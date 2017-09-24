Старого пса не научить новым трюкам 24.09 14:42 382 Политота Ничто не ново под луной, а старого пса не научить новым трюкам. Вот и в этот раз Кремль и АП решили повторить в канун президентских выборов свой же провокационный политтехнологический номер образца 2012 года. Тогда «кощунницы» из группы «Pussy Riot» искусственно разделили условно верующей-консервативной и светско-либеральный электорат на два противоборствующих лагеря (и это как раз во время знаменитых белоленточных протестов и борьбы за президентские кресло), сейчас в 2017 надутая через трубочку кремлёвских СМИ повестка вокруг сусального псевдоисторического фильма «Матильда» захватывает умы карикатурной либеральной и патриотической общественности. Цель такого информационного навязывания очевидна:



отвлечение граждан от актуальных социально-экономических провалов правительственной политики;



через страх перед откровенно поддельными «православными боевиками» из несуществующей организации «Христианское государство» мобилизация либеральных деятелей культуры и представителей светской общественности в поддержку власти и Путина, как защитника светского порядка и статуса-кво;



мобилизация консервативно-православного электората, апеллирующего к Путину и патриарху Кириллу, готового защищать страну и народ от «тлетворных западных веяний»;



над схваткой остаётся «мудрая власть», обеспечивающая «гражданский мир» и выступающая в роли «верховного арбитра».



Так что всё это очередная страница книги под названием «Разделяй и властвуй». Разумным и вменяемым гражданам мы предлагаем в этом цирке не участвовать, а задавать постоянно властям один и тот же вопрос: «Где наши деньги?». Они вам про «Зарядье», про «Матильду», про «Сисяна», про Сирию, про «Христианское государство» Поклонской, - а вы их про деньги и дороги. Так победим. Нет налогам без представительства!

Обсудить в блоге автора