Пытка морозом в белорусской тюрьме и другие невзгоды 1.10 20:27 182 puerrtto Помню, первое что ощутил войдя в камеру чудовищного минского СИЗО, так это адский холод. Все арестанты одеты по-зимнему, многие в теплых куртках, шубах и шапках на голове, а пара человек даже в варежках. Смотрящий, иначе говоря старший по камере, сразу пояснил, что из-за полного отсутствия вентиляции приходится окна держать постоянно открытыми. В противном случае двадцать с лишним человек своим дыханием и потовыделением превращают камеру в сауну. А это прямой путь к распространению инфекций, тем более, что постоянно кто-то болеет, а иной раз и несколько человек сразу. Кашель и чихание больных людей (у одного явный тяжелый бронхит) до лечения которых нет дела тюремным властям, словно подтверждают слова смотрящего. На улице примерно минус десять, в камере, судя по термометру, не выше 8 градусов тепла. Но хуже всего было ночью, когда температура еще более опускается при открытых окнах.











Тяжелее всего ночью, когда температура еще более опускается снаружи и соответственно внутри камеры, а вы спите и организм расслабляется. Прямой путь к переохлаждению и простуде. Открытые окна - повод для постоянных выяснений отношений среди арестантов. Одни настаивают на холоде, другие требуют тепла. А ведь есть еще курящие и дым от сигарет должен куда-то выходить при отсутствии какой-либо вентиляции. Мне повезло, курящих в камере было всего несколько человек, а основная масса - сторонники здорового образа жизни. Большая редкость для тюрьмы, где постоянный стресс заставляет курить даже тех, кто никогда этим не увлекался на воле.



Отдельная проблема - посещение туалета по-большому. Вонь от испражнений быстро распространяется по камере, еще раз "спасибо" тюремным инженерам за то, что не предусмотрели вентиляцию. Еще один повод держать всегда окна открытыми.



Отдельная тема - мытье рук. Согласитесь, логично мыть руки после туалета. Не менее правильно мыть руки после касания крышки мусорного ведра, снятия обуви после прогулки. Но на холоде мытье рук с мылом каждые час-два превращается в настоящую пытку. Кожа рук раздражается, начинает сохнуть и шелушиться. Несчастный японский сокамерник, чьи руки после полугода в тюрьме покрылись красными пятнами и кровоточащими ранками старался не мыть руки лишний раз. Но смотрящий громко возмущался, мол, грязнуля и не уважаешь соседей. Другие молчали, с одной стороны понимая, что смотрящий прав, а с другой жалея несчастного иностранца. Кстати, смотрящим был опальный полковник белорусского ГАИ, которому светило под десятку за целый список должностных нарушений.



В баню водили раз в неделю и с учетом того, что люди постоянно находились в одежде, не раздеваясь даже ночью, начинались кожные болезни, начиная с аллергических раздражений и заканчивая грибками на ногах.



Отдельно стоит упомянуть про стирку белья. Как вы понимание, в тюрьме химчистки нет и каждый стирает свою одежду сам во время посещения бани. Это надо еще успевать за полчаса при четырех шлангах свешивающихся с потолка и двадцати с лишним моющихся, успеть постираться. Вторая проблема - высушить свою одежду. Дело в том, что тюремное начальство запрещало сушить белье на батарее, типа противоречит санитарным нормам. Вы спросите, а что за проблема натянуть веревки между кроватями и сушить таким образом? Поясняю - веревки в тюрьме запрещены, чтобы вы не решили на них повеситься. Поэтому арестанты поступали следующим образом - выламывали из бритвы лезвие и этим лезвием срезали тонкую и длинную полоску материи со своей простыни. Таким образом появлялось подобие веревки. Ее действительно натягивали между двухэтажными кроватями и таким образом сушились. Но! Если это замечал в глазок надсмотрщик, но могли нагрянуть с внезапной проверкой и веревки забрать.



Задается вопрос, а где сушить вещи? В минском СИЗО издевательства с мокрыми вещами являются дополнительной мерой давления на арестантов. Едва в двери начинал скрипеть ключ, как несчастные люди бежали снимать вещи с веревки и мокрыми кидали их себе в сумки, или под одеяло. В итоге приходилось еще и спать в холод на влажных простынях. Дополнительная проблема с мокрыми вещами это влажность, которую они распространяли, вызывая заболевания дыхательных путей у людей, ослабленных скудным питанием и стрессом.



И все же, самое страшное, что может случиться в белорусской тюрьме это заболеть всерьез. Пневмония и инфаркты случались регулярно. Всего за неполных два месяца моего пребывания в камере, двое заболели воспалением легких. Но никому не было до них дела. Тюремная больница функционировала большей частью за взятки и ложились туда, соответственно, не столько люди больные, сколько способные платить. Сокарменики рассказывали, что некоторое время назад кто-то умер от сердечного приступа, при этом до того он просился к врачу, мучился с сердцем, но никому не было дела до него. Врач ни разу не появился. Когда тот умер, сразу набежало тюремное начальство и во всем обвинило соседей по камере, мол, не сообщили что он болел. Как не сообщили, сто раз звали врача!



Впрочем, даже менее опасные для жизни и здоровья вещи превращаются в тюрьме в подобие катастрофы. Не дай бог у вас заболят зубы. В минском СИЗО вас никто не будет лечить. Местный мерзавец-докторишка принципиально зубы не лечит, жалуясь на маленькую зарплату. Он может заболевший зуб вырвать. Один из сокамерников рассказал, что в свое время оказавшись в "пыточной" (так называли тюремный стоматологический кабинет) возмутился и потребовал поставить нормальную пломбу. С позволения назвать "врач" разрушил ему весь зуб, причем делал это без наркоза, типа, в бюджете наркоз не предусмотрен, а затем все равно зуб вырвал. И опять напомнил про малую зарплату.



Под занавес упомяну такую незначительную вещь, как ногти. Они растут и периодически их нужно стричь. Вот только в тюрьме не полагается иметь ни ножницы, ни кусачки. А надо просить (порой несколько дней подряд) ножницы у начальства. В итоге приносят жутко грязные и кривые ножницы, которыми пользуется вся тюрьма. Ими не то что стричь ногти, их в руки брать опасно. Но что делать? Обрабатывали их посредством зажигалки, стараясь хоть как-то убить микробов и инфекцию...



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