Звонит знакомый журналист, с которым мы давно не виделись.

"Привет, - говорит. - Мы с тобой последний раз разговаривали, когда я работал на Рен-ТВ, помнишь?"

"Помню, но с тех пор Рен-ТВ превратился в помойку. Надеюсь, больше ты там не работаешь".

"Нет, нет, я сейчас на телеканале РБК".

"Слушай, - говорю. - Ну тоже так себе работа. РБК же теперь возглавила зондер-команда с НТВ..."

"Ой, Илья, ну не нагнетай. Нормально работаем, никто не зажимает. Вот, кстати, хотим сегодня Собчак в эфир пригласить. Вполне свободная атмосфера".

"А, ну это другое дело. Наверное, скоро и Навального сможем на РБК увидеть?"

"Навального вряд ли..."

"А что так?"

"Ну он пока, в отличие от Собчак, не дает поводов звать его в эфир..."

"Ты серьезно? Не дает поводов?"

Тяжелый вздох.