|ИГИЛ взяло на себя ответственность за действия невадского стрелка
|3.10 22:06
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|Дмитрий Бавырин
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ИГИЛ взяло на себя ответственность за действия невадского стрелка Стивена Пэддока. Причем, очень быстро - в СМИ тогда писали только о том, что убийца - белый пожилой мужчина. Не самый очевидный кандидат в солдаты джихада, а под каждым первым терактом в ИГИЛ подписываться не принято. Вчера они записали на себя резню в Марселе, где погибли две женщины, но там нападавший хотя бы кричал "Аллах акбар".
У ИГИЛ есть причина врать. Прежде их пиар-машина упирала на непобедимость, всемогущество и всепроникаемость организации - и за счет этого вау-эффекта шла активная вербовка. Но это было в период расцвета. Теперь дела идут гораздо хуже - в Сирии давят, в Ираке давят, а курды уже дошли до Ракки. Взяты Мосул и та мечеть, в которой аль-Багдали провозгласил халифат.
В общем, при плохой игре записать в свои победы самый масштабный шутинг в истории Америки с горой погибших и раненых - это логично. Геббельс и не о таких масштабных победах немцам весной 45-го рассказывал.
Поскольку заявка была подана быстро, уверенно и дважды, имеем право подозревать, что у ИГИЛ как у того Геббельса - агония.
ФБР никаких подтверждений причастности Пэддока к ИГИЛ не нашла. Впрочем, еще суток не прошло - есть время поискать.
Если не ИГИЛ, то что? Дедушка проиграл в казино и сошел с ума? Его раздражала громкая музыка? Не похоже.
New York Times пишет, что в номере Пэддока, откуда велась считай что пулеметная стрельба, было обнаружено 19 единиц автоматического оружия. Это винтовки.
Fox News сообщает, что незадолго до атаки дед приобрел в Калифорнии более 30 единиц оружия.
CNN информирует, что при обыске в его доме в Неваде обнаружили 18 единиц оружия, взрывчатку и тысячи патронов. Этому уже точно можно верить. Источник - шериф Вегаса.
Это всё для чего и для кого?
На нациста дед не похож. Для американского правого огонь по посетителям фестиваля кантри - это огонь по своим. При этом его подруга (полиция считает, что боевая) из Индонезии. Самой большой исламской страны мира, кстати.
Что тогда?
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