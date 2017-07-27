ФСБ приняла замдиректора ФСИН Олега Адольфовича Коршунова 13.09 15:03 53 pchikov ФСБ приняла замдиректора ФСИН Олега Адольфовича Коршунова. На хищениях горюче-смазочных материалов.

Коршунов во ФСИН курировал он госзакупки/хозяйство/строительство. Это он пришел с предложением создать Торговый дом ФСИН.

53-летний Олег Коршунов по образованию финансист. До своего прихода во ФСИН работал в банковской системе, возглавлял Управление экономического развития и торговли Рязанской области, а с 2008 по 2012 год был помощником члена Совета Федерации от Рязанской области Рифката Алтынбаева (выходец из Татарстана, когда давно мэр Набережных Челнов, попал в опалу к Шаймиеву и отправлен в Совет Федерации после попытки дворцового переворота в республике).

2 февраля 2013 года Коршунов был назначен начальником финансово-экономического управления ФСИН, а 10 марта 2014 года — заместителем директора.

Свой приход в пенитенциарную систему сам Коршунов объяснял борьбой с коррупцией и необходимостью наведения порядка в системе ведомственных госзакупок.

В феврале 2014 сообщалось, что директор ФСИН России Геннадий Корниенко и председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф подписали соглашение о создании торгового дома, который будет заниматься продажей готовой продукции, производимой в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

«Торговый дом откроется 1 июля. Он будет в пяти областях сначала как пилотный проект работать», — сказал тогда Коршунов.

Особенно ярко это звучало на фоне скандала с эксплуатацией труда зэчек на швейном производстве, запущенного Надей Толокно осенью 2013.

Про уголовное дело о хищениях в ФСИН и возможной причастности Коршунова писали "Известия" еще в 2015 году. Основанием послужило заключение Счетной палаты.

ФСИН продолжает быть главной собакой для битья среди силовиков. Это уже второй подследственный заместитель Геннадия Корниенко. В начале 2016 был задержан врио замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Александр Протопопов.

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