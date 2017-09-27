Инфекция ненависти 27.09 19:58 260 evo-lutio

Бесполезно пытаться начать прокачивать ресурс любви, если вы инфицированы ненавистью к противоположному полу.



Причем даже если вы гомосексуал, ненависть к противоположному полу заблокирует ваш ресурс любви. А уж если нет, тем более.



Если вы считаете, что противоположный пол - это нечто враждебное, тушите свет, закрывайте ресурс любви и не суйте туда носа. Сначала что-нибудь сделайте со своей головой, точнее с вашим внешним локусом контроля.



Страх перед противоположным полом - противопоказание для работы над любовным ресурсом. Некоторые думают, что наоборот: вот найдут они себе хорошего парня или нормальную девушку, и это поможет преодолеть страх. Нет. Сначала вы избавляетесь от страха, потом только вам может встретиться кто-то хороший. Пока вы боитесь противоположного пола, вам будут встречаться одни монстры. Вы ведь с фигурами в поле дело имеете, и вот все эти фигуры в вашем поле будут враждебны.



Если вы мужчина и любите группы мизогинного и антибабского характера, вам нравятся мотиваторы с изображением расправы над женщинами, нравятся афоризмы из старых и новых времен о том, что женщины - мировое зло, я поздравляю вас. Скорее всего член вам скоро не понадобится, даже в плотно сжатом кулаке будет сложно что-то выжать. Между мизогинией и ранней импотенцией есть заметная корреляция. При полной атрофии ресурса любви ресурс секса тоже постепенно деградирует. Сначала вам может казаться, что потенция ваша улучшается, начало вражды действительно придает боевой дух и даже тонус, поскольку вражда - это конфликт, а конфликт сначала бодрит (потом истощает). Продолжительная враждебность уничтожит не только привлекательность женского пола, но и вашу привлекательность для него. Полностью уничтожит, помните! Ничто так не отталкивает женщин, как ваш настороженный взгляд. Вы можете думать, что выглядите сурово и брутально, но в глазах ваших - страх. Воинов учили уважать и даже симпатизировать врагу, чтобы в глазах не было страха. Страх - это антисила, антиспонтанность, антиэнергия, антимагнетизм. Фрейд к концу жизни пришел к выводу, что жизни и энергии жизненной противоположна не смерть, а СТРАХ. А женщин ваш страх тем более отталкивает, особенно хороших, дружелюбно настроенных женщин. Вот враждебных женщин может как раз и притягивать к вам, это да.



Частая история - встреча женоненавистников и мужененавистниц. Они и на сайты друг к другу ходят, чтобы подпитать свою вражду и укрепиться в своем направлении, и в жизни нередко встречаются нос к носу. Людям свойственно обращать внимание на то, что они могут вписать в свою картину мира и не замечать другого. Поэтому увидев в женщине страх или ненависть, женоненавистник сейчас же обратит на нее внимание, а мужененавистница заинтересуется мужчиной, в глазах которого ненависть (которая тоже - страх).



Самая главная ловушка для начинающих мужеборок и бабоборцев - ненависть на начальных этапах приносит ощущение подъема энергии. До этого тоже был страх и враждебность, но вы держали голову вжатой в плечи, прятались как жирные пингвины в утес. А здесь осознали страх и тесно примкнув к рядам таких же уродов как вы, ощутили боевое "доколе?" Вы такие смелые, прижавшиеся к товаркам и товарикам, вы такие дерзкие, что можете выкрикивать яростные лозунги и выплевывать угрозы. Но страх из ваших глаз никуда не делся. Только локус контроля стал еще хуже, чем был. Теперь он в небо улетел, теперь есть кого обвинять во всех своих невзгодах и проблемах, теперь есть куда сливать свое внимание и свою энергию. И чем больше вы будете бултыхаться в клоаке ненависти, тем больше вы будете разрушаться.



Бог с ним, с ресурсом любви. Вам в принципе скоро придется отправиться в гетто, чтобы обезопасить себя от половины человечества. Даже с ненавистью к другой нации можно кое-как жить (хотя тоже тяжело), а вот с ненавистью к другому полу - нет. Они везде, они оккупировали ваш мир, родные мои, полундра.



Чем ниже вы погружаетесь в эту клоаку и сильнее инфицируете свой мозг, тем хуже вы соображаете. Логика даже на первых порах у вас хромает. Например, мужененавистницы приводят сводки, сколько женщин уничтожалось, пока мужчины благоденствовали, а женоненавистники собирают сведения, сколько мужчин превращалось в пушечное мясо, пока женщины отращивали зады в тылу. Никто зады в тылу не отращивал, там вкалывали, женщин действительно чаще щадили в военное время, больше уничтожали в мирное время, им действительно доставалась самая непрестижная и унизительная работа, а мужчинам - самая тяжелая физически и самая опасная. Нагрузки хватало и тем, и тем, дерьма хлебали все достаточно, крови проливали много, времена наши предки переживали разные, всем доставалось. Но если мозг заражен ненавистью, обязательно у одних окажется, что евреи только и делали, что жирели на чьих-то харчах, а у других, что евреев все травили и они загибались. Жирели или хирели? Женщины хирели, а мужчины жирели, или мужчины хирели, а жирели женщины? Вопросами социологии должны заниматься свободные умы, абстрагированные от личных комплексов, проекций и страхов. Не суйтесь вы в эту тему, если вы маленький, озлобленный человек. Ничего умного не напишете, а жизнь себе испортите обязательно, нахлебавшись ненависти и заразившись страхом.



Чем вы заполняете свою голову, из того вы и лепите себя, свою жизнь, свою картину мира. И не удивляйтесь потом, что вы живете в вакууме. Вакуум - это закономерный итог вашего страха. Психика избегает столкновения с монстрами, которых вы себе придумали, и образует вокруг вас защитный барьер (искусственный нарост на месте нормальных границ).



Часто защитный барьер даже физически проявляется. У людей, которые боятся противоположного пола, может нарастать лишний жир и появляться прыщи на коже (страх - не единственная причина этого, но участвует). Как насекомые выделяют слизь или источают дурной запах, чтобы оттолкнуть хищника, так человек может становиться уродливей, если боится зловредного внимания. Дурная осанка - это в первую очередь страх, я уже писала об этом. Женщины скрывают грудь, поэтому выпячивают живот и скручивают плечи, мужчины боятся развернуть грудную клетку и расправить плечи, чтобы не выглядеть вызывающе и не привлекать насмешек.



Страх мужчин перед женщинами в первую очередь связан со страхом быть высмеянными. Большинство мальчиков в детстве и ранней юности очень боятся женского смеха, даже вздрагивают, когда за спиной смеются девчонки. Этот страх не меньше, чем страх девочек перед физической агрессией мужчин. Мужененавистницы закричат, что физическая агрессия страшней. Да, но ограничений для нее больше, женщин не принято насиловать и бить в публичных местах, это нонсенс. А вот для смеха ограничений нет. Насмешек мальчики боятся всегда, в любом месте, где есть девочки. И так как страх вещь иррациональная, от такой неопасной вещи могут случаться даже панические атаки, если заражение велико, а нервная система ослаблена. Но нервная система ослабляется в том числе и вот этим вот заражением, постоянными мыслями и самонакруткой. Доходит до того, что некоторые женщины при виде обычного мужчины в обычном месте в условиях полной безопасности чувствуют ужас, а некоторые мужчины при виде смеющейся женщины, испытывают панику. Это стоит лечить, в запущенных случаях - у психотерапевтов, но только не копаясь в детских травмах, травмы тут ни при чем, а исправляя внешний локус контроля и прекращая демонизировать людей, осознавая, что другой пол не делает людей нелюдьми.



Копаться в детских травмах в данном случае совершенно бесполезно, поскольку через призму заражения ненавистью, все события детства, даже самые нормальные, приобретают демонические черты. Сколько насилия припоминают люди обоих полов во время такой "терапии". Что-то такое смутное в два-три года, но да, да, дедушка точно делал это со мной, а потом и сосед, и отец, и дядя, и все мужчины, никто мимо спокойно пройти не мог, обязательно понемногу совращали, уж такова она, мужская природа. А мать врывалась в ванную и заставляла стоять голым, оскорбляя меня, чтобы уничтожить мое мужское достоинство, ведь женщины ненавидят мужчин, а сестра приводила подруг, когда я лежал в колыбельке и они плевали на меня и даже, о ужас, однажды помочились, и нет, это не фантазия о золотом дожде, это травмирующее воспоминание. Одно время была чуть ли не эврика: так вот откуда эта ненависть, из детства! Нет, детство выглядит пугающим, если ты заражен ненавистью. Излеченные от ненависти люди, не могут вспомнить ни одного подобного эпизода или вспоминают их совсем иначе. И если насилие действительно было, излеченные от ненависти люди не любят это вспоминать и смаковать, в отличие от зараженных, тех, которым хочется вновь и вновь возвращаться к темам обид, в надежде получить за это компенсацию или обрести ложное чувство контроля.



Когда я опубликовала отрывок из книжки Лесли, мне в личку посыпались цитаты с каких-то сайтов, где этот парень призывает мужчин ненавидеть женщин. Может быть в его жизни кризис, может быть это дешевый вброс, может быть провокация для тех мужчин, которые боятся женщин тайно, может быть он не в себе, но в любом случае, научить и научиться привлекать женщин нельзя, невозможно, если их не любить, особенно - если их ненавидеть и бояться.



Тот же автор в книге для женщин писал правильную вещь (среди кучи мусора). Я даже процитирую эту верную вещь.



" У меня была одна знакомая, с которой я начинал вести женские тренинги. Мы много общались с ней, когда готовились. Она была выпускницей психфака МГУ, занималась бизнесом, тренингами. Девочка неглупая, интересная, сексуальная, я думаю, что у нее не было проблем с мужским вниманием никогда!

Так вот что интересно. При этом она любила мужчин. Но как она их любила – меня иногда удивляло!

Сидим мы с ней в «Му-Му», решили быстро перекусить.

Она говорит мне:

– Посмотри, какая красота!

– Что?

– Меня так умиляет смотреть, как мужчина ест один. Смотри, он так разложил все приборы и так серьезно к этому относится. Такой хорошенький.

Я развернулся. Сидит мужик, жрет. Ничего в этом красивого лично я не вижу.

Мужик покосился недобро на нас и ничего не сказал, но явно подумал: «Че надо?»

В ответ на это Люда говорит что-то вроде:

– Ой! Какой пусичка, как меня это умиляет!

Она любила на них смотреть, умилялась такими простыми вещами. Она любила их. И они чувствовали это. Те, кто любит мужчин, никогда их не боятся!

Мужчины чувствуют это. И никогда не обидят тех, кто их любит. Они будут меньше пошлить во время знакомства и будут менее циничны, когда будут общаться с тобой.

Я могу точно тебе сказать, что ни один мужчина, который не любит женщин, не будет иметь успеха у женщин. И ни одна женщина, которая не любит мужчин, не будет иметь успеха у мужчин. Это факт! "



Это все верно. Все рыбачки отличаются тем, что им нравятся мужчины, все мужчины им нравятся, как вид.



А рыбаки любят женщин и часто говорят, что женщины лучше мужчин, во всех отношениях лучше, красивей и даже умней.



Только нельзя путать это с двумя противоположными вещами. Иногда женщины обожают мужчин, потому что надеются найти в них защиту и опору. Где бы такие женщины ни оказались, они тут же ищут мужичка, чтобы угостил, пособил, развлек. Честно говоря, даже такие женщины нравятся мужчинам больше, чем хмурые мужененавистницы, те буквально отпугивают (нормальных мужчин, повторю, а мизогинов привлекают, так что не радуйтесь, мужеборки). Но таких женщин быстро настигает разочарование, потому что опору в другом человеке искать нельзя, тем более так нагло. Пока эти женщины молоды и симпатичны, их немного используют в обмен на опору, потом начинают кидать. И многие из таких женщин превращаются в мужененавистниц, ходят и рассказывают всем, как ужасны мужчины. Не хотят тащить на себе - это не значит ужасны, но у инфантилов только один критерий хорошего человека, это человек, который готов быть им бесплатной нянькой. Все остальные козлы.



То же самое некоторые молодые мужчины, которые умильно называют женщин цветочками, пряча свой страх под снисходительным отношением, обесценивают женщин и считают их слабыми и беззащитными, чтобы не бояться их, чтобы эмоционально опираться на них и открывать им свои слабости. В какой-то момент такому "рыцарству" в кавычках наступает конец. Женщина показывает зубы (а зубы - это нормально и хорошо) и "рыцарь" в шоке. Под шкуркой ягненка (которую он сам же и придумал) оказалась волчица. То есть такие мужчины сначала натягивают на женщин какие-то образы нежных фей (чтобы их не бояться), а потом в ужасе обнаруживают подставу, которую сами же себе и сотворили. Люди любят создавать себе препятствия и разбивать о них лоб. А всего-то нужно - уважать женщин и не бояться их и не будет никакого разочарования никогда.



Чтобы не бояться, надо уважать себя и опираться на себя, не видеть в другом основную опору, тогда и угрозой он не будет.



Почему мужчины так боятся женских насмешек? Потому что им очень важно быть в глазах женщин великолепными. Оставьте это, парни, не выпрыгивайте из штанов, пусть женщины считают вас какими угодно, это их дело. У женщин могут быть свои комплексы, страхи, проблемы, взгляды, мнения, и их оценка, даже самая низкая, никак не касается вас. Вас касается оценка вашей любимой женщины, но такую вы можете выбирать сами, сближаться с ней или дистанцироваться, если оценка ее становится ниже, чем вам хочется. Руль от дистанции - в ваших руках, а кто там хихикает у вас за спиной, вас не касается. Скорее всего хихикают девушки над чем-то своим, а вы замираете от отвращения, как будто душевно больные. Чтобы выздороветь, необходимо разделить границы и перестать считать всех женщин ответственными за вашу самооценку. Самооценка принадлежит вам, если вы взрослый человек, а не маленький ребенок.



Как только вы избавитесь от страха (поправив локус и осознав свои защитные границы), к вам на помощь придет закон кольца, главный закон, управляющий психикой. Тот самый замкнутый круг, который не давал вам выбраться из ненависти, теперь будет работать на ваш магнетизм. Когда из ваших глаз исчезнут враждебность и страх (это касается и женщин, и мужчин), вы станете привлекательней. К вам перестанут притягиваться монстры, чтобы задеть вас, (не монстры они на самом деле, а такие же перепуганные как были вы), вас перестанут обходить за три версты нормальные девушки (и парни), вы сможете сближаться с кем-то и в отсутствии страха перед вами откроется целый новый мир. Новая система восприятия получит положительное подкрепление, у вас появится тот самый свет в глазах и очаровательная улыбка, которая является основным признаком прокачанного обаяния. У вас появится спонтанность, вы перестанете напоминать кочергу, когда пытаетесь общаться с другим полом, вас не будет качать из холода в липкость, вам захочется не только результата, но и процесса. Вы и представить себе не можете, сколько энергии в вас блокирует вот этот вот ваш страх.



Страх - главный блокатор энергии! Если не единственный.



А пока вы пытаетесь бороться со страхом с помощью усиления агрессии (раздухариться и воображаемой шашкой махать), вы не только все время вываливаетесь из правового поля (и статья УК начинает скучать по вам), но и страх увеличиваете свой, потому что чем больше вы презираете женщин (или мужчин), тем больше повода у них испытывать к вам враждебность. Даже если и не было ее, она появится. А симпатии уж точно не получите. До симпатии от враждебности - сто верст.



Знакома инфекция? Удалось ли полностью, до конца, избавиться от подобного страха или хотя бы отрефлексировать эту проблему? Очевидно ли, что суть такого страха - желание опереться, ожидание оценки, эмоциональная беспомощность, склонность к слиянию? Понятно, что при разделении границ и опоре на себя страха быть не может?



Надеюсь, среди моих комментаторов нет всерьез инфицированных ненавистью к другому полу. Если вдруг есть (хотя это главное, по какому признаку я фильтрую), не рекомендую комментировать ни этот пост, ни другие. И проситься ко мне в друзья не надо. Идите куда-нибудь в другое место, на карантин, и не распространяйте заразу, пожалуйста. Обсудить в блоге автора