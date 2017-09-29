Ну что, будем как в середине нулевых, когда порог был 75 тысяч рублей валово на общую сумму личных вещей. Приезжаешь в аэропорт, ставишь штампы на tax-free на таможне. Идешь в угол, открываешь чемодан, срезаешь ценники. Самое дорогое - надеваешь на себя, еще можно в сумочку максимум запихнуть. Я так в 2008 летела в лубутенах на шпильке из Испании с бланиками в сумке с ноутом(купила с 70% скидкой в Мадриде).

Ну просто наше правительство - идиоты, которые хотят лишить нас сыра и распродаж.

Не дождетесь, ублюдки рублевские. Я не покупала и не буду покупать отечественное дерьмо в тридорога.

ЦУМ с завышенными ценами и говно Олега Сироты оставьте своим блядям, а мне европейскую распродажу.



Власти снизят порог беспошлинного ввоза товаров в Россию до €20

