ИГИЛ взяло на себя ответственность за действия невадского стрелка Стивена Пэддока. Причем, очень быстро - в СМИ тогда писали только о том, что убийца - белый пожилой мужчина. Не самый очевидный кандидат в солдаты джихада, а под каждым первым терактом в ИГИЛ подписываться не принято. Вчера они записали на себя резню в Марселе, где погибли две женщины, но там нападавший хотя бы кричал "Аллах акбар".

У ИГИЛ есть причина врать. Прежде их пиар-машина упирала на непобедимость, всемогущество и всепроникаемость организации - и за счет этого вау-эффекта шла активная вербовка. Но это было в период расцвета. Теперь дела идут гораздо хуже - в Сирии давят, в Ираке давят, а курды уже дошли до Ракки. Взяты Мосул и та мечеть, в которой аль-Багдали провозгласил халифат.