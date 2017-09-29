  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Лучше, чем ФСБ
28.09 число просмотров 657 число записей 6
 
АМР-убийца
26.09 число просмотров 1217 число записей 3
 
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 3106 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2355 число записей 11
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1762 число записей 17
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 3106 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2355 число записей 11
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2253 число записей 9
 
Кандидат Собчак
1.10 число просмотров 1899 число записей 18
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1762 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Пытка морозом в белорусской тюрьме и другие невзгоды
Пытка морозом в белорусской тюрьме и другие невзгоды 1.10 20:27 число просмотров 182
puerrtto
 
Помню, первое что ощутил войдя в камеру чудовищного минского СИЗО, так это адский холод. Все арестанты одеты по-зимнему, многие в теплых куртках, шубах и шапках на голове, а пара человек даже в варежках. Смотрящий, иначе говоря старший по камере, сразу пояснил, что из-за полного отсутствия вентиляции приходится окна держать постоянно открытыми. В противном случае двадцать с лишним человек своим дыханием и потовыделением превращают камеру в сауну. А это прямой путь к распространению инфекций, тем более, что постоянно кто-то болеет, а иной раз и несколько человек сразу. Кашель и чихание больных людей (у одного явный тяжелый бронхит) до лечения которых нет дела тюремным властям, словно подтверждают слова смотрящего. На улице примерно минус десять, в камере, судя по термометру, не выше 8 градусов тепла. Но хуже всего было ночью, когда температура еще более опускается при открытых окнах.





Тяжелее всего ночью, когда температура еще более опускается снаружи и соответственно внутри камеры, а вы спите и организм расслабляется. Прямой путь к переохлаждению и простуде. Открытые окна - повод для постоянных выяснений отношений среди арестантов. Одни настаивают на холоде, другие требуют тепла. А ведь есть еще курящие и дым от сигарет должен куда-то выходить при отсутствии какой-либо вентиляции. Мне повезло, курящих в камере было всего несколько человек, а основная масса - сторонники здорового образа жизни. Большая редкость для тюрьмы, где постоянный стресс заставляет курить даже тех, кто никогда этим не увлекался на воле.

Отдельная проблема - посещение туалета по-большому. Вонь от испражнений быстро распространяется по камере, еще раз "спасибо" тюремным инженерам за то, что не предусмотрели вентиляцию. Еще один повод держать всегда окна открытыми.

Отдельная тема - мытье рук. Согласитесь, логично мыть руки после туалета. Не менее правильно мыть руки после касания крышки мусорного ведра, снятия обуви после прогулки. Но на холоде мытье рук с мылом каждые час-два превращается в настоящую пытку. Кожа рук раздражается, начинает сохнуть и шелушиться. Несчастный японский сокамерник, чьи руки после полугода в тюрьме покрылись красными пятнами и кровоточащими ранками старался не мыть руки лишний раз. Но смотрящий громко возмущался, мол, грязнуля и не уважаешь соседей. Другие молчали, с одной стороны понимая, что смотрящий прав, а с другой жалея несчастного иностранца. Кстати, смотрящим был опальный полковник белорусского ГАИ, которому светило под десятку за целый список должностных нарушений.

В баню водили раз в неделю и с учетом того, что люди постоянно находились в одежде, не раздеваясь даже ночью, начинались кожные болезни, начиная с аллергических раздражений и заканчивая грибками на ногах.

Отдельно стоит упомянуть про стирку белья. Как вы понимание, в тюрьме химчистки нет и каждый стирает свою одежду сам во время посещения бани. Это надо еще успевать за полчаса при четырех шлангах свешивающихся с потолка и двадцати с лишним моющихся, успеть постираться. Вторая проблема - высушить свою одежду. Дело в том, что тюремное начальство запрещало сушить белье на батарее, типа противоречит санитарным нормам. Вы спросите, а что за проблема натянуть веревки между кроватями и сушить таким образом? Поясняю - веревки в тюрьме запрещены, чтобы вы не решили на них повеситься. Поэтому арестанты поступали следующим образом - выламывали из бритвы лезвие и этим лезвием срезали тонкую и длинную полоску материи со своей простыни. Таким образом появлялось подобие веревки. Ее действительно натягивали между двухэтажными кроватями и таким образом сушились. Но! Если это замечал в глазок надсмотрщик, но могли нагрянуть с внезапной проверкой и веревки забрать.

Задается вопрос, а где сушить вещи? В минском СИЗО издевательства с мокрыми вещами являются дополнительной мерой давления на арестантов. Едва в двери начинал скрипеть ключ, как несчастные люди бежали снимать вещи с веревки и мокрыми кидали их себе в сумки, или под одеяло. В итоге приходилось еще и спать в холод на влажных простынях. Дополнительная проблема с мокрыми вещами это влажность, которую они распространяли, вызывая заболевания дыхательных путей у людей, ослабленных скудным питанием и стрессом.

И все же, самое страшное, что может случиться в белорусской тюрьме это заболеть всерьез. Пневмония и инфаркты случались регулярно. Всего за неполных два месяца моего пребывания в камере, двое заболели воспалением легких. Но никому не было до них дела. Тюремная больница функционировала большей частью за взятки и ложились туда, соответственно, не столько люди больные, сколько способные платить. Сокарменики рассказывали, что некоторое время назад кто-то умер от сердечного приступа, при этом до того он просился к врачу, мучился с сердцем, но никому не было дела до него. Врач ни разу не появился. Когда тот умер, сразу набежало тюремное начальство и во всем обвинило соседей по камере, мол, не сообщили что он болел. Как не сообщили, сто раз звали врача!

Впрочем, даже менее опасные для жизни и здоровья вещи превращаются в тюрьме в подобие катастрофы. Не дай бог у вас заболят зубы. В минском СИЗО вас никто не будет лечить. Местный мерзавец-докторишка принципиально зубы не лечит, жалуясь на маленькую зарплату. Он может заболевший зуб вырвать. Один из сокамерников рассказал, что в свое время оказавшись в "пыточной" (так называли тюремный стоматологический кабинет) возмутился и потребовал поставить нормальную пломбу. С позволения назвать "врач" разрушил ему весь зуб, причем делал это без наркоза, типа, в бюджете наркоз не предусмотрен, а затем все равно зуб вырвал. И опять напомнил про малую зарплату.

Под занавес упомяну такую незначительную вещь, как ногти. Они растут и периодически их нужно стричь. Вот только в тюрьме не полагается иметь ни ножницы, ни кусачки. А надо просить (порой несколько дней подряд) ножницы у начальства. В итоге приносят жутко грязные и кривые ножницы, которыми пользуется вся тюрьма. Ими не то что стричь ногти, их в руки брать опасно. Но что делать? Обрабатывали их посредством зажигалки, стараясь хоть как-то убить микробов и инфекцию... 

Фашистский беспредел в Первомайском РОВД Минска
Беларусь: будешь жаловаться консулу России на условия содержания - пожалеешь
Всеми забытые иностранцы, утонувшие в белорусском тюремном болоте
Жалоба в ООН от меня на грубейшие нарушение в белорусской тюрьме
Лагерь смерти в центре Минска
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Я посмотрела фильм "Крым"
blogElena Rykovtseva    1.10 23:12 |  число просмотров 222
Я посмотрела фильм "Крым" В каком я восторге! Дорогие, которые не советовали мне идти, это такой хохот!!! Какой он идиот, этот Пиманов. Он давно идиот, но сейчас, спустя 15 лет, маразм стал необратимым
 
Свете нужно сейчас минимум €21 тыс.
blogAnastasia Karimova    1.10 16:53 |  число просмотров 318
Свете нужно сейчас минимум €21 тыс. Мне иногда кажется, что Света за всю свою жизнь огребла несчастий за десятерых. Я не знаю, для чего её так мучает мироздание, но уверена, что она заслуживает лучшего и что мы можем её вытащить из этой чёрной полосы
 
Только вдумайтесь в суть происходящего
blogNikita Kovalenko    1.10 16:28 |  число просмотров 478
Только вдумайтесь в суть происходящего Через 18 часов Илон твитнул: "Tesla установит и запустит систему в течение ста дней с момента подписания контракта, а если нет — проект за наш счет. Для вас это достаточно серьезно?»". На днях станция заработала, спор выигран
 
Тут Университет СИНЕРГИЯ продает людей
blogKsenia Suvorova    1.10 15:38 |  число просмотров 503
Тут Университет СИНЕРГИЯ продает людей Чтобы быть успешным по мнению Синергии, нужны близняшки-секретарши, Лексус с электроприводом (не загрязняем среду, экологичненько) и квартира в центре Москвы
 
Команда 29 опубликовала подготовленный мной доклад о доступе к информации в России
www.facebook.com    1.10 15:20 |  число просмотров 225
Команда 29 опубликовала подготовленный мной доклад о доступе к информации в России Первый за последние несколько лет комплексный доклад о доступе к информации в России анализирует международные правовые нормы и российское законодательство, раскрывает нормы конвенций ООН и рекомендации комитетов ООН по доступу к информации
 
все записи
Выбор редактора
Странный "грипп"
blogАлексей Рощин    29.09 11:27 |  число просмотров 1651
Странный "грипп" По Москве ходит какая-то дурацкая то ли простуда, то ли грипп – масса моих знакомых болеют. Симптомы у всех одинаковые: начинается с насморка и жесточайшей… ангины
 
По итогам истории с фильмом "Крым"
blogLiza Surganova    28.09 22:35 |  число просмотров 991
По итогам истории с фильмом "Крым" Кто-то взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду"
 
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все
blogArtur Khachuyan    28.09 11:19 |  число просмотров 1178
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все Мы предупредим, если ребенок стал интересоваться оружием, наркотиками, самоубийствами и т.д. Пишет сообщения экстремистской, националистической, фашистской и т.п. направленности
 
Цитаты дня
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Оперативно-розыскной роман
Павел Каныгин  30.09 23:30 |  число просмотров 222
Оперативно-розыскной роман Новые подробности похищения украинского юноши Павла Гриба: вражда семей, война государств, любовь и свидание под контролем ФСБ. Расследование Павла Каныгина
Поклонская поделилась впечатлениями от «общения» с Николаем II
Редакция  27.09 10:34 |  число просмотров 807
Поклонская поделилась впечатлениями от «общения» с Николаем II Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в интервью телеканалу «Звезда» рассказала о возможном разговоре с последним российским императором Николаем II.
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2337
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3748
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7062
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14685
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5347
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012