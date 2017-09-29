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Об уничтожении Европейского Университета в СПб
Об уничтожении Европейского Университета в СПб 29.09 14:32 число просмотров 257
Ivan Kurilla
 

У последних плохих новостей от Рособрнадзора есть только один очевидный плюс: все участники событий вышли из серой зоны недомолвок, домыслов, надежд и спорных интерпретаций. Сегодня можно с уверенностью сказать: российское государство в лице Рособрнадзора поставило своей целью закрытие Европейского университета (или, как минимум, максимальное затруднение его работы в ближайший год).

До конца прошлой недели можно было думать об излишнем бюрократическом рвении, писать о собственной логике чиновничьей машины, интерпретировать события как столкновение очевидного государственного интереса (сохранить хороший университет) и формализма чиновной корпорации (и можно было даже - пусть с сомнением в душе - во все это верить).

Сейчас - после того, как Рособрнадзор прислал в ЕУСПб откровенно ангажированную комиссию (коллеги уже установили, что члены комиссии специализируются на отрицательных отзывах, а по меньшей мере одна из проверяющих в своих статьях "боролась" с теми самыми реформами в образовании, флагманом которых всегда считался ЕУ), а потом предсказуемо отказал в выдаче лицензии, - нет больше никаких сомнений в намерениях государственного органа.

Любопытно и то, что тут же становится очевидно: не Рособрнадзор является инициатором атаки (что такое Рособрнадзор, когда "в поддержку" ЕУ высказывались люди рангом от вице-премьера до президента? - а если они высказывались не вполне чистосердечно, то тем более что такое Рособрнадзор, чтобы знать/трактовать "истинную волю" начальства?).

Разночтения могут оставаться только в диапазоне от "максимально затруднить жизнь ЕУ в год выборов" (это снова неумеренный оптимизм) до "закрыть ЕУ совсем".

Еще один вывод: объяснять начальству, что ЕУСПб хороший университет уже не стоит, - все, кому надо, об этом знают. И раз логика закрытия продолжает действовать - этот довод взвешен и отброшен как несущественный.

Есть ли другие стратегии и тактики борьбы за существование на этом этапе, - вопрос открытый. Понятно пока, что тактика "переопределения" новостей как бюрократической глупости себя исчерпала. Мы стоим перед государством, не скрывающим своей цели убить университет. Из этого и надо исходить.
 
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