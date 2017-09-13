Ну что, многие просили ТОП новостей про «выборы» в России. Ок. Пишу.

1. Reuters просто посчитал явку по видео во Владикавказе: на участок пришло 256 человек, в протоколе — 1867

2. На одном из участков в Нижнем Новгороде отдельно посчитали досрочное голосование. Из 124 голосов все за… «Единую Россию»

3. В Краснодарском крае до сих пор не оглашены результаты выборов. У наблюдателей явка 18-25% а у областного избиркома 59%. Решают, что делать.

4. В московском районе Измайлово два кандидата набрали одинаково число голосов и победитель будет определяться….жребием. Да-да, норма закона такая.

5. Депутатом Гордумы Комсомольска-на-Амуре (249 000 жителей) стал кандидат набравший...186 голосов.

6. Досрочное голосование в Барнауле составило 29000 человек. Явка 18,95% из которых 5,56% досрочно и за фактически «Единую Россию».

7. Практически во всех регионах не сходится баланс по реестрам на включение избирателей в списки и исключения избирателей из списков

8. Самая высокая явка зафиксирована в Мордовии (ага-ага!) и составила 71% и за ВРИо Волкова проголосовало 89% избирателей. Эй-эй, как прекрасно в Мордовии жить видимо! Наблюдателей там, конечно же, не было. Самая низкая явка во Владивостоке 12,7% - видимо там все всё понимают

9. Явка в Москве по предварительным данным составила 14,88% . В пятнадцати районах Москвы большинство мандатов у независимых кандидатов. Но муниципальный фильтра для выдвижение на пост мэра может пройти только «Единая Россия». (искренние поздравления победителям, - они реально пахали на победу).

10. 64% жителей Тутаева Ярославской области проголосовали против переименования города в Романов-Борисоглебск

11. Все ВРИО-губернаторы победили в своих регионах с большим отрывом (Кто-то разве сомневался?). Только кучу бюджетных денег потратили. Кстати у их оппонентов из думских партий бюджеты по финотчетам в десятки раз экономнее.

12. В Крыму прошли выборы, которые уже не признала Европа, но и там было забавно. ВРИО главы Севастополя Дмитрий Овсянников не голосовал, поскольку у него нет регистрации в городе. Так же не имеют прописки в своих регионах победители Бречалов, Цыденов, Миронов.

13. В Томске побит рекорд скорости при подведении итогов на одном из избирательных участков - 7 (СЕМЬ) минут

14. Депутат Великовисочного сельсовета Ненецкого автономного округа Петр Ивкин переизбрался, получив один голос на выборах

15. На участках в Москве, где голосовали Путин и Медведев «Единая Россия» не получила ни одного мандата.

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