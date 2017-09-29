Сформулирую про Лондон.



Раунд Лондон vs Москва, первое, что приходит в голову:



1) Парки в центре. Их много, это не залитые асфальтом пространства для «активностей», а действительно деревья, пруды, кусты. Много зеленых кусков на карте. Идешь по городу, дошел до леса, прогулялся на природе, шагаешь дальше. На Белорусской у меня ближайшие парки — это крохотные Миусский сквер и Новослободский. За 5 минут можно обойти и тот, и другой.

2) Низкоэтажность. Кроме Сити и отдельных стеклянных болтов весь город в 2-3-4 этажа. Спальные районы — в 1-2 этажа. Это симпатично и не создает коллапс, когда в одном доме живет 500 семей у каждой из которых по автомобилю. Уимблдон лучше Мякинино.

3) Политика и медиа. Странно писать это через запятую с парками, но это записки тупого туриста, а не бюллетень гражданского наблюдателя.

Тут просто: ты купил газету «Гардиан» и там Джереми Корбин рассказывает, что Маркс был великий парень, а юные британские тинейджеры хотят и получат социализму. Это лидер второй партии в парламенте, а премьер в Англии такая, что правее Терезы Мэй только Дима Бавырин, Тэтчер и стенка.

4) Цены на отечественное. Нью бэлансы, ленд роверы и билеты на авиалинии (лоукостеры) тут дешевле.

5) Меньше людей. По сравнению с Лондоном Москва кажется Шанхаем по населению и количеству толп.



Если бы в режиме пинг-понга надо было назвать с ходу, чем Москва лучше кэпитал оф грейт британ, я бы назвал такие вещи:



1) Москва дешевле. Еда — раза в три, рестораны и кафе — в два. Убер в Москве часто дешевле метро в Лондоне. Собственно, цены на всё, кроме нью бэлансов и ленд роверов, в Москве ниже.

2) Москва технологичнее. Я и про вай-фай в метро, и вообще про потребительские штуки. Если бы я в Сити забухал с клерком LLoyds и показал ему мобильное приложение Тинькофф, он бы на следующий день счел меня сном.

3) В Москве девушки красивее. Значительно. Я женат и мне все равно, но вы имейте в виду.

4) Бытовой комфорт. Я не был жителем Лондона и тут моя информированность ограничена, но я понял, что возможность выкидывать мусор в бак каждый день (а не раз в неделю) и горячие батареи надо ценить.

5) пункт, резюмирующий.

В целом, в Москве все есть. Нужен вэйтроуз — иди в Азубку вкуса. Соскучился по барбикану — дойди до армы и артплея. Даже парки сооружают, попробую завтра посмотреть зарядье. Ну и главное, про работу и самореализацию. Мне кажется, в Москве ты можешь делать все: если ты программист, банковский служащий или владелец бара, причин переезжать в Лондон из-за возможностей и $$$ нет. Те, кто много зарабатывает в Лондоне, будут много зарабатывать и в Москве. А бедным быть везде грустно.



Пункт 5 не относится к работникам СМИ.

И понятно, что мы сравниваем Москву и Лондон, а не Россию и Британию.



