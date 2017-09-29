Сегодня в Абхазии день независимости. На старой праворукой тойоте меня везёт таксист, который слушает песню со словами типа : "Волей Аллаха свободна Чечня, Апсны тоже будут свободны". Песня времен начала 90-х и сейчас слушать такое странно и грустно. Чечня давно не свободна, да и Абхазии свобода ничего не дала кроме нищеты и развала. Завтра в Каталонии должен пройти референдум за отделение региона от Испании. Противники тоже говорят о том, что с экономикой будет хуже и Катало нии придётся отделиться от ЕС, однако сторонников это не останавливает. Дай Бог, чтобы это не закончилось кровопролитием и Барселона осталась такой же, которой мы её любим.

Какая природа этого явления - борьбы за независимость. Часто это когда народ в чем то унизили. Например, были не последовательны. Например, у Каталонии не было мыслей об отделении, пока не появилась своя Конституция. И дело в том, что сначала Мадрид с этим вроде как согласился, а потом победили националисты и КС признал её незаконной. Также на Украине. Какая-то хрень, статус регионального языка у русского, которую ввёл Янукович буквально на несколько лет. Не было этого статуса раньше и все прекрасно жили. А вот когда уже дали, а потом захотели убрать - это дало возможность определённым силам начать раскачивать лодку. Людей использовали и теперь регион гораздо больший по размерам стал такой же Абхазией. С праздниками независимости раз в год и где по городу вместо наружной рекламы бизнеса развешаны плакаты о той же независимости.

России сама боится этого как огня. Утопив Чечню в крови, продолжает параноить. Теперь людей даже в шутку говорящих об отделении Урала или Сибири сразу сажают, а регионам настолько обрубили возможности оставлять деньги от дохода себе, что у губернаторов совершенно исчезла мотивация привлечения инвестиций в регион. И это уже в свою очередь зависимость, которая губит. На самом деле есть истина которая посередине. Надо давать регионам возможности действовать самостоятельно, но при этом эт свободу не отнимать унизительным способом.

Вообще, конечно, странно. Ведь по сути государство - это Управляющая компания, нанятая гражданами страны для защиты их интересов. И если у граждан пропадает желание с ней сотрудничать, компания вдруг начинает нападать на этих граждан. Это как если бы УК прислала бы ЧОП на собрание жильцов, чтобы сорвать голосование за смену организации. Решать проблемы нужно раньше и делать так, чтобы жильцам не хотелось её менять. А то ещё и появляются представители других крупных УК, подговаривают жителей провести свое собрание и присылают на их защиту свое ЧОП. А потом их кидают.