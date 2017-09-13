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Краткий, но убийственный репортаж британского агентства Рейтер с российских выборов
Краткий, но убийственный репортаж британского агентства Рейтер с российских выборов 13.09 18:30 число просмотров 515
avmalgin
 
ВЛАДИКАВКАЗ/САСОВО/ИВНЯ, Россия (Рейтер) - На избирательном участке №333 во Владикавказе корреспонденты Рейтер насчитали лишь 256 пришедших избирателей во время единого дня голосования 10 сентября, который стал генеральной репетицией президентских выборов 2018 года.

Когда на этом участке были подведены официальные результаты голосования, стало известно, что там проголосовали 1867 человек, то есть в семь раз больше, чем видели репортеры, и большинство голосов ушло правящей “Единой России”.

Члены избиркома на этом участке сказали, что их счет был правильным и никаких расхождений нет.

Корреспонденты Рейтер дежурили на участке с момента его открытия в 8 часов утра до того, как был закончен подсчет голосов. Они видели, сняли на видео и сфотографировали мужчину, представившегося наблюдателем “Единой России”, который снова и снова подходил к избирательной урне и пропихивал сквозь щель пачки избирательных бюллетеней.

“Мы должны обеспечить ”Единой России“ 85 процентов, иначе царь перестанет нам давать деньги”, - сказал мужчина, которого звали Сергей Лютиков, корреспонденту Рейтер, видимо, имея в виду президента России Владимира Путина.

Правящая партия отрицает, что вбросы производились по ее распоряжению.

“Указаний по вбросу бюллетеней, фальсификаций не давалось. Руководство партии обращало внимание региональных исполкомов на то, чтобы выборы прошли максимально открыто, конкурентно и честно”, - говорится в ответе на запрос Рейтер от пресс-службы “Единой России”.

“В случае нарушений законодательства, виновные понесут ответственность в соответствии с законом”, - говорится в комментарии, который уточняет, что нарушения должны быть рассмотрены избиркомами.

Председатель 333-го избирательного участка во Владикавказе сказала, что не знает о каких-либо нарушениях.

В день голосования корреспонденты Рейтер работали на шести избирательных участках и на всех были свидетелями разной величины расхождений между официально объявленной явкой и числом пришедших избирателей.

Рейтер не смог установить, насколько широко распространена подобная практика и оказывает ли она существенное влияние на итоги выборов.

“Были какие-то моменты наверняка, страна-то большая. Но не мы, ни журналисты не вправе называть что-то нарушением, пока это не назвал ЦИК”, - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Рейтер.

“Там же были наблюдатели, поэтому от них должны быть в этом случае жалобы. Поэтому надо посмотреть были ли эти жалобы или не было этих жалоб”.

Центризбирком пока не ответил на просьбу Рейтер о комментарии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала на пресс-конференции после завершения голосования, что комиссия займется расследованием зафиксированных нарушений.

В понедельник Песков говорил журналистам, что выборы говорят о доверии населения Путину и что голосование отличалось “нулевой толерантностью” к нарушениям, а реакция региональных властей на жалобы была “молниеносной”.

Он сказал со ссылкой на данные ЦИК, что число жалоб было ниже, чем на предыдущих выборах, и в большинстве случаев они касались второстепенных вопросов.

“В целом, вопрос легитимности выборов не вызывает ни у кого сомнений - ни у наблюдателей, ни у журналистов”, - сказал Песков Рейтер во вторник.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что у “Единой России” больше поддержки, чем у любой другой российской партии.

Неправительственная организация “Голос”, чьи волонтеры следили за ходом выборов в 36 регионах, сообщила вечером в воскресенье, что получила сведения о 825 нарушениях. В том числе, речь идет о многочисленных сообщениях о завышении явки и вбросе бюллетеней.

УГРОЗЫ

Корреспонденты Рейтер непрерывно находились на пяти из шести участков, за которыми агентство наблюдало в день выборов, с начала голосования до завершения официального подсчёта голосов, за исключением еще одного участка во Владикавказе, где репортеру запретили присутствовать при открытии, но пустили обратно в 8.15 утра.

Участки были выбраны случайно из числа тех, где “Единая Россия” на предыдущих выборах показывала результат выше среднего. Корреспонденты посчитали только тех людей, которые пришли на голосование лично, и сравнили собственные данные с официальными, исключив тех, кто голосовал на дому.

Несоответствие данных о явке количеству пришедших избирателей было на всех шести избирательных участках.

На 333-м участке во Владикавказе, столице Северной Осетии, избиратели выбирали новый региональный парламент.

Наблюдатель от “Единой России” Лютиков в темных очках и черной футболке находился на участке, расположенном в здании ПТУ в течение всего дня.

На официальном сайте парламента Северной Осетии указано, что Сергей Иванович Лютиков работает помощником депутата “Единой России” Вадима Суанова из уходящего созыва республиканского парламента. На воскресных выборах Суанов был кандидатом в депутаты, идущим на переизбрание.

Сам Суанов сказал Рейтер, что был не в курсе, чем в день выборов занимался его помощник.

Лютиков проголосовал вскоре после открытия избирательного участка. Позднее он еще около десяти раз подходил к урне с бюллетенями и бросал их туда на глазах у представителей местной избирательной комиссии и полицейских.

Некоторые наблюдатели из других политических партий начали уходить за два часа до конца голосования, сказав, что не будут участвовать в этом “цирке”.

Лютиков пригрозил разбить мобильный телефон корреспондента Рейтер, если она не удалит фотографии и видеозаписи с ним. Лютиков также показал корреспонденту свой паспорт с именем Сергей Иванович Лютиков и датой рождения - 17 апреля 1984 года.

“Мне нечего комментировать, я ничего не видела”, - сказала председатель комиссии Елена Хадонова, на глазах у которой Лютиков ходил к урне для бюллетеней.

Когда на участке был закончен подсчет бюллетеней, один из членов избиркома сказал Рейтер, что, по данным комиссии, на участке проголосовал 1331 избиратель, но отказался показать подтверждающий это протокол.

Однако сайт Центризбиркома во вторник показал другой результат на этом участке. Согласно новым цифрам, на участке проголосовали 1867 избирателей, а 1390 из них, или 73 процента, отдали голоса за “Единую Россию”.

Немедленно выяснить, почему изменились цифры на сайте избиркома, Рейтер не удалось. Телефон территориального избиркома, контролирующего 333-й участок, не отвечал.

ВЫБОРЫ В КАЖДЫЙ ДОМ

На выборах в Госдуму в прошлом году репортеры Рейтер также были свидетелями завышения явки и вбросов на некоторых участках, а руководство ЦИК обещало расследовать нарушения.

По итогам выборов 10 сентября кандидаты Кремля выиграли губернаторские выборы во всех 16 регионах, где они проводились. На выборах в шесть региональных парламентов “Единая Россия” тоже заняла первое место.

Триумф “Единой России” оказался менее очевидным на муниципальных выборах в Москве, где традиционно сильна поддержка оппозиционных кандидатов.

Примерно в 1600 километрах к северу от Владикавказа, в городе Сасово Рязанской области, репортер Рейтер присутствовал на участке, где избиратели массового голосовали на дому.

По российским законам, надомное голосование проводится, когда пожилые или больные избиратели, которые не в силах добраться до участка сами, специально просят участковую избирательную комиссию принести урну к ним домой.

Через несколько часов после открытия избирательного участка №576 в Сасове группа членов избиркома вышла с участка в сопровождении наблюдателя от “Единой России”, назвавшегося Олегом, а через 1 час 50 минут вернулась с 79 заполненными бюллетенями.

Члены комиссии утверждали, что получили голоса, обходя квартиры людей, которые не смогли проголосовать на участке. На вопрос о том, как им удалось посетить так много квартир за такой короткий период, глава избирательной комиссии участка №576 Марина Козлова ответила:

“Почему это невозможно? У нас же люди даже в квартире по несколько человек (живут). Конечно, они просто успели”.

Член избиркома Марина Мордовина, одна из тех, кто привез 79 бюллетеней сказала:

“Вы наших способностей еще не знаете! Можете не сомневаться”.

Оппоненты Кремля и независимые наблюдатели говорят, что нарушить правила во время домашнего голосования легко, поскольку за ним не следят так же строго, как за голосованием на избирательных участках, где часто присутствуют наблюдатели от разных партий и журналисты.

На избирательном участке №618 в поселке Ивня Белгородской области репортер Рейтер сопровождал членов избирательной комиссии Артура Кузнецова и Наталью Мальцеву во время визитов домой к избирателям.

Несмотря на правило, гласящее, что надомное голосование обеспечивается только по запросу, два избирателя, к которым пришли члены комиссии, сказали, что не просили об этом.

Мужчина, которому на вид было за 60 лет, в момент прибытия избиркомовцев, курил сигарету у своего дома.

“Я пенсионер, мне (выборы) пох...р. Вы сделайте улицу, а потом будем балакать”, - встретил он членов избиркома, указывая на ухабистую дорогу, ведущую к его дому.

Он сказал, что не звал на дом избирательную комиссию, но все же проголосовал.

На вопрос, зачем они ходят к людям, которые не просили об этом, избиркомовцы ответили, что с такой просьбой могли обратиться родственники или соседи.

В поисках избирателей они входили в частные дома, стучась, но не дожидаясь ответа, и в одном из них застали пару, занимавшуюся любовью. Неловкая ситуация не остановила членов избиркома.

“Бабушка дома?” - спросил один из них.

За два часа, во время которых репортер постоянно был рядом с представителями избирательной комиссии, они нашли 14 избирателей, которые проголосовали, но когда члены избиркома вернулись на участок, у них при себе были 18 заполненных бюллетеней.

На вопрос, откуда взялись дополнительные четыре бюллетеня, один из членов избиркома ответил, что 18 - верное число. Глава избирательной комиссии участка №618 Любовь Грушко сказала о разнице: “Это провокационные моменты, мы не будем это сейчас выяснять”.

Всего на 618-м участке на дому проголосовали 182 человека, что составляет примерно четверть от числа тех, кто пришел голосовать лично.

ОТСЮДА
 
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