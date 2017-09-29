Фильм "Крым". Рецензии на сайте "Афиша". У каждого из уважаемых кинокритиков-без-лиц это первый опыт написания рецензии. Но я вижу тут грандиозный успех картины у зрителей. А вы что думаете?

Алла, 22:15. "Исторические события глазами двух главных героев, попавших в круговорот событий..."

Станислав, 21:54. "Исторические события весны проведения референдума... Режиссер показал, возможно, свое видение, от лица главных героев, которые нашли друг друга в столь бурное время..."

Снежана, 21:45. "Изложение исторических событий... Режиссер передал такое видение того времени посредством главных героев..."

Инна, 21:39. "...Начало рассказа о тех исторических событиях... В изложении режиссера..."

Алла, 21:05. "Рассказ о данных событиях от лица героев..."

Виктория, 20:19. "Начало данных событий запущенных нестабильностью. От лица главных героев режиссер передал видение патриотично к России настроенного населения..."

Марина, 20:13. "Интерпретация режиссера исторических событий 2014 года от лица влюбленной пары..."

Даниил, 20:01. "История фильма, основанная на недавних исторических событиях присоединения Крыма. Патриотически настроенный режиссер передает видение того времени от пары влюбленных..."

Ксения, 19:55. "Посредством героев режиссер пытается передать настроение крымчан в то непростое, историческое время..."

Ирина, 19:46. "Версия истории от одной из сторон развития событий..."

Logan, 19:38. "Режиссер пытается показать борьбу, развернувшуюся тогда, в своем видении, через свою историю – данный фильм. Изложение от влюбленной пары, оказавшейся в данное непростое время..."