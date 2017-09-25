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Пока есть пять минут, напишу вам про власть и телеграммы
Пока есть пять минут, напишу вам про власть и телеграммы 25.09 21:21 число просмотров 200
ekvinokurova
 
Пока есть пять минут, напишу вам про власть и телеграммы.
1. Мониторить и читать тлгрм-каналы начали не вчера, и даже не в сентябре, и даже не летом.
2. Количество френдов действительно в тлгрм совсем не равно ни качеству контента, ни качеству аудитории. К сожалению, в телеграме очень быстро стали закупать ботов и платную рекламу каналов(все эти рейтинги - тоже реклама), что привело к полному искажению всего и вся. Про себя неинтересно, давайте про Евгения Минченко, у него вот 12 тысяч подписчиков. У ряда анонимных каналов, которые с утра лотночи пишут "инсайды" и "оценки" полписчиков куда больше, тем более, что Минченко как раз пишет спокойно и взвешенно, потому что, в отличие от дуты телеграм-каналов, за слова ему придется отвечать(в хорошем смысле, Евгений)))).
3. В связи с этим я советую все-таки подписываться на авторские каналы, потому что, если вы потребляете информацию, обращайте внимание, от кого именно вы ее потребляете. Я из неавторских(или где настоящий автор мне неизвестен) читаю Незыгаря и Постправду. Последний канал мне кажется редчайшим случаем удачного анонима(кто-то даже предположил, что это мой второй канал, но нет), за которым по авторским ремаркам совершенно точно стоит конкретный человек, с которым я, весьма вероятно, знакома. Который пишет явно про то, с чем работает - прежде всего, "Единая Россия", во вторую очередь АП, вбок отходов мало. Пишет личные оценки(у помоечных каналов личных оценок нет, они не сталкиваются с явлениями, о которых пишут).
4. Если вы завели канал, не факт, что вас так уж сразу читает АП. Те, кого читает АП, об этом не скажут.
5. Не подписывайтесь на компромат-помойки. Вы же не прдписаны на обновления компромат.ру или москоу пост?)
 
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