1. Оскорбляет ли ее композиция "Распутин" вокально-инструментального ансамбля "Бони Эм", где в частности говорится, что старец Григорий был "лавер оф зэ Рашн квин" (речь о страстотерпице Александре Федоровне) и более того "Рашс грейтест лав машин", и если да, то надо ли сжигать все музыкальные магазины, где продаётся творчество этого коллектива?

2. Каково ее отношение к Владимиру Ульянову, согласовавшему убийство Николая Второго. Стоит ли вынести его из мавзолея? Стоит ли переименовать Ленинградскую область, Ленинградский вокзал и Ленинградский проспект?