это и с Олей Алленовой, и с Аркашей Бабченко, пока он еще был в Москве, и с другими коллегами, прошедшими через конфликты. Сошлись на том, что от любой войны, которая крепко тебя стукнула, отойти можно за плюс-минус три года.

О депрессиях у нас как-то не принято говорить, признаваться в этом, хотя это абсолютно нормальная вещь, с которой просто надо научиться бороться при помощи специалистов. Вот по посттравматике, правда, специалистов у нас почти нет, и это большая проблема, о которой я на каждом выступлении разным студентам в том числе рассказываю. Так что не бойтесь об этом говорить, и не бойтесь обращаться к специалистам, а я надеюсь, что мои плюс-минус три года в следующем году уже наконец окончательно истекут.