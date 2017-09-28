Вы наверняка слышали про фильм «Крым». Его снял ведущий «Первого канала» Алексей Пиманов по заказу министра обороны Сергей Шойгу. Шойгу и Пиманов — давние друзья: Слева Пиманов, в центре Шойгу. Фото Валерия Левитина/Коммерсантъ Фильм был не очень хорошо принят как критиками, так и массовым зрителям. О последнем свидетельствует довольно низкий рейтинг фильма на сервисе «Кинопоиск». Однако за последние дни позиции фильма «Крым» в «Кинопоиске» немного улучшились. Если еще пару дней назад его рейтинг составлял 1,9 балла из 10, то теперь это 2,391 балла. Это тоже не очень много, но все же улучшение заметно. Так можно и до 3-4 баллов дорасти! Мне стало интересно, за счет чего вырос рейтинга фильма, и я погрузился в статистику сайта «Кинопоиск». Рейтинг «Кинопоиска» формируется за счет оценок пользователей как арифметическое среднее. Рейтинг изменить сложно, так как у сервиса много пользователей, которые ставят много оценок. Например, фильм «Крым» на момент написания этого абзаца оценили уже 37 646 человек (цифра справа от рейтинга). Интересно, что сервис борется с накрутками рейтингов, с помощью алгоритмов учитывая только «настоящие» оценки. Это сказано на странице статистики: Впрочем, алгоритмы наверняка могут ошибаться. Забегая вперед, сразу скажу, что у фильма "Крым" достаточно много оценок пользователей (для ленты, которая была в прокате всего один уикенд). Например, у более популярного и кассового фильма Kingsman, который вышел на экраны на неделю раньше, всего 25 796 оценок. Прелесть сервиса "Кинопоиск" в том, что он позволяет смотреть статистику голосов и даже изучать профили людей, поставивших конкретные оценки. Давайте воспользуемся этим. Мы видим, что в среднем фильм более высоко оценивают женщины и лица до 18 лет. Но эта информация нам мало что даст, просто любопытно: А вот это график последних оценок, он любопытнее. Мы видим, что прямо сейчас, в эти минуты, фильму «Крым» ставят очень много высоких оценок — от 7 до 10. Мы даже можем посмотреть, что за пользователи ставят такие оценки: Смотрите, какие интересные имена у поклонников фильма «Крым»: AlmazKalybekov6300 ZolotaiaPantera8389 AdeliiaScherbakova324 MarishaSazonova75628 ErnurElubaev45140 и мой любимый AntonGandon7690 И так далее. Таких аккаунтов тысячи. Теперь давай зайдем в несколько случайных профилей людей, которые ставят высокие оценки фильму «Крым». Например, AlenkaUmka785, поставившая ему сегодня утром оценку в 9 баллов: AlenkаUmka785 (судя по аватару, девушка с татуировками и красивой фигурой) зарегистрировалась на «Кинопоиске» 10 сентября. Было бы странно, если бы она поставила оценку только фильму «Крым» — тут мы бы сразу сказали, что это какой-то бот (а алгоритмы Kinopoisk.ru и подавно бы так решили). Но AlenkaUmka785 не такая. Она поставила оценки 14 разным фильмам: По времени выставления оценок видно, что AlenkaUmka785 ставила их пачками. Например, 3 октября в 10:22 она решила оценить пять фильмов — от «Назад в будущее» до «Хорошего, плохого, злого». Это заняло у нее две минуты. На следующий день она вернулась и оценила еще пять фильмов за одну минуту (от 7:54 до 7:55), включая и «Крым» (который понравился ей больше, чем «Зеленая миля» или «Побег из Шоушенка»). В профиле AlenkaUmka785 есть ссылка на страницу «ВКонтакте». Она принадлежит девушке, которая называет себя Аленка Умка и живет в Подольске. В целом страница похожа на страницу настоящего человека: в ней много фотографий, она зарегистрирована не вчера. Правда, маловато лайков и комментов, но кто знает, может быть, Аленка человек немного замкнутый? Я написал ей сообщение, но ответа пока не получил (я обратился и ко многим другим пользователям "ВКонтакте", чьи аккаунты на Kinopoisk ставят высокие оценки фильму "Крым", но ответов пока нет). Посмотрим другие профили. MarishkaMilaia0177. Зарегистрировалась тоже 10 сентября. Поставила оценки 16 фильмам Тоже оценивала фильмы пачками, по 4-5 штук. У Маришки есть профиль «В Контакте», и вот она уже точно бот: пять друзей, ни одной нормальной записи. Как видим, статус «ВКонтакте» совпадает со статусом в «Кинопоиске». Взглянем для интереса еще на одного пользователя, высоко оценившего фильм Алексея Пиманова, VitalkOlshanskii71. Создал аккаунт 13 сентября. Оценил 25 фильмов, в том числе «Крым» — на 10 баллов. Тоже в разное время оценивал фильмы пачками, уделяя этому по 2-3 минуты в день. У Виталика тоже есть страница «ВКонтакте». Кстати, Виталик украинец, живет в Киеве. «ВКонтакте» Виталик на бота не очень похож: 610 друзей, есть фотографии и комментарии. Сейчас у Виталика на аватаре другое изображение, но на момент регистрации страницы «ВКонтакте» была установлена именно та фотография, что сейчас в «Кинопоиске». Я просмотрел еще 10 случайных аккаунтов пользователей, которые ставят «Крыму» высокие оценки. Вот табличка: Некоторые аккаунты выбиваются из общей картины. Например, большинство аккаунтов оценило по 10-20 фильмов, а AdeliiaScherbakova324 успела оценить сразу 727 фильмов. Она ставит оценки помногу, оценивая иногда по 6-8 фильмов в минуту. Ставит оценки подряд «Поющим под дождем» 1952 года, «Аватару» 2009 года, «Касабланке» 1942 года, «Техасской резне бензопилой» 1974 года. Выдающийся киноман. Кроме того, аккаунты с подозрительными именами (имя-фамилия транслитом + какой-то номер) иногда ставят «Крыму» невысокие оценки: например, 6 или даже 4. Выводы и предположения: Точно. В конце августа — начале сентября на "Кинопоиске" была зарегистрирована куча аккаунтов с похожими названиями: имя-фамилия (или прозвище) транслитом + какой-то номер, возможно, случайный. Теперь они массово ставят высокие оценки фильму "Крым". Предположение. Для регистрации аккаунтов на "Кинопоиске", вероятно, использовали информацию аккаунтов «ВКонтакте». Возможно, случайных людей, в том числе и реальных. Использовалось имя (которое переводилось на транслит и ему присваивался номер), аватарка, данные о дате рождения и статус. Предположение. Это сеть ботов или просто фейков. Она должна накручивать фильму рейтинг. Сеть ботов симулирует поведение реальных людей следующими способами: а). Аккаунты должны были быть зарегистрированы заблаговременно, не сразу перед премьерой фильма "Крым". б). Они должны ставить оценки другим фильмам, не только "Крыму". в). Бот-сеть должна ставить "Крыму" не только высокие оценки, но и (в каком-то количестве) относительно низкие (4-6 баллов). Как говорилось в начале текста, у "Крыма" оценок довольно много. Но, судя по низкому рейтингу, большинство из них алгоритмы "Кинопоиска" все-таки не засчитывают. Напомню, что ранее фильм уже уличили в накрутке другого показателя "Кинопоиска", рейтинга ожидания. P.S. А еще может прочитать мою рецензию на "Крым".