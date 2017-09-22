Сериал "Путин и дети" 22.09 08:12 58 Методичка В продолжающемся сериале "Путин и дети" интересны несколько моментов. Первый - уже сложно было представить (особенно после заунывных прямых линий), что Путин может о чем-то говорить и что-то делать с огоньком в глазах и искренним энтузиазмом. И, как оказалось, может - тема с детьми это подтверждает. И дело даже не в том, что эта тема - одна из слабостей президента (в конце концов, все мы помним поцелуй в пупок). Владимир Путин действительно заинтересовался молодежью, хотя для 64-летнего человека - это, скорее, плюс, чем минус.



Важно понимать, откуда растут ноги у такого увлечения. И это второй момент. А растут они из акций 26 марта, которые организовал Навальный. Соцмедиа сделали свое дело: фото из Инстаграмов, запись антипутинского выступления пятиклассника - всё это породило новых героев, в которых нуждается не только власть, но и оппозиционная часть политического пространства. Мимо такого не смогли пройти и "эксперты", которые получили свежий тезис. В итоге, все (от Навального до Путина) уверились в том, что молодежь, начиная со старшеклассников и заканчивая студентами, - это главная на данный момент группа влияния.



И власть начала работать с группой влияния так, как она это умеет, а умеет она это делать бородато и криво: выкладывая и накручивая поздравительные ролики президента во Вконтакте ("они же там общаются?!") и организуя встречи (только не с теми, кто был на Тверской - а с теми, кто в это время сидел за учебниками в Сириусе).



И уже не выглядят такими невероятными слухи о том, что Владимир Путин может объявить о своем решении участвовать в выборах на Фестивале молодежи и студентов, который в октябре пройдет в Сочи. Для власти это будет означать высшее проявление любви и доверия, когда людей сделают причастным к чему-то великому. А людям будет ровным счетом все равно, они не почувствуют оказанного им высокого доверия. Всё это - пример насквозь мертвой логики бюрократов.



Проблема (на самом деле счастье) в том, что для 17-летнего выпускника из Екатеринбурга, Читы и даже Москвы - раскрытие секрета полишинеля на каком-то фестивале в далеком городе абсолютно никак не скажется на его отношении к власти и всему тому, что его окружает. Будут освоены бюджеты, розданы благодарственные письма, а хвост продолжит и дальше вилять собакой.

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