Гениальные вещи происходят в Чечне. Воскрешают мертвых направо и налево. "На пресс-конференции, проведенной в Грозном 21 сентября по итогам поездки, Т. Москалькова рассказала журналистам, что к ней привезли двоих молодых людей из расстрельного списка «Новой Газеты» — Шамхана Юсупова и Махму (Мохму) Мускиева. «Мне удалось с ними встретиться. Их привезли сюда в Грозный, я сверила все данные. Этих людей привезли из дома, они занимались домашними делами, были, конечно, недовольны, что их оторвали от дел, но, как говорится, истина дороже!» — процитировала слова Уполномоченного пресс-служба главы ЧР.

Мы не знаем, как проходил разговор Т.Москальковой с этими «привезенными» к ней людьми, что конкретно она у них спрашивала, кто ещё присутствовал при этой встрече, кто передал ей в руки документы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, догадалась ли она сфотографировать привезенных людей и их документы. По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был двадцатичетырехлетний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев. Они, действительно, находятся на свободе. Судьбы же Шамхана и Махмы до сих пор не известны их семьям, проживающим в селах Курчалой и Цоци-Юрт соответственно".

О визите Уполномоченного по правам человека в РФ в Чеченскую Республику