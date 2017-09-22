  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Падение "Открытия"
2.09 число просмотров 3193 число записей 9
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3119 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3058 число записей 5
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2252 число записей 7
 
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 5251 число записей 5
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Падение "Открытия"
2.09 число просмотров 3193 число записей 9
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3119 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3058 число записей 5
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2252 число записей 7
 
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 2395 число записей 7
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Сериал "Путин и дети"
Сериал "Путин и дети" 22.09 08:12 число просмотров 58
Методичка
 
В продолжающемся сериале "Путин и дети" интересны несколько моментов. Первый - уже сложно было представить (особенно после заунывных прямых линий), что Путин может о чем-то говорить и что-то делать с огоньком в глазах и искренним энтузиазмом. И, как оказалось, может - тема с детьми это подтверждает. И дело даже не в том, что эта тема - одна из слабостей президента (в конце концов, все мы помним поцелуй в пупок). Владимир Путин действительно заинтересовался молодежью, хотя для 64-летнего человека - это, скорее, плюс, чем минус.

Важно понимать, откуда растут ноги у такого увлечения. И это второй момент. А растут они из акций 26 марта, которые организовал Навальный. Соцмедиа сделали свое дело:  фото из Инстаграмов, запись антипутинского выступления пятиклассника - всё это породило новых героев, в которых нуждается не только власть, но и оппозиционная часть политического пространства. Мимо такого не смогли пройти и "эксперты", которые получили свежий тезис. В итоге, все (от Навального до Путина) уверились в том, что молодежь, начиная со старшеклассников и заканчивая студентами, - это главная на данный момент группа влияния.

И власть начала работать с группой влияния так, как она это умеет, а умеет она это делать бородато и криво: выкладывая и накручивая поздравительные ролики президента во Вконтакте ("они же там общаются?!") и организуя встречи (только не с теми, кто был на Тверской - а с теми, кто в это время сидел за учебниками в Сириусе).

И уже не выглядят такими невероятными слухи о том, что Владимир Путин может объявить о своем решении участвовать в выборах на Фестивале молодежи и студентов, который в октябре пройдет в Сочи. Для власти это будет означать высшее проявление любви и доверия, когда людей сделают причастным к чему-то великому. А людям будет ровным счетом все равно, они не почувствуют оказанного им высокого доверия. Всё это - пример насквозь мертвой логики бюрократов.

Проблема (на самом деле счастье) в том, что для 17-летнего выпускника из Екатеринбурга, Читы и даже Москвы - раскрытие секрета полишинеля на каком-то фестивале в далеком городе абсолютно никак не скажется на его отношении к власти и всему тому, что его окружает. Будут освоены бюджеты, розданы благодарственные письма, а хвост продолжит и дальше вилять собакой.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Путин в "Яндексе"
blogKristina Potupchik    22.09 07:47 |  число просмотров 94
Путин в "Яндексе" Современный мир инноваций и высоких технологий стал вызовом и для страны, и для самого Путина — а он не привык пасовать перед вызовами
 
В итоге Василий умер
blogAlena Popova    20.09 09:53 |  число просмотров 1207
В итоге Василий умер 28-летнего Василия Харченко с сильным отравлением врачи заставили весь день ездить из одной больницы в другую. Ему становилось хуже, но медицинская помощь не оказывалась
 
Погиб невиновный человек
blogVladimir Osechkin    20.09 09:06 |  число просмотров 1482
Погиб невиновный человек Этим вечером кортеж силовиков мчал с нарушением ПДД по встречной полосе трассы в дождь и на полном ходу лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Lanos", в котором ехала семья
 
Кот Дурова или история о том, как Павел Дуров требует от меня 100 000 000 в суде
blogАнтон Розенберг    19.09 15:27 |  число просмотров 2534
Кот Дурова или история о том, как Павел Дуров требует от меня 100 000 000 в суде Я написал эту статью, чтобы рассказать, как всё было на самом деле, восстановить справедливость и своё доброе имя
 
Как меня убивали в бакинской тюрьме 10 сентября 2017
blogpuerrtto    17.09 22:52 |  число просмотров 1392
Как меня убивали в бакинской тюрьме 10 сентября 2017 Полагаю, что убийц либо вспугнули, либо их цель была в большей степени направлена на дискредитацию власти Алиева в Азербайджане
 
все записи
Выбор редактора
А во всем "виновата" — Поклонская
blogНаталья Поклонская    13.09 18:51 |  число просмотров 1634
А во всем "виновата" — Поклонская Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть использованными создателями непонятного проекта "Матильда", среди создателей которых уроженец западной Украины, где реализован "Евромайдан", отказываются от показа фильма, имея полное на это право
 
Ура! Ещё одна победа
blogIlya Shumanov    13.09 14:25 |  число просмотров 1723
Ура! Ещё одна победа После нашего расследования о долларовом мультимиллионере из Россвязи Игоре Зорине, Генпрокуратура подтвердила, что мы правы и он владеет элитной недвижимостью в Майами, стоимостью $9 млн
 
Первый раз вижу такое за 12 лет практики
blogAndrei Bezrukov    13.09 14:20 |  число просмотров 1797
Первый раз вижу такое за 12 лет практики После почти трех часов заседания, допроса 4х свидетелей, исследования материалов, судья, не удаляясь в совещательную комнату, СРАЗУ же после моего выступления (без удаления в совещательную комнату!!!) зачитывает ПОЛНЫЙ текст судебного акта, отказывая в удовлетворении жалобы
 
Цитаты дня
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
"Я был просто шокирован успехом"
Илья Азар  16.09 21:25 |  число просмотров 782
"Я был просто шокирован успехом" Интервью муниципального депутата Ильи Азара спецкору «Новой газеты» Илье Азару
За Невского прошли с Николаем
Ксения Клочкова  13.09 17:53 |  число просмотров 1200
За Невского прошли с Николаем Власти насчитали сотню тысяч человек, прошедших по Невскому проспекту под церковными знаменами, транспарантами и имперскими флагами. Это вдвое больше, чем называли год назад.
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2265
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3671
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7002
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14542
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5251
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012