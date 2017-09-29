|Звонит знакомый журналист
|2.10 22:58
|37
|Ilya Yashin
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Звонит знакомый журналист, с которым мы давно не виделись.
"Привет, - говорит. - Мы с тобой последний раз разговаривали, когда я работал на Рен-ТВ, помнишь?"
"Помню, но с тех пор Рен-ТВ превратился в помойку. Надеюсь, больше ты там не работаешь".
"Нет, нет, я сейчас на телеканале РБК".
"Слушай, - говорю. - Ну тоже так себе работа. РБК же теперь возглавила зондер-команда с НТВ..."
"Ой, Илья, ну не нагнетай. Нормально работаем, никто не зажимает. Вот, кстати, хотим сегодня Собчак в эфир пригласить. Вполне свободная атмосфера".
"А, ну это другое дело. Наверное, скоро и Навального сможем на РБК увидеть?"
"Навального вряд ли..."
"А что так?"
"Ну он пока, в отличие от Собчак, не дает поводов звать его в эфир..."
"Ты серьезно? Не дает поводов?"
Тяжелый вздох.
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