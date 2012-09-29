Кремлевские пропагандисты могут рассказывать нам разные сказки о том, будто бы жизнь в России не так уж плоха: мол, уровень жизни все-таки повыше, чем в Африке; айфон купить проще, нежели на каких-нибудь яванских островах; за несоответствие религиозным нормам пока еще не побивают камнями, как на Ближнем Востоке (хотя все к тому идет). Что же вам не нравится? На самом деле мы в России лишены самых базовых вещей, необходимых для достойной жизни: безопасности и справедливости.



Вот на днях автомобиль ФСБ сбил насмерть мента посреди Нового Арбата. После чего водитель деловито скрутил номера, а затем и вовсе скрылся с места происшествия при помощи подъехавшей группы поддержки силовиков. Прошло три дня - кто это был до сих пор неизвестно. Официальные лица дежурно пробубнили, что "все должно быть по закону" и благополучно заглохли. Никакого вам публичного разбирательства - только скрученные номера, секретность и невнятный бубнеж ментовских пресс-служб.



И, что действительно важно - в иерархии российской системы мент занимает куда более высокое положение, нежели подавляющее большинство населения. И вот менты утерлись. Это значит, что, если бы на колеса чекистского мерседеса намотало ваши кишки, то вряд ли водитель бы даже утруждался сменой номеров. А только посетовал бы, что прыгающие под колеса смерды могут поцарапать новенькие диски.



Вот так и живете вы в России. Безопасность ваша иллюзорна и зависит от случая - попался ли вам на дороге автомобиль с госномерами. А на справедливость вы можете рассчитывать лишь в том случае, если вас переедет простой Вася без нужных связей и званий. А если кто-то от лейтенанта и выше, тот тут уж извините - у нас табель о рангах. Это называется "путинская Россия".

