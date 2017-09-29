|Гениальные вещи происходят в Чечне. Воскрешают мертвых
|3.10 21:28
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|Elena Milashina
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Гениальные вещи происходят в Чечне. Воскрешают мертвых направо и налево.
"На пресс-конференции, проведенной в Грозном 21 сентября по итогам поездки, Т. Москалькова рассказала журналистам, что к ней привезли двоих молодых людей из расстрельного списка «Новой Газеты» — Шамхана Юсупова и Махму (Мохму) Мускиева. «Мне удалось с ними встретиться. Их привезли сюда в Грозный, я сверила все данные. Этих людей привезли из дома, они занимались домашними делами, были, конечно, недовольны, что их оторвали от дел, но, как говорится, истина дороже!» — процитировала слова Уполномоченного пресс-служба главы ЧР.
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