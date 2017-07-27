Самая обсуждаемая новость Хорошевского района это моя победа на выборах. Не просто победа, а первое место по числу набранных голосов. Уже прозвучал термин «феномен Якубовской», попробуем в нём разобраться.

С начала кампании я не делала секрета из того, что не являюсь жительницей района и местной активисткой, тем не менее, победа абсолютная и сокрушительная.

Составляющих успеха целый ряд, здесь отмечу два самых существенных фактора.

Во-первых, горожане вообще, а жители Хорошевского в особенности внутренне абсолютно готовы к смене власти. Во время бесед с избирателями у меня часто, почти всегда было ощущение, что мне, по сути, не приходится агитировать в полном смысле этого слова. Я как будто просто показываю, что вот есть альтернатива, и люди будто стряхивают с себя какой-то морок. И очень многие из них открыто выражали благодарность. Да, за то, что избавились от наваждения.

Вторая причина, на мой взгляд, еще более важная, но именно её наша, прости господи, «настоящая оппозиция» вообще не принимает в расчет. Я догадалась об этом до кампании и во время оной только убеждалась в правильности предположения. Дело в том, что избирателю абсолютно, извините, фиолетово, кто настоящая оппозиция, кто самый исконно-пасконный активист, какой кандидат отвечает критериям самого правильного кандидата. Избиратель далеко в стороне от этих разборок.

Пока другие участники гонки тратили силы, нервы и время в диванных схватках, доказывая, что они одни «в белом костюме», и обличали «тайных засланцев» в район, я каждый день выходила к людям, чтобы рассказывать о совсем другом. В моей картине мира никаких других «неправильных» кандидатов не существовало, кроме одной единственной категории – представителей ПЖиВ.

Я рассказывала про то, что голосовать надо за пятерых с первого дня агитации, и первые две недели даже агитировала за тех людей, которые изливали на меня тонны нечистот в фейсбуке. Потом я перестала употреблять конкретные фамилии, но люди часто спрашивали, за кого же им голосовать, если вокруг тишина. Я обещала, что в последние две недели кандидаты обязательно объявятся (так и вышло, именно в последние две недели). И говорила, что им не надо сомневаться в своем выборе, их выбор правильный. Я одобряла их выбор априори.

Еще задолго до старта кампании и все два месяца пока она шла, я категорически забыла обо всех распрях, я пропускала мимо откровенные нападки, игнорировала злобные пасквили. В лице избирателей я была, возможно, единственным персонажем, несущим чистый незамутненный позитив.

Разумеется, в глазах массового избирателя. Фейсбучные склочники переоценили свою значимость, их бурные свары интересны только им самим, а их круг узок, если не сказать убог. Избирателю всё это глубоко неинтересно.

В своём походе под знаменем «ЗА ЛЮБОВЬ!» я была абсолютно искренней. Эта кампания на самом деле являлась моим способом выразить свою любовь к Москве. Я обожаю этот город! Это лучший город Земли! Я живу здесь не потому, что так сложились обстоятельства, а потом у что я сама выбрала этот город. Да простят меня жители Хорошевского, что я не сужаю своё чувство только до одного района! А они простят.

Ради этой любви к городу я на всё лето забыла о разборках с так называемыми оппонентами. Это был хороший личностный вызов, но я надеюсь, мой опыт послужит уроком и нашей дорогой, прости господи, настоящей оппозиции.

ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ!



